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«Χειρόφρενο» τραβούν σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, καθώς νοσοκομειακοί γιατροί και εργαζόμενοι στην Υγεία προχωρούν σε 24ωρη απεργία, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις απεργιακές συγκεντρώσεις ανά την επικράτεια. Στην Αθήνα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) δίνει ραντεβού στις 09.30 έξω από το υπουργείο Υγείας στην οδό Αριστοτέλους, για προσυγκέντρωση, ενόψει του κεντρικού συλλαλητηρίου της ΑΔΕΔΥ στις 10.30 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Τα βασικά αιτήματα

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται η υποστελέχωση του ΕΣΥ, οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και οι χαμηλές αποδοχές. Οι δύο ομοσπονδίες διεκδικούν:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

ΠΟΕΔΗΝ: SOS για τις ελλείψεις προσωπικού

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στα νοσοκομεία, κάνοντας λόγο για δραματικά κενά και συνεχές κύμα φυγής υγειονομικών προς τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό. Όπως τονίζει, οι προκηρύξεις θέσεων αποβαίνουν συχνά άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει η ομοσπονδία για τις πανεπιστημιακές νοσηλευτικές σχολές, όπου από τις 1.554 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν μόλις οι 1.027, αφήνοντας 527 κενές. Παράλληλα, καταγγέλλει εργασιακή εξουθένωση με χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες παρελθόντων ετών, ζητώντας γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ

Από την πλευρά τους, οι νοσοκομειακοί γιατροί, μέσω της ΟΕΝΓΕ, εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στις αναγκαστικές «μετακινήσεις- μπαλώματα» προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων και απαιτούν:

Άμεση εξόφληση όλων των δεδουλευμένων εφημεριών.

Αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών.

Βελτίωση του χρόνου εργασίας και αναμόρφωση του προγράμματος εφημεριών, ώστε να διασφαλίζονται οι νόμιμοι χρόνοι ανάπαυσης.

Ενίσχυση της χρηματοδότησης των δημόσιων δομών Υγείας.

Η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικής απεργίας του δημόσιου τομέα, με ανάλογες συγκεντρώσεις να πραγματοποιούνται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

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