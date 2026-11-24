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Ο βασιλιάς Κάρολος θα παραιτηθεί μέσα σε λίγους μήνες για να δώσει τη θέση του στον διάδοχό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η υγεία του βασιλιά του ΗΒ είναι πολύ χειρότερη από ό,τι φαίνεται στο κοινό.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει τις τελευταίες ημέρες ότι ο βασιλιάς πρόκειται να «παραιτηθεί» και ότι είναι «πολύ πιο άρρωστος από ό,τι αφήνει να εννοηθεί το παλάτι» εν μέσω της μάχης του με τον καρκίνο.

Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με μια άγνωστη μορφή καρκίνου τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά σε αντίθεση με τη νύφη του, την πριγκίπισσα Κάθριν, η οποία ανακοίνωσε τη δική της διάγνωση μέσα σε ένα μήνα, δεν έχει σταματήσει τη θεραπεία ούτε έχει περιέλθει σε ύφεση.

Το Radar Online αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα ότι η πρόσφατη εννιαήμερη περιοδεία του βασιλιά στην Καραϊβική είχε επηρεάσει αρνητικά την υγεία του καθώς φέρεται να «επιδεινώθηκε» από την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένας ανώτερος βοηθός του Παλατιού του Μπάκιγχαμ φέρεται να υπαινίχθηκε ότι δεν ήταν όλα καλά με τον Βασιλιά, ενώ συζητούσε την περιοδεία, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, και περιελάμβανε μια εμφάνιση στην 28η Σύνοδο Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM).

«Ήταν μια περίπλοκη επίσκεψη», δήλωσε ο ανώτερος βοηθός του παλατιού.

«Ήταν δύσκολο. Ήταν εξαντλητικό… Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι ήταν πολύ επιτυχημένο και νομίζω ότι ο Βασιλιάς έχει επιδείξει την πολιτική του δεινότητα τόσο με λόγια όσο και με πράξεις».

Το Radar Online επικαλέστηκε ορισμένες πηγές που ισχυρίστηκαν ότι γνώριζαν τι συνέβαινε στο παρασκήνιο.

«Παρόλο που ο Κάρολος προσπαθεί να δείξει ότι όλα είναι όπως συνήθως, τα πράγματα δεν είναι έτσι», δήλωσε πηγή. «Ο καθένας μπορεί να δει ότι δεν είναι καλά».

Μια άλλη πηγή ανέφερε: «Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί».

Ενώ ένας άλλος είπε: «Είναι πολύ πιο άρρωστος από ό,τι αφήνει να εννοηθεί το παλάτι και απλά δεν είναι σε θέση να διαχειρίζεται τη διαλυμένη οικογένεια, τα επιχειρηματικά συμφέροντα του στέμματος και να εκπληρώνει τα καθημερινά καθήκοντα της μοναρχίας».

Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην επιφάνεια φήμες ότι ο βασιλιάς σχεδιάζει να παραιτηθεί.

Μόλις πριν από λίγους μήνες, η New Idea επικαλέστηκε έναν άνθρωπο από το παλάτι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη πρόβες για την προετοιμασία της παραίτησης του Καρόλου, η οποία απαιτεί μια σειρά από επίσημα βήματα σύμφωνα με τη συνταγματική διαδικασία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αρχικά, ο Κάρολος θα υπέγραφε ένα επίσημο έγγραφο παραίτησης ενώπιον μαρτύρων και θα δήλωνε την αμετάκλητη απόφασή του να απαρνηθεί τον θρόνο.

Στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ψηφίσει έναν νόμο περί παραίτησης αφού λάβει τη συναίνεση των 14 κρατών της Κοινοπολιτείας, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας.

Στη συνέχεια, ο Κάρολος θα έπρεπε να δώσει τη Βασιλική Σύμφωνη γνώμη, επιτρέποντας στο Συμβούλιο Ανόδου να συγκεντρωθεί στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου για να ανακηρύξει επίσημα τον Ουίλιαμ νέο Βασιλιά, ακολουθούμενη από δημόσια διακήρυξη.

Ενώ ο ακριβής τύπος καρκίνου δεν αποκαλύφθηκε ποτέ, το παλάτι δήλωσε ότι δεν ήταν καρκίνος του προστάτη. Ξεκίνησε αμέσως εβδομαδιαίες θεραπείες, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, όταν αποκαλύφθηκε ότι η θεραπεία είχε μειωθεί. Εκείνη την εποχή, το παλάτι δήλωσε ότι ο βασιλιάς είχε ανταποκριθεί «εξαιρετικά καλά».

Νωρίτερα φέτος, ο βασιλικός ανταποκριτής Τομ Σάικς επικαλέστηκε πηγές του παλατιού που δήλωσαν ότι ο βασιλιάς έλαβε θεραπεία με συνδυασμό ανοσοθεραπείας, εμβολίου κατά του καρκίνου με βάση το RNA και ακτινοθεραπεία.

Ωστόσο, ο γνωστός βασιλικός δημοσιογράφος και συγγραφέας Ρόμπερτ Τζόμπσον ισχυρίστηκε φέτος ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα απαλλαγεί ποτέ από καρκίνο.

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