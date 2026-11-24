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Στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών εισέρχεται η ΝΗΣΟΣ Pilsner, διευρύνοντας τη διεθνή της παρουσία και ενισχύοντας την εξαγωγική δραστηριότητα της ελληνικής ζυθοποιίας. Η μπύρα που ξεκίνησε από την Τήνο το 2012 αποκτά πλέον πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές αγορές του κόσμου, μέσω συμφωνίας με το Prestige Beverage Group, το οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο του αποκλειστικού εισαγωγέα.

Η νέα συνεργασία προβλέπει τη διάθεση της ΝΗΣΟΣ Pilsner σε επιλεγμένα σημεία εστίασης και λιανικής πώλησης σε επτά αμερικανικές πολιτείες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σταδιακή ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του ελληνικού σήματος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ειδικότερα, η μπύρα θα κυκλοφορεί σε φιάλη 330 ml στη Νέα Υόρκη, το Ιλινόι, τη Νότια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια, τη Βόρεια Καρολίνα, το Κονέκτικατ και τη Μασαχουσέτη. Η επιλογή των συγκεκριμένων αγορών επιτρέπει στην εταιρεία να αποκτήσει παρουσία σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές των ΗΠΑ, αξιοποιώντας το δίκτυο εισαγωγής και εμπορικής διάθεσης του νέου συνεργάτη της.

Η συνεργασία με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Η είσοδος στην αμερικανική αγορά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΝΗΣΟΣ με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, στην οποία εντάσσεται και η συμφωνία με το Prestige Beverage Group.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης του σήματος, το οποίο επιδιώκει να αξιοποιήσει την αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει μέσω των διεθνών βραβεύσεων και της παρουσίας του στην κατηγορία των ποιοτικών ζύθων.

Η αμερικανική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς διαθέτει ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής και σημαντική παρουσία εξειδικευμένων προϊόντων ζυθοποιίας. Παράλληλα, όμως, χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την επιλογή συνεργατών και τη δημιουργία σταθερών εμπορικών σχέσεων.

Για τη ΝΗΣΟΣ, η συνεργασία με έναν αποκλειστικό εισαγωγέα αποτελεί τη βάση για την οργανωμένη τοποθέτηση των προϊόντων της σε επιλεγμένα κανάλια πώλησης, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν ποσοτικοί στόχοι πωλήσεων ή εξαγωγών.

Από τις Κυκλάδες στις διεθνείς αγορές

Η ΝΗΣΟΣ δημιουργήθηκε το 2012 στην Τήνο από τον Αλέξανδρο Κουρή και τη Μάγια Τσόκλη, με βασικό προσανατολισμό την παραγωγή μιας ελληνικής μπύρας με ισχυρή τοπική ταυτότητα και δυνατότητα ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.

Από την αρχή, η επιχειρηματική προσπάθεια στηρίχθηκε στη σύνδεση του προϊόντος με την κυκλαδίτικη προέλευσή του, αλλά και στη διαμόρφωση ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα του επέτρεπαν να απευθυνθεί σε καταναλωτές πέρα από την εγχώρια αγορά.

Η ΝΗΣΟΣ Pilsner ανήκει στην κατηγορία Bohemian-style Pilsner, με περιεκτικότητα σε αλκοόλ 5%. Πρόκειται για μπύρα με χρυσαφένιο χρώμα, αρώματα μελιού, δημητριακών και βοτάνων, χαρακτηριστική πικράδα λυκίσκου και ξηρή επίγευση.

Η παραγωγική της ταυτότητα έχει συνδεθεί με σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, οι οποίες ενισχύουν την εμπορική της τοποθέτηση στην κατηγορία των ποιοτικών προϊόντων ζυθοποιίας.

Οι διεθνείς διακρίσεις και οι εξαγωγικές προοπτικές

Στο ιστορικό της ΝΗΣΟΣ περιλαμβάνονται βραβεύσεις στους διαγωνισμούς European Beer Star, International Beer Challenge και European Beer Challenge.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση Country Winner – Greece που απέσπασε στα World Beer Awards 2025, στην κατηγορία Classic Pilsener, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση που έχει αποκτήσει το προϊόν.

Αναφερόμενος στη συμφωνία για την αμερικανική αγορά, ο Αλέξανδρος Κουρής σημείωσε ότι η αρχική επιδίωξη των δημιουργών της ΝΗΣΟΣ ήταν η παραγωγή μιας κυκλαδίτικης μπύρας που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί ποιοτικά καθιερωμένα διεθνή σήματα.

Όπως επισήμανε, οι βραβεύσεις αποτελούν επιβεβαίωση αυτής της προσπάθειας, ενώ η παρουσία στις ΗΠΑ δίνει τη δυνατότητα στο προϊόν να απευθυνθεί σε καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις και γνώση της αγοράς μπύρας.

Η νέα συμφωνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών να ενισχύσουν την εξαγωγική τους παρουσία, αξιοποιώντας την ποιότητα, τις διεθνείς πιστοποιήσεις και την ελληνική ταυτότητα των προϊόντων τους.

Για τη ΝΗΣΟΣ, το επόμενο ζητούμενο είναι η εμπορική αξιοποίηση της παρουσίας σε επτά αμερικανικές πολιτείες και η δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων σε μια αγορά με σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις.

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