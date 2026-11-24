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Την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για τη βράβευσή της στο 37ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας συνεχάρη με ιδιαίτερη θέρμη η πρόεδρος του Κέντρου, Έλενα Τσάγκαρη.

Η διάκριση αφορά την ερευνητική εργασία με τίτλο «Μοριακό πρότυπο κρυοσυντηρημένων ερυθροκυττάρων και λειτουργική ανάκαμψη σε in vitro μοντέλο μετάγγισης: Πολυ-ομική και λειτουργική προσέγγιση», στην οποία συμμετείχαν οι Κωνσταντίνος Σταμούλης, Κωνσταντίνος Χαϊαουϊ και Σοφία Γιατσιάτσιου, σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, μεταξύ αυτών και από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Με αφορμή τη βράβευση, το ΕΚΕΑ υπογραμμίζει ότι η λειτουργία των εργαστηρίων με σύγχρονες τεχνολογίες και η συνεχής εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού αποτελούν επένδυση για τη χώρα.

Όπως επισημαίνει, η εμπεριστατωμένη γνώση και η πρόοδος που προκύπτει μέσα από τη συνεχή επιστημονική έρευνα έχουν έναν σταθερό τελικό αποδέκτη: τον ασθενή.

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