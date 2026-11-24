Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της παιδικής παραμέλησης και εγκατάλειψης στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν μόνα σε διαμέρισμα, ο Οργανισμός αποκαλύπτει ότι μόλις τους τελευταίους τρεις μήνες, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο 2026, κλήθηκε να συνδράμει στην ασφαλή μεταφορά και φροντίδα 13 βρεφών και μικρών παιδιών, ηλικίας από 4,5 μηνών έως 6 ετών.

Ο κοινός παρονομαστής των 13 υποθέσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, όλες οι περιπτώσεις ακολουθούν ένα κοινό, δραματικό μοτίβο:

Ακατάλληλο περιβάλλον: Τα παιδιά ζούσαν σε κακοποιητικό ή ακατάλληλο οικογενειακό πλαίσιο.

Τα παιδιά ζούσαν σε κακοποιητικό ή ακατάλληλο οικογενειακό πλαίσιο. Παρέμβαση Αρχών: Απομακρύνθηκαν με εισαγγελικές εντολές ή εγκαταλείφθηκαν απευθείας στις Αστυνομικές Αρχές.

Απομακρύνθηκαν με εισαγγελικές εντολές ή εγκαταλείφθηκαν απευθείας στις Αστυνομικές Αρχές. Παραμονή σε νοσοκομεία: Αφού πέρασαν από Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας, μεταφέρθηκαν και παραμένουν φιλοξενούμενα σε νοσοκομεία.

Το χρονικό των περιστατικών Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2026

Σεπτέμβριος 2026

Βρέφος 9 μηνών: Μεταφέρθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή παραμέληση από τη μητέρα του.

Οκτώβριος 2026

Τρία αδέλφια (4 μηνών, 1 έτους και 5 ετών): Μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Τα παιδιά είχαν αφεθεί σε Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων από μια γυναίκα, η οποία κατέθεσε πως ένας άγνωστος άνδρας χτύπησε την πόρτα της και της τα παρέδωσε. Η ίδια κάλεσε το «100» δηλώνοντας αδυναμία φροντίδας. Η μητέρα των παιδιών συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερη και έκτοτε δεν τα αναζήτησε ποτέ.

Νοέμβριος 2026

Αγοράκι 5 ετών: Απομακρύνθηκε από τη μητέρα του λόγω παραμέλησης και έκθεσης σε κίνδυνο , και μεταφέρθηκε από Αστυνομικό Τμήμα στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Απομακρύνθηκε από τη μητέρα του λόγω και σε , και μεταφέρθηκε από Αστυνομικό Τμήμα στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Δύο αδέλφια (1 και 2 ετών): Μεταφέρθηκαν από Αστυνομικό Τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς η μητέρα τους αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στη φροντίδα τους.

Μεταφέρθηκαν από Αστυνομικό Τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς η μητέρα τους να ανταπεξέλθει στη φροντίδα τους. Αγοράκι 1,5 έτους: Η μητέρα του το άφησε η ίδια σε Αστυνομικό Τμήμα, δηλώνοντας αδυναμία φροντίδας. Το παιδί μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η μητέρα του το άφησε η ίδια σε Αστυνομικό Τμήμα, δηλώνοντας αδυναμία φροντίδας. Το παιδί μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Τρία αδέλφια (5 και 6 ετών): Απομακρύνθηκαν από τον πατέρα τους λόγω παραμέλησης και μεταφέρθηκαν από Αστυνομικό Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Τα παραπάνω στοιχεία από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποκαλύπτουν μια ανησυχητική αύξηση της παιδικής παραμέλησης και εγκατάλειψης, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για κατάλληλες δομές, δεδομένου ότι τα νοσοκομεία δεν αποτελούν τους ενδεδειγμένους χώρους φιλοξενίας για παιδιά με ιδιαίτερα αυξημένες συναισθηματικές ανάγκες.

Διαβάστε επίσης

Νέα «ασπίδα» στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης: Έγκριση-ορόσημο από τον FDA για συνδυασμό ανοσοθεραπείας και στοχευμένης αγωγής

ΕΙΝΑΠ: SOS λόγω υποστελέχωσης σε τμήματα του «Γ. Γεννηματάς» και του Σισμανογλείου – Κάτω από το όριο ασφαλείας οι εφημερίες

Πώς η ανάγκη για αποδοχή μας κάνει να παίρνουμε τα πάντα προσωπικά – Με ποιους τρόπους μπορούμε να σταματήσουμε