Δοκιμάζουμε το νέο χειροκίνητο Fiat 600 100 PS: Μας άρεσε περισσότερο από το υβριδικό

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Σε μια εποχή που το αυτόματο κιβώτιο μοιάζει αυτονόητο, η Fiat προσθέτει στη γκάμα του 600 μια έκδοση με 100 ίππους και χειροκίνητο 6άρι. Και μας θυμίζει πόσο ευχάριστο μπορεί να είναι ένα «μικρό» αυτοκίνητο όταν ο κινητήρας, ο επιλογέας και ο συμπλέκτης συνεργάζονται σωστά.

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Πότε ήταν η τελευταία φορά που μπήκες σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και χάρηκες που είχε χειροκίνητο κιβώτιο; Το αυτόματο έχει μπει τόσο φυσικά στην καθημερινότητά μας, που πλέον απλά το περιμένουμε. Η διάδοση των υβριδικών και των ηλεκτρικών μάς έχει συνηθίσει στα δύο πεντάλ, ακόμη και όταν μιλάμε για μικρά αυτοκίνητα. Το χειροκίνητο εξακολουθεί να υπάρχει στις προσιτές εκδόσεις, αλλά η συζήτηση γύρω του συχνά εξαντλείται στα χρήματα που γλιτώνεις.

Κάπως έτσι, η αλήθεια είναι, πως προστέθηκε στην γκάμα του 600 αυτή η έκδοση. Μια πιο προσιτή επιλογή, με 100 ίππους (αντί για 110 ή 145) και χειροκίνητο κιβώτιο, δίπλα στα υβριδικά και ηλεκτρικά 600αράκια. Μόνο που η Fiat έχει μακρά παράδοση στα μικρά αυτοκίνητα που σε κάνουν να τα συμπαθείς από τα πρώτα χιλιόμετρα. Ένα Panda, ένα Uno, ένα 500. Διαφορετικές εποχές και χαρακτήρες, με την καθημερινή ευκολία να αποτελεί κοινό παρονομαστή.

Το 600, που αποτελεί την crossover επιλογή της γκάμας, που συγκαταλέγεται στα B-SUV, δεν είχε μέχρι σήμερα την πορεία που του αξίζει. Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, στο οκτάμηνο του 2026 κατέγραψε 58 ταξινομήσεις, έναντι 266 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα στοιχεία αφορούν συνολικά το μοντέλο. Σε αυτό το περιβάλλον, η προσθήκη μιας πιο προσιτής βενζινοκίνητης έκδοσης έχει σαφή εμπορική λογική. Και υιοθετεί ένα πακέτο γνώριμο από το Jeep Avenger, που πρόσφατα «κούμπωσε» και στα Peugeot 208 & 2008. Η ευχάριστη έκπληξη είναι ότι έχει μάλλον περισσότερο οδηγικό ενδιαφέρον απ ‘ αυτά. Ο κινητήρας είναι πιο σπιρτόζικος απ’ όσο φαντάζεσαι διαβάζοντας τους 100 ίππους και το κιβώτιο σε κάνει να χαίρεσαι κάθε αλλαγή. Τόσο, που αυτό το απλό, φιλικό 600 μας κέρδισε περισσότερο από το υβριδικό.

Διαχρονικό look

Η Fiat ξέρει καλά πώς να φτιάχνει αυτοκίνητα που τα αγοράζεις μόνο επειδή σου αρέσει να τα κοιτάζεις. Το 600 μεταφέρει τη γοητεία του 500 σε ένα μεγαλύτερο αμάξωμα, με μήκος περίπου 4,17 μέτρα. Οι στρογγυλοί προβολείς, με το πάνω μέρος τους να θυμίζει βλέφαρο, δίνουν τον τόνο. Τα πλαστικά προστατευτικά στους θόλους και στα μαρσπιέ υπογραμμίζουν τον crossover χαρακτήρα του, ενώ σε αντίθεση με την τάση της αγοράς, έχει ακόμη και μπούκα. Μέσα σε μια κατηγορία γεμάτη ακμές, μεγάλες μάσκες και προσπάθειες να δείχνουν όλα τα αυτοκίνητα πιο επιθετικά, το 600 επιμένει στη δική του αισθητική. Έχει εκείνη την ιταλική ελαφρότητα που κάνει ένα καθημερινό αντικείμενο λίγο πιο όμορφο απ’ όσο χρειάζεται. Το αναγνωρίζεις ως Fiat και η συγγένεια με το 500 παραμένει από τα ισχυρότερα επιχειρήματά του.

500 σε πακέτο extra large

Η εικόνα του μεγάλου 500 περιγράφει και την καμπίνα. Το ταμπλό διατηρεί τις καμπύλες και την παιχνιδιάρικη διάθεση. Στην έκδοση Icon που δοκιμάζουμε συναντούμε δίχρωμα υφασμάτινα καθίσματα, αλλά και πλαστικό στο ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος. Τα υλικά είναι κυρίως σκληρά και η αίσθηση παραπέμπει σε προσιτό μοντέλο, χωρίς να απογοητεύει. Η γοητεία στις λεπτομέρειες σε κάνει να το συμπαθείς. Επενδύσεις και χρωματικοί συνδυασμοί αλλάζουν ανάλογα με την έκδοση.

Η μεγαλύτερη διαφορά από το 500, προφανώς, βρίσκεται στην πρακτικότητα. Τέσσερις ενήλικοι μπορούν να βολευτούν ικανοποιητικά, με τους πίσω χώρους να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες μιας μέσης οικογένειας. Το πορτμπαγκάζ των 385 λίτρων είναι ικανοποιητικό για το μέγεθος του αυτοκινήτου, ειδικά αν σκεφτούμε ότι κάποτε αυτά τα λίτρα διέθετε ένα μικρομεσαίο hatchback. Το σχετικά ψηλό κατώφλι φόρτωσης όμως απαιτεί περισσότερη προσπάθεια με βαριές αποσκευές.

Στην καμπίνα υπάρχουν επίσης χρήσιμες θήκες για μικροαντικείμενα και ξεχωριστή θέση για το κινητό τηλέφωνο. Καλή είναι και η εργονομία: κάτω από την οθόνη υπάρχουν φυσικά πλήκτρα για τον κλιματισμό και περιστροφικός διακόπτης για την ένταση του ήχου, ενώ κανονικούς διακόπτες βρίσκεις και στο τιμόνι. Λεπτομέρειες που εκτιμάς όταν θέλεις να αλλάξεις μια ρύθμιση ενώ οδηγείς. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7 ιντσών είναι διαμορφώσιμος και, ευτυχώς, μπορείς να επιλέξεις μεγάλο στροφόμετρο. Δεν μπορείς, όμως, να το έχεις στο κέντρο μαζί με την κυκλική απεικόνιση του ταχύμετρου. Διαλέγεις και παίρνεις. Η κεντρική οθόνη έχει διαγώνιο 10,25 ιντσών και το ασύρματο Apple CarPlay λειτούργησε σωστά.

Η δεύτερη έκδοση Icon έχει όσα χρειάζεσαι, αλλά και ορισμένες ελλείψεις που σε βάζουν σε σκέψεις. Η πιο χαρακτηριστική είναι η κάμερα οπισθοπορείας. Υπάρχουν πίσω αισθητήρες, ωστόσο, σε ένα αυτοκίνητο με τόσο ξεκάθαρο αστικό προσανατολισμό, θα προτιμούσαμε μια κάμερα από τον ατμοσφαιρικό φωτισμό. Ωραίος και ο δεύτερος, αλλά στο καθημερινό παρκάρισμα ξέρουμε ποιο από τα δύο θα εκτιμούσαμε περισσότερο.

Σπιρτόζικο στην πόλη, με καδένα και όχι ιμάντα μέσα στο λάδι

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρικύλινδρος τούρμπο των 1.199 κ.εκ., στην τρίτη γενιά του, γνωστή ως Gen3. Η εμπορική ονομασία είναι Turbo 100, με τη Fiat να αναφέρει απόδοση περίπου 101 PS, στις 5.500 σ.α.λ. Μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα έχουν τα 205 Nm, που αποδίδονται ήδη από τις 1.750 σ.α.λ., σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Η αναθεώρηση του κινητήρα έχει ουσία. Ο χρονισμός των εκκεντροφόρων γίνεται πλέον με καδένα, αντί για τον ιμάντα μέσα στο λάδι των παλαιότερων εκδόσεων της οικογένειας. Ουσιαστική αλλαγή για όσους θυμούνται τη συζήτηση γύρω από τους προηγούμενους κινητήρες, την αξιοπιστία και τη συντήρησή τους. Το τούρμπο διαθέτει μεταβλητή γεωμετρία, ώστε να βελτιώνεται η απόκριση στις χαμηλές στροφές. Ο άμεσος ψεκασμός λειτουργεί με πίεση έως 350 bar, ενώ παράλληλα, η λειτουργία στον κύκλο Miller, σε συνδυασμό με υψηλή σχέση συμπίεσης, αποσκοπεί στη βελτίωση της θερμικής απόδοσης.

Στην πράξη, όμως, αυτό που σε κερδίζει είναι ο τρόπος που κινεί το αυτοκίνητο. Υπάρχει ροπή από σχετικά χαμηλά και το 600 ανταποκρίνεται πρόθυμα, χωρίς να απαιτεί συνεχώς να παίζεις στο μεσαίο φάσμα στροφές. Οι 100 ίπποι ακούγονται μετρημένοι, αλλά πίσω από το τιμόνι το σύνολο έχει περισσότερη ζωντάνια απ’ όση περιμένεις. Το χειροκίνητο κιβώτιο αναδεικνύει αυτόν τον χαρακτήρα. Επιλέγεις τη σχέση που θέλεις, αξιοποιείς τη ροπή και διατηρείς έναν ευχάριστο ρυθμό. Στις ρεπρίζ τα καταφέρνει καλά και εκτός πόλης ταξιδεύει άνετα.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν και όμως η κατανάλωση. Σε έναν χαλαρό μικτό κύκλο με πόλη και περιαστικές διαδρομές μετρήσαμε 5,6 λ./100 χλμ., ενώ ο συνολικός μέσος όρος της δοκιμής διαμορφώθηκε στα 6.1 λ./100 χλμ. Πολύ καλές τιμές για ένα μη υβριδικό σύνολο, που ενισχύουν το ενδιαφέρον αυτής της έκδοσης. Σημειώστε ότι κυκλοφορεί κ ελεύθερα στον Δακτύλιο κι’ ότι τα τέλη κυκλοφορίας είναι μόλις 83 ευρώ. Ένα σημείο που το υβριδικό υπερέχει είναι αυτό. Αλλά στην κατανάλωση, παραδόξως, αυτή η έκδοση έκανε καλύτερη επίδοση.

Το τιμόνι έχει την αίσθηση που χρειάζεσαι στις αστικές και περιαστικές διαδρομές και συμβάλλει στην ευκολία με την οποία εξοικειώνεσαι με το αυτοκίνητο. Η ανάρτηση, η ηχομόνωση και η ποιότητα κύλισης ολοκληρώνουν μια αρκούντως καλή εικόνα. Η χαρακτηριστική χροιά του τρικύλινδρου δεν μπορεί να κρυφτεί, ειδικά όταν ζητήσεις περισσότερα από το δεξί πεντάλ. Είναι, όμως, το τελευταίο που σε απασχολεί σε ένα τόσο ευχάριστο σύνολο. Βάλε λίγο πιο δυνατά τη μουσική και συνέχισε, που λέμε, με τα ηχεία να ικανοποιούν επίσης τον μέσο teenager. Η άνεση διατηρείται και εκτός πόλης, ολοκληρώνοντας τον φιλικό χαρακτήρα του.

Η σχετικά ψηλή θέση οδήγησης σου επιτρέπει να βλέπεις καλά περιμετρικά, κάνοντας ευκολότερη την καθημερινή κίνηση. Μας άρεσε επίσης η δυνατότητα γρήγορης απενεργοποίησης των συστημάτων υποβοήθησης που έχεις προεπιλέξει, με παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί με το αυτοκινητάκι. Μια λύση που συναντάμε στο γκρουπ Stellantis και γλιτώνει τον οδηγό από την επανάληψη της ίδιας διαδικασίας μέσα σε μενού.

Χειροκίνητο το 2026: Ναι ή όχι;

Η απάντηση εξαρτάται αρκετά από το ίδιο το κιβώτιο. Και στην περίπτωση του 600 υπάρχει λόγος να πεις «ναι». Η πρώτη έκπληξη είναι το πόσο φυσικά έρχεται το χέρι σου στον επιλογέα, ο οποίος είναι μαρκύς και έχει μια ασημί «μπάλα» στην άκρη του. Η θέση του είναι σωστή, ενώ το θετικό κούμπωμα των σχέσεων δίνει μια ευχάριστη αίσθηση σε κάθε αλλαγή. Πρακτικά, απολαμβάνεις να χρησιμοποιείς το κιβώτιο. Ο συμπλέκτης είναι εξίσου καλός. Μαλακός και με εύκολο σημείο σύμπλεξς, ταιριάζει τόσο σε έναν νέο οδηγό όσο και σε κάποιον που αγαπά το manual. Κυρίως, όμως, παραμένει ξεκούραστος στην πόλη. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο κριτήριο για ένα αυτοκίνητο που θα περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα στην κίνηση.

Η συνεργασία κινητήρα, επιλογέα και συμπλέκτη είναι τόσο πετυχημένη, που το χειροκίνητο γίνεται ένας ακόμη λόγος να σου αρέσει το αυτή η έκδοση του 600. Κάτι που εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη έκδοση μας κέρδισε περισσότερο από το υβριδικό. Από την άλλη, το αυτόματο διατηρεί το πλεονέκτημά του στο συνεχές σταμάτα-ξεκίνα. Το υβριδικό 600 προσφέρει αυτή την ευκολία και έχει τα δικά του επιχειρήματα, όπως τα μηδενικά τέλη και πιθανά τη μεγαλύτερη αξία μεταπώλησης. Είναι στο χέρι σου, με δεδομένο ότι στην ίδια έκδοση ICON είναι περίπου 2.000 ευρώ πιο ακριβό το Hybrid…

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

fiatΤρικύλινδρος σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.190 κ.εκ.

Iσχύς κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 100 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 205 Nm / 2.750 σ.α.λ.

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 184 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 10,1 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,7 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6,1 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 128 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

44 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.178 x 1.779 x 1.525

Μεταξόνιο χλστ.: 2.557

Βάρος: 1.190 κιλά

Χώρος αποσκευών

380 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 21.790 ευρώ

Τέλη κυκλοφορίας: 83 ευρώ

Πηγή: autotypos.gr

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