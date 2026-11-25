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Προσωρινά προβλήματα στη λειτουργία του TikTok αντιμετώπισαν την Τρίτη (24/11) χιλιάδες χρήστες σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector, οι αναφορές ξεπέρασαν τις 35.000, με πολλούς να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανονικά την εφαρμογή.

Η εταιρεία του TikTok επιβεβαίωσε ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, το οποίο στη συνέχεια αποκαταστάθηκε. Οι δυσκολίες αφορούσαν κυρίως την αναπαραγωγή βίντεο, την ανανέωση της αρχικής ροής και την πρόσβαση στα προφίλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες δεν μπορούσαν καν να ανοίξουν την εφαρμογή.

Την ίδια στιγμή, καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στην ανανέωση της ροής περιεχομένου, ενώ αρκετά προφίλ εμφανίζονταν ως μη «διαθέσιμα». Πολλοί χρήστες επισήμαναν αδυναμία ανάγνωσης σχολίων, αποστολής μηνυμάτων ή πρόσβασης στις ειδοποιήσεις τους.

Κατά την προσπάθειά τους να ανοίξουν την εφαρμογή, οι χρήστες αντίκριζαν το μήνυμα σφάλματος «Κάτι πήγε στραβά», ενώ βίντεο που είχαν σταλεί σε προσωπικές ή ομαδικές συνομιλίες εμφανίζονταν ως μη διαθέσιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector, στις ΗΠΑ καταγράφηκαν συνολικά 25.943 αναφορές χρηστών. Οι πρώτες αναφορές για προβλήματα εμφανίστηκαν λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αναφορές ξεπέρασαν τις 10.000. Περίπου το 75% αφορούσε προβλήματα στην ίδια την εφαρμογή, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονταν με τη ροή περιεχομένου, τα σχόλια και την αποστολή μηνυμάτων.

«Αντιμετωπίσαμε ένα σύντομο τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε την πρόσβαση στο TikTok», δήλωσε ένας εκπρόσωπος. «Το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας».

Η λειτουργία της εφαρμογής άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά περίπου μία ώρα μετά τις πρώτες αναφορές για προβλήματα.

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