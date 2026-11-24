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Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τα μάτια ή και την όραση από την χρήση λέιζερ σε αισθητικές θεραπείες προσώπου, η Ένωση Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος συμμερίζεται τις σχετικές επισημάνσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών κατά την επιλογή και λήψη αισθητικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν ευαίσθητες περιοχές και του προσώπου, όπως η περιοχή γύρω από τα μάτια.

Η ασφάλεια του πολίτη αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και προϋποθέτει την σωστή επιλογή επαγγελματία, την επιστημονική αξιολόγηση κάθε περιστατικού, την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας και την χρήση κατάλληλου, πιστοποιημένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η Ένωση Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος διευκρινίζει προς τους πολίτες που λαμβάνουν και υπηρεσίες αποτρίχωσης ή και καθαρισμού προσώπου, ότι:

1. O Αισθητικός – Κοσμητολόγος είναι ο επιστημονικά καταρτισμένος επαγγελματίας στον τομέα της αισθητικής φροντίδας του δέρματος

Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών του αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, δερματολογίας, κοσμητολογίας, υγιεινής, αξιολόγησης του δέρματος και εφαρμογής αισθητικών μεθόδων και τεχνολογιών. Η επιστημονική αυτή κατάρτιση αποτελεί την βάση για την υπεύθυνη επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων αισθητικών πρωτοκόλλων, πάντα εντός των ορίων των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

2. Η σύγχρονη αισθητική αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες – Η σωστή χρήση τους απαιτεί γνώση και εξειδίκευση

Η τεχνολογική εξέλιξη έχει ενσωματώσει στα Ινστιτούτα Αισθητικής (ή Κέντρα Αισθητικής) σύγχρονα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα και μεθόδους, όπως συστήματα αποτρίχωσης με laser Αλεξανδρίτη, Diode και Nd:YAG, συσκευές εστιασμένων υπερήχων υψηλής έντασης (HIFU), καθώς και τεχνολογίες microneedling.

Η χρήση αυτών των τεχνολογιών δεν είναι μια απλή διαδικασία χειρισμού ενός μηχανήματος. Απαιτεί επιστημονική γνώση, κατανόηση της ανατομίας και της φυσιολογίας του δέρματος, γνώση των ενδείξεων και αντενδείξεων, αξιολόγηση του κάθε περιστατικού, κατάλληλη εκπαίδευση και αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Ειδικότερα, στην αποτρίχωση με laser, η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και των παραμέτρων εφαρμογής, η αξιολόγηση της περιοχής θεραπείας, η λήψη ιστορικού και η χρήση των προβλεπόμενων μέσων οφθαλμικής προστασίας τόσο από τον πελάτη όσο και από τον χειριστή, είναι καθοριστικής σημασίας. Η περιοχή γύρω από τα μάτια και ιδιαίτερα τα φρύδια απαιτούν αυξημένη προσοχή και εφαρμογή των ειδικών μέτρων προστασίας που προβλέπονται για κάθε συσκευή και θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Αντίστοιχα, τεχνολογίες όπως το HIFU και το microneedling εφαρμόζονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρια βάθους, ανάλογα με την περιοχή και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Η εφαρμογή τους οφείλει να πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός του πλαισίου των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των προδιαγραφών του εξοπλισμού.

Επισημαίνουμε ότι η ύπαρξη ενός σύγχρονου μηχανήματος δεν υποκαθιστά την επιστημονική κατάρτιση του επαγγελματία. Αντιθέτως, όσο πιο εξελιγμένη είναι μια τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση, υπεύθυνη αξιολόγηση και σωστή εφαρμογή.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Να επιλέγουν νόμιμα και αδειοδοτημένα Κέντρα Αισθητικής.

Να ζητούν να γνωρίζουν τον επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου.

Να επιβεβαιώνουν ότι ο επαγγελματίας είναι πτυχιούχος Αισθητικός – Κοσμητολόγος.

Να ενημερώνονται για τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Να ζητούν ενημέρωση πριν από κάθε θεραπεία.

Να απαιτούν την τήρηση των μέτρων προστασίας..

Να επιλέγουν επαγγελματικούς χώρους με κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Η Ένωση Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος τονίζει ότι η ενημέρωση των πολιτών δεν πρέπει να δημιουργεί αδικαιολόγητο φόβο απέναντι στις σύγχρονες αισθητικές τεχνολογίες, αλλά να ενισχύει την υπεύθυνη επιλογή και την συνειδητή εμπιστοσύνη στους κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες.

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