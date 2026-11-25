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Στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, της Πολιτείας και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποσκοπεί η νέα πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης. Το πρώτο Sea Science Forum, με κεντρικό θέμα «Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Θάλασσας», συγκέντρωσε περισσότερους από 150 συμμετέχοντες και 44 ομιλητές, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές θάλασσες, αλλά και τις δυνατότητες αποτελεσματικότερης διαχείρισης του θαλάσσιου πλούτου της χώρας μέσα από τη συντονισμένη δράση των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανάγκη συστηματικότερης καταγραφής της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αξιοποίησης των επιστημονικών δεδομένων στη χάραξη δημόσιας πολιτικής και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα των έξι θεματικών ενοτήτων της διοργάνωσης ήταν ότι, παρά την επιστημονική πρόοδο των τελευταίων ετών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στη γνώση για την πραγματική κατάσταση των ελληνικών θαλασσών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της έρευνας, της χαρτογράφησης και των μηχανισμών παρακολούθησης.

Η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος, Πέγκυ Ξηροταγάρου, επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει τόσο το επιστημονικό δυναμικό όσο και την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την αποτελεσματική προστασία των θαλασσών της, με το ζητούμενο πλέον να είναι ο καλύτερος συντονισμός των επιμέρους πρωτοβουλιών. «Αυτό που χρειάζεται είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μετατρέψουμε τη γνώση σε δράση. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοδοξία του Sea Science Forum», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της Πολιτείας, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, υπογράμμισε τη σημασία της διασύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών. Στην ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού κόμβου γνώσης για τις ελληνικές θάλασσες αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στη συνεχή παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι παρεμβάσεις του προέδρου και διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, Αριστομένη Καραγεώργη, και του ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Συνολάκη, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης για την κατανόηση των μεταβολών που συντελούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον και των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Στη διοργάνωση συμμετείχε επίσης η πρώην επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαρία Δαμανάκη.

Η συνεργασία επιστημονικών και θεσμικών φορέων

Ενδεικτική του εύρους της πρωτοβουλίας ήταν η συμμετοχή εκπροσώπων από πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κοινωφελή ιδρύματα. Μεταξύ αυτών ήταν το ΕΛΚΕΘΕ, η WWF Ελλάς, η HELMEPA, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών, το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου, Ιονίου και Κρήτης, καθώς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η παρουσία φορέων με διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα ανέδειξε την ανάγκη μιας ευρύτερης προσέγγισης στη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, η οποία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην περιβαλλοντική προστασία.

Στο πλαίσιο αυτό, η γενική γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της βιώσιμης διαχείρισης των ελληνικών θαλασσών. Η σχετική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία θεματική ενότητα του Forum, η οποία επικεντρώθηκε στις καλές πρακτικές και στα επόμενα βήματα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έναν διαρκή μηχανισμό επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσης μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Βασική επιδίωξη είναι τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας να αξιοποιούνται ουσιαστικότερα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, περιορίζοντας τον κατακερματισμό των προσπαθειών και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

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