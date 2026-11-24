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Νέο σημαντικό βήμα στη διεθνή επέκτασή της πραγματοποιεί η ΔΕΗ, διευρύνοντας την παρουσία της σε μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές αγορές της Ευρώπης και ενισχύοντας περαιτέρω το καθετοποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Τη συμφωνία για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ιταλικής εταιρείας εμπορίας και προμήθειας ενέργειας Enegan S.p.A. και των θυγατρικών της υπέγραψε ο Όμιλος ΔΕΗ, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε περίπου €330 εκατ. Η συμφωνία σηματοδοτεί την είσοδο του Ομίλου στη λιανική αγορά ενέργειας της Ιταλίας, εξασφαλίζοντάς του άμεση πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο πελατολόγιο, ένα ισχυρό εμπορικό δίκτυο και εδραιωμένες επιχειρησιακές υποδομές.

Με έδρα την Τοσκάνη, η Enegan ιδρύθηκε το 2010 και έχει αναπτύξει ένα ισχυρό εμπορικό μοντέλο, βασισμένο σε ένα αποκλειστικό και καθετοποιημένο δίκτυο περίπου 1.500 εξωτερικών συνεργατών με εθνική κάλυψη, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην Κεντρική και Βόρεια Ιταλία. Η εταιρεία απασχολεί 380 εργαζομένους και εξυπηρετεί περισσότερους από 170.000 πελάτες, διαχειριζόμενη ετησίως περίπου 1 TWh ηλεκτρικής ενέργειας και 58 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει σταθερά την παρουσία της στην οικιακή αγορά. Τα οικονομικά της μεγέθη επιβεβαιώνουν τη δυναμική της, καθώς για το 2025 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €379 εκατ. και το EBITDA στα €58 εκατ.

Ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική της εξαγοράς έχει η σύνθεση του πελατολογίου της Enegan, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν το 80% των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Η συγκεκριμένη πελατειακή βάση προσφέρει υψηλή ποιότητα εσόδων, ανθεκτικότητα και ελκυστικά λειτουργικά περιθώρια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σταθερή οργανική ανάπτυξη και ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξίας της επένδυσης.

Παράλληλα, η Enegan έχει αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο συμπληρωματικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει λύσεις ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και υπηρεσίες οπτικών ινών. Στην ιταλική αγορά διαθέτει επίσης πιστοποιημένα πράσινα ενεργειακά προϊόντα, προσφέροντας 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια με Εγγυήσεις Προέλευσης και 100% πράσινο φυσικό αέριο μέσω προγραμμάτων αντιστάθμισης εκπομπών CO₂. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ.

Νέες συνέργειες και ενίσχυση του καθετοποιημένου μοντέλου

Η εξαγορά της Enegan αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερη στρατηγική βαρύτητα για τον Όμιλο ΔΕΗ, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού μοντέλου στην Ιταλία, συνδυάζοντας την παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με την εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η συμφωνία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2030 της ΔΕΗ, με βασικό στόχο την περαιτέρω εδραίωση του Ομίλου ως πρωταγωνιστή στην ενεργειακή αγορά της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη γεωγραφική και επιχειρηματική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, διευρύνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης σε μία αγορά με σημαντικές προοπτικές.

Κομβικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί η δυνατότητα αξιοποίησης συνεργειών μεταξύ της λιανικής δραστηριότητας της Enegan και του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της ΔΕΗ στην Ιταλία. Ο Όμιλος σχεδιάζει να αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα σε περίπου 600 MW έως το 2028, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για την εφαρμογή του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου που ήδη υλοποιεί με επιτυχία στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Μέσω της σύνδεσης της παραγωγής πράσινης ενέργειας με τη ζήτηση του πελατολογίου της Enegan, η ΔΕΗ θα μπορεί να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη διαχείριση του ενεργειακού κινδύνου, περιορίζοντας την ανάγκη προμήθειας ενέργειας από τρίτους. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δυνατότητα φυσικής αντιστάθμισης της παραγωγής ΑΠΕ με τη λιανική ζήτηση, περιορίζεται η έκθεση στη μεταβλητότητα των τιμών και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πιο σταθερά λειτουργικά περιθώρια.

Σημαντικές προοπτικές προκύπτουν και από την περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών υπηρεσιών. Στόχος της ΔΕΗ είναι να εμπλουτίσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της Enegan με πρόσθετες λύσεις προστιθέμενης αξίας, όπως υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης και ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας το μοντέλο πολλαπλών υπηρεσιών που έχει ήδη αναπτύξει στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Παράλληλα, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών αναμένεται να ενισχύσουν την εμπειρία και την πιστότητα των πελατών, να περιορίσουν το λειτουργικό κόστος εξυπηρέτησης και να επιταχύνουν την οργανική ανάπτυξη της Enegan. Πρόκειται για μια προσέγγιση που φιλοδοξεί να μετατρέψει την εξαγορά σε μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή επένδυση με πολλαπλά οφέλη για τον Όμιλο.

Γ. Στάσσης: Νέο ορόσημο στη διεθνή ανάπτυξη της ΔΕΗ

Στη στρατηγική σημασία της συμφωνίας για τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, υπογραμμίζοντας τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται από τον συνδυασμό της παρουσίας της εταιρείας στις ΑΠΕ με την εμπορική πλατφόρμα της Enegan.

Όπως δήλωσε, «η συμφωνία για την εξαγορά της Enegan αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στον στρατηγικό μετασχηματισμό και τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου ΔΕΗ. Με την είσοδό μας στη λιανική αγορά ενέργειας της Ιταλίας, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αγορές της Ευρώπης, διευρύνουμε το γεωγραφικό μας αποτύπωμα και ενισχύουμε το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο. Συνδυάζοντας την αναπτυσσόμενη παρουσία μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιταλία με την ισχυρή εμπορική πλατφόρμα της Enegan, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες, βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας. Υλοποιούμε με συνέπεια το στρατηγικό μας σχέδιο, χτίζοντας έναν ισχυρό, σύγχρονο και εξωστρεφή Powertech Όμιλο με ηγετικό ρόλο στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλωσορίζουμε την ομάδα της Enegan στον Όμιλο ΔΕΗ για να αξιοποιήσουμε μαζί τις σημαντικές προοπτικές της ιταλικής αγοράς και να διαμορφώσουμε μια νέα δυναμική ανάπτυξης στη χώρα».

Με ίδια κεφάλαια η χρηματοδότηση της εξαγοράς

Η εξαγορά της Enegan θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα κεφάλαια της ΔΕΗ, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται χρονικά εντός του πρώτου τριμήνου του 2027. Η συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της Ιταλίας, καθώς και της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Citigroup Global Markets Europe AG ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΗ. Η Bain & Company ανέλαβε τον εμπορικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας (Commercial Due Diligence), ενώ η PwC διενήργησε τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο (Financial & Tax Due Diligence). Τη νομική υποστήριξη της συναλλαγής ανέλαβε η Ashurst Perkins Coie, η οποία πραγματοποίησε τον νομικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας (Legal Due Diligence) και επιμελήθηκε τα συμβατικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Αγοραπωλησίας (SPA).

Με την εξαγορά της Enegan, η ΔΕΗ κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση του διεθνούς αναπτυξιακού της σχεδιασμού. Αποκτά άμεσα πρόσβαση στη λιανική αγορά της Ιταλίας, ενισχύει την παρουσία της στις ευρωπαϊκές αγορές και δημιουργεί τις βάσεις για ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα, στο οποίο η πράσινη παραγωγή, η προμήθεια και οι σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες λειτουργούν συμπληρωματικά. Μια επένδυση που ενισχύει τη θέση της ΔΕΗ ως περιφερειακού ενεργειακού παίκτη και προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία μετασχηματισμού της σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή Powertech Όμιλο.

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