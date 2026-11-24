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Τα «δόντια» της μας δείχνει η γρίπη που έφτασε 20 ημέρες νωρίτερα στην χώρα μας και κυριολεκτικά «θερίζει».

Μάλιστα όπως είπε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, σήμερα το πρωί στο ΕΡΤnews, την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν 88 εισαγωγές με γρίπη και περίπου 330 με COVID-19 στα νοσοκομεία, δηλαδή συνολικά 418 εισαγωγές από τους δύο ιούς.

Σύμφωνα με την κυρία Παγώνη, οι εποχικές ιώσεις εμφανίστηκαν περίπου 20 ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο, χωρίς προς το παρόν μεγάλο αριθμό σοβαρών επιπλοκών ή θανάτων.

Η μεγαλύτερη έξαρση αναμένεται από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου. Για το λόγο αυτό υπάρχει μεγάλη ανάγκη εμβολιασμού κυρίως των ευπαθών ομάδων.

Αναφορικά με τις ελλείψεις σε αντιγριπικά εμβόλια που παρατηρήθηκαν στα φαρμακεία η ίδια σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα, αλλά καταγράφηκε και σε άλλες χώρες.

Όπως ανέφερε, από τη Δευτέρα τα φαρμακεία άρχισαν να παραλαμβάνουν εκ νέου εμβόλια, εκτιμώντας ότι η πρώιμη εμφάνιση της γρίπης ενδεχομένως αιφνιδίασε τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι προτεραιότητα στον εμβολιασμό πρέπει να δοθεί στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς είναι περισσότερο ευάλωτες στην εμφάνιση επιπλοκών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μεταμοσχευμένους ασθενείς, επισημαίνοντας τη σημασία του εμβολιασμού τους τόσο κατά της γρίπης όσο και κατά του κορωνοϊού. Όσον αφορά τα παιδιά, τόνισε ότι οι γονείς θα πρέπει να συνεννοούνται με τους παιδιάτρους τους.

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