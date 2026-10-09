Tesla: Νέα λειτουργία επιτρέπει τη διαφυγή από φορτιστή σε περίπτωση κινδύνου

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Η Tesla επιτρέπει την αναχώρηση από Supercharger χωρίς αποσύνδεση του καλωδίου, σε περίπτωση κινδύνου, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει ζημιές.

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου προϋποθέτει ότι το όχημα θα παραμείνει ακινητοποιημένο όσο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Πρόκειται για έναν εύλογο περιορισμό ασφαλείας, που αποτρέπει την αναχώρηση με το καλώδιο ξεχασμένο στη θύρα φόρτισης. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο οδηγός πρέπει να απομακρυνθεί επειγόντως και η έξοδος από την καμπίνα μπορεί να τον εκθέσει σε κίνδυνο;

Η Tesla επιχειρεί να απαντήσει με το Emergency Drive Away, μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στα συμβατά αυτοκίνητά της να κινηθούν ενώ παραμένουν συνδεδεμένα σε Supercharger. Το σκεπτικό είναι σαφές: σε μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η δυνατότητα διαφυγής έχει μεγαλύτερη σημασία από την προστασία του εξοπλισμού φόρτισης.

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