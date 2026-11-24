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Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της παιδικής παραμέλησης και εγκατάλειψης στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν μόνα σε διαμέρισμα, ο Οργανισμός αποκαλύπτει ότι μόλις τους τελευταίους τρεις μήνες, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο 2026, κλήθηκε να συνδράμει στην ασφαλή μεταφορά και φροντίδα 13 βρεφών και μικρών παιδιών, ηλικίας από 4,5 μηνών έως 6 ετών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, όλες οι περιπτώσεις ακολουθούν ένα κοινό, δραματικό μοτίβο:
Σεπτέμβριος 2026
Οκτώβριος 2026
Νοέμβριος 2026
Τα παραπάνω στοιχεία από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποκαλύπτουν μια ανησυχητική αύξηση της παιδικής παραμέλησης και εγκατάλειψης, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για κατάλληλες δομές, δεδομένου ότι τα νοσοκομεία δεν αποτελούν τους ενδεδειγμένους χώρους φιλοξενίας για παιδιά με ιδιαίτερα αυξημένες συναισθηματικές ανάγκες.
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