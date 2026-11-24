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Η δημοκρατία μας χρειάζεται ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που θα μπορούν ΜΑΖΙ να λύνουν τα προβλήματα μέσα από μια σχεδιασμένη προγραμματική συμφωνία.

Η χώρα μας και κατ’ επέκταση η κοινωνία μας βιώνουν όλο και πιο έντονες μορφές αστάθειας και αβεβαιότητας. Όλο και περισσότεροι πολίτες διαπιστώνουν ότι τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα, παρά τις καλές διακηρυγμένες προθέσεις τους σε κάποια από αυτά, αδυνατούν να τις υλοποιήσουν και να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών.

Αυτό οφείλεται στο ότι η πολιτική τους είναι δέσμια του χρήματος, των προσωπικών φιλοδοξιών και παραμένει διαχρονικά εξαρτημένη, επειδή η εξουσία έχει γίνει αυτοσκοπός με στόχο την προσωπική προβολή, τον πλουτισμό και το χρήμα και όχι την επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας, δηλαδή το χρήμα είναι πάνω από τον άνθρωπο.

Έτσι δημιουργείται στους πολίτες η εντύπωση ότι η πολιτική και οι πολιτικοί έχουν για στόχο το χρήμα και κατ’ επέκταση το προσωπικό όφελος, πράγμα που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αυτό σαφέστατα υπονομεύει τη δημοκρατία και την πολιτική.

Δυστυχώς, όλοι σχεδόν χρησιμοποιούν τον όρο «δημοκρατία» σύμφωνα με τα προσωπικά τους συμφέροντα ή αυτά του συστήματος που εκπροσωπούν.

Η δημοκρατία έχει, από την ίδρυσή της, συγκεκριμένους κανόνες προκειμένου να εκφράζει το σύνολο της συντεταγμένης κοινωνίας.

Η σημερινή «δημοκρατία» είναι ένα ολιγαρχικό σύστημα και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική Δημοκρατία.

Η διαχρονική πραγματικότητα μας αποδεικνύει ότι κανένα από τα παλιά κόμματα δεν μπορεί να εγγυηθεί για τα παραπάνω, γι’ αυτό δημιουργούμε τη συνεργασία MAZI.

Στη λογική ότι χωρίς ηγέτες σωτήρες, από τα κάτω, οι πολίτες, ενταγμένοι και ανένταχτοι, μπορούν να διαμορφώσουν έναν διαφορετικό τρόπο πολιτεύεσθαι.

Για εμάς η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, ούτε κληρονομικός τίτλος.

Η δημοκρατία μας χρειάζεται ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που θα μπορούν ΜΑΖΙ να λύνουν τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας μέσα από μια σχεδιασμένη προγραμματική συμφωνία.

Στόχος, η πραγματική λειτουργία της δημοκρατίας μας και της ελευθερίας, η κοινωνική δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της φτώχειας, η προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη Γη.

Και για να μην είναι κενό γράμμα η φράση «άλλος τρόπος πολιτεύεσθαι», ενδεικτικά καταθέτουμε προτάσεις:

1. Η κατάργηση του σταυρού θα μπορούσε καταρχήν να καταπολεμήσει τις πελατειακές σχέσεις και τη διαφθορά. Δεν μπορεί ο υποψήφιος βουλευτής ή ένα κόμμα ή κάποιος που θέλει να πολιτευτεί να χρειάζεται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

2. Οι πολιτικοί οργανισμοί που θα πρέπει να δίνουν λύσεις, κατά τη δική τους εκδοχή, στα προβλήματα των πολιτών οφείλουν να παίρνουν την ευθύνη με τα προτεινόμενα προγράμματά τους και όχι οι εκλογές να είναι lifestyle ή ποδοσφαιρικές μεταγραφές.

Εμείς προτείνουμε ο κάθε οργανισμός, επικεντρωμένος εκλογικά στο πρόγραμμά του, μετά τις εκλογές, με κλήρωση από τους συμμετέχοντες στο ψηφοδέλτιό του, να επιλέγει αυτούς που θα τον εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο.

3. Όσον αφορά έναν δημοκρατικό πολιτικό οργανισμό, θα πρέπει τα ψηφοδέλτιά του να διαμορφώνονται από τα κάτω, δημοκρατικά, από τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να λειτουργεί η δημοκρατία από τους πολίτες καθημερινά με βάση τα πραγματικά τους προβλήματα.

Φυσικά η καθημερινότητα και η ενασχόληση με την πολιτική ως βασικό εργαλείο του δημοκρατικού πολιτεύματος εμπεριέχουν και την ανακλητότητα από την τοπική κοινωνία κατά τη διάρκεια της θητείας του αιρετού αντιπροσώπου τους.

Επιμένουμε ότι εάν λειτουργήσουν η δημοκρατία και η ελευθερία σωστά στο πολιτικό μας σύστημα, προασπισθούμε την ανεξαρτησία της χώρας μας και γίνουν οι αλλαγές που εκκρεμούν στο επίπεδο των παραγωγικών αλλά και οικονομικών δεδομένων του τόπου, τότε η Ελλάδα θα αποκτήσει όραμα και οι πολίτες θα ξαναβρούν τη χαμένη τους ελπίδα.

Υπάρχει λοιπόν τρόπος να δει προοπτική και όραμα ο τόπος;

Εμείς πιστεύουμε ότι ΜΑΖΙ μπορούμε να δώσουμε αυτήν την απάντηση θετικά. Η συνεργασία πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, Δημοκρατών, Σοσιαλιστών, Κεντρώων, Αριστερών και Πολιτικής Οικολογίας, μπορεί με τα παραπάνω να ανοίξει τον δρόμο.

Θρασύβουλος (Θράσος) Φωτεινός, Προεδρεύων ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Σταύρος Καράμπελας, Προέδρος Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ)