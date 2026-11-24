Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προσωρινούς περιορισμούς στις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Τουρκία, τη Βρετανία και άλλες χώρες, επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την προστασία των αυτοκινητοβιομηχανιών της ΕΕ.

Ωστόσο, για τις περισσότερες χώρες, τα όρια αυτά είναι αρκετά υψηλά ώστε να καλύπτουν τις τρέχουσες αποστολές.

Τα μέτρα, τα οποία ανακοινώθηκαν την Τρίτη στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, έπονται συμφωνίας που συνήψαν οι Βρυξέλλες με το Πεκίνο τον περασμένο μήνα, για τον περιορισμό του αριθμού των υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα στα 350.000 οχήματα — αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό των οχημάτων που αναμένεται να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος, σύμφωνα με το Reuters.

Τα ποσοτικά όρια, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου, αποτελούν μέτρα «διασφάλισης» και εφαρμόζονται σε όλους τους βασικούς εξαγωγείς υβριδικών αυτοκινήτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις υπόλοιπες χώρες που υπόκεινται σε αυτούς τους περιορισμούς εισαγωγών περιλαμβάνονται η Νότια Κορέα, το Μεξικό, το Μαρόκο, η Σερβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα μέτρα είναι προσωρινού χαρακτήρα και θα ισχύσουν για διάστημα έως 200 ημερών, όσο διαρκεί η έρευνα.

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξει στην πρόταση λήψης οριστικών μέτρων —τα οποία θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος—, αυτά θα απαιτούν ευρεία στήριξη από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πώς επηρεάζουν οι περιορισμοί τους εξαγωγείς υβριδικών

Η Επιτροπή βάσισε την έρευνά της στα στοιχεία εισαγωγών κατά το τελευταίο εξάμηνο του 2025 και το πρώτο εξάμηνο του 2026, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στις κινεζικές εξαγωγές.

Οι περιορισμοί στις εισαγωγές είναι πιο αυστηροί για την Κίνα, εάν συγκριθούν τα νέα ετήσια όρια με τα επίπεδα που καταγράφηκαν κατά την περίοδο της έρευνας.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τηρήσει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές, τονίζοντας παράλληλα ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του να προασπίσει σθεναρά τα νόμιμα συμφέροντα της κινεζικής βιομηχανίας.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι εισαγωγές από το Μεξικό, το Μαρόκο και τη Σερβία υπερέβαιναν επίσης τα καθορισμένα όρια.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Μεξικού, η διαφορά ήταν μικρότερη από 600 αυτοκίνητα, ενώ για το Μαρόκο και τη Σερβία, οι εισαγωγές σημείωσαν σημαντική μείωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Οι εξαγωγές υβριδικών οχημάτων προς την ΕΕ από όλες τις άλλες χώρες παρέμειναν κάτω από τα ποσοτικά όρια, τα οποία έχουν καθοριστεί με βάση τα επίπεδα του 2025, προσαυξημένα κατά περίπου 15%.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι εισαγωγές από την Κίνα δεν πλήττουν μόνο την παραγωγή εντός της ΕΕ, αλλά περιορίζουν και τα μερίδια αγοράς άλλων εξαγωγέων, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Διαβάστε επίσης:

Mild Hybrid με χειροκίνητο κιβώτιο: 12 μοντέλα κάτω από 27.000 ευρώ

Πόσο κοστίζει ένα καινούργιο οικογενειακό με πορτμπαγκάζ τουλάχιστον 500 λίτρων

«Luce»: Τα δύο λάθη που παραδέχεται ο CEO της Ferrari, Benedetto Vigna











