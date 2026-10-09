Η Κίνα συμφώνησε να μειώσει στο μισό τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ σε μια ιστορική συμφωνία

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Η ΕΕ ανακοίνωσε μια συμφωνία-ορόσημο με την Κίνα για να «μειώσει στο μισό» τις πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων στην Ένωση, εν μέσω φόβων ότι η αύξηση των πωλήσεων θα μπορούσε να καταστρέψει τμήματα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η συμφωνία ήταν η πρώτη του είδους της και αποτέλεσμα «έντονων» διαπραγματεύσεων με την Κίνα από τον Ιούνιο για τον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος ύψους 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ την ημέρα, το οποίο έχει προκαλέσει αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο οικονομικών δυνάμεων.

Η συμφωνία «ανοίγει την προοπτική μείωσης των εξαγωγών [υβριδικών] της Κίνας κατά περισσότερο από το μισό», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς, προσθέτοντας ότι αυτό θα μεταφραστεί σε μείωση των εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων με δυνατότητα σύνδεσης και μπαταρίας κατά «αρκετά εκατομμύρια» τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Είναι η πρώτη φορά που η Κίνα δέχεται να μετριάσει τις εξαγωγές της χωρίς να περάσει από τη φάση προηγούμενης εμπορικής έντασης», είπε, αναφερόμενος στις συνήθεις έρευνες που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από τη θέσπιση μέτρων διασφάλισης βάσει των εμπορικών κανόνων του ΠΟΕ.

Η Κίνα έχει κατακλύσει την Ευρώπη με αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV), απειλώντας τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Τα υβριδικά οχήματα συνδυάζουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης με μια μικρή μπαταρία. Πωλούνται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες ως μεταβατικό βήμα προς τα BEV.

Ο Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι οι Κινέζοι έχουν αναγνωρίσει την αύξηση της πολιτικής πίεσης σε κάθε κράτος μέλος της Ευρώπης, με «κυριολεκτικά χιλιάδες απώλειες θέσεων εργασίας» να διατρέχουν κίνδυνο λόγω της πλημμύρας φθηνών εισαγωγών από την Κίνα σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χημικών προϊόντων και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Είπε ότι οι ηγέτες της ΕΕ «αναμένουν σαφώς πολύ γρήγορη δράση» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Κινέζοι το αναγνώρισαν αυτό.

«Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι οι Κινέζοι εταίροι εκτίμησαν αυτό το πολύ ισχυρό πολιτικό επιχείρημα και, ως εκ τούτου, μπορούμε να προχωρήσουμε μέσω της διαπραγματευμένης λύσης», είπε.

«Αυτό απέχει πολύ από το τέλος. Είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα, αλλά μόνο ένα πρώτο βήμα», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο, όπου είχε ταξιδέψει για να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του.

Ο Σέφτσοβιτς είπε ότι έδωσε «τόση έμφαση» στις διαπραγματεύσεις επειδή ήταν «πολύ δύσκολο να σταματήσει» ένας εμπορικός πόλεμος από τη στιγμή που κηρύχθηκε.

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 16 σημείων, το Πεκίνο και οι Βρυξέλλες θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τα αυτοκίνητα, τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και την πρόσβαση στην Κίνα για περισσότερα τρόφιμα και ποτά από την ΕΕ.

Η Κίνα δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές θα τηρήσουν «διαδικασίες σχετικά με τις εταιρικές δεσμεύσεις τιμών» για τα υβριδικά αυτοκίνητα, υποδηλώνοντας ότι μια μέθοδος περιορισμού των πωλήσεων θα ήταν ο καθορισμός υψηλότερων ελάχιστων τιμών για τα κινεζικά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη.

Ο επίτροπος της ΕΕ θα ενημερώσει τους διπλωμάτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Κυριακή ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών την Πέμπτη.

Σε ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου αναφέρεται ότι η Κίνα είναι «πρόθυμη… να συνεχίσει να διευκολύνει την έγκριση αδειών εξαγωγής για σπάνιες γαίες και μόνιμους μαγνήτες που προορίζονται για την ΕΕ».

Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές «επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους… να χειριστούν σωστά τις διαφορές στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ και να συνεχίσουν να σταθεροποιούν και να εξισορροπούν τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις».

Ενώ η Κίνα και η ΕΕ αναγνώρισαν τις «διαφορές» μεταξύ τους, φαίνεται ότι η Κίνα έχει αποδεχτεί το αίτημα της ΕΕ να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο για τα εμπορικά ισοζύγια, ξεκινώντας με μια πιλοτική εφαρμογή για τα υβριδικά αυτοκίνητα.

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