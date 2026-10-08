Το Hyundai Inster 115ps ήρθε για να αλλάξει τις ισορροπίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης (photos)

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Το Hyundai Inster 115ps ήρθε για να αλλάξει τις ισορροπίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης. Διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να ωθήσουν κάποιον να κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, δίνοντας λύσεις σε όσους κινούνται στα κέντρα μεγάλων πόλεων, προσφέροντας χώρους, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ευελιξία.

Έχει στοιχεία από crossover, γεγονός που το κάνουν πιο «στιλάτο» και μέσα στην εποχή όπου οι περισσότεροι διαλέγουν SUV. Έχει ιδιαίτερη σχεδίαση που το κάνει να ξεχωρίζει, συγκεντρώνοντας πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο διαφορετικός χαρακτήρας του αυτοκίνητου στον τομέα της αισθητικής αναδεικνύεται με την υπογραφή των φώτων ημέρας LED και τα φλας με τα γραφικά pixels. Πλάγια έχει φουσκωμένους θόλους, οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη υπόσταση, ενώ υπάρχουν μαύρα πλαστικά περιμετρικά για ακόμη μεγαλύτερη προστασία. Το πίσω φως έχει μονάδες pixel, ενώ υπάρχει ένας μεγάλος προφυλακτήρας. Ως προς τις διαστάσεις, το αυτοκίνητο έχει μήκος 3,82μ, πλάτος 1,61 και ύψος 1,57, ενώ το μεταξόνιο είναι 2,58μ. Η απόσταση από το έδαφος είναι 16 εκατοστά, με τον αεροδυναμικό συντελεστή να είναι 0,31cd.

Περνώντας στο εσωτερικό του νέου Inster διαπιστώνουμε ότι η καμπίνα είναι ευχάριστη, παρά τα σκληρά πλαστικά. Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 10,25 ιντσών, ενώ ίδιο μέγεθος έχει και η κεντρική οθόνη αφής, κάτω από την οποία υπάρχουν κουμπιά για βασικές λειτουργίες για τον χειρισμό του κλιματισμού. Υπάρχουν πολλοί αποθηκευτικοί χώροι για μικροαντικείμενα χαμηλά στην κεντρική κονσόλα, στα πάνελ των θυρών και στην εσοχή που δημιουργείται από το χώρισμα του ταμπλό. Ο λεβιές ταχυτήτων έχει μπει πίσω από το τιμόνι απελευθερώνοντας χώρο στην κονσόλα. Τα εμπρός καθίσματα επικοινωνούν μεταξύ τους. Ευχάριστη έκπληξη ο αρκετός χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών, σε συνδυασμό με το επίπεδο κεντρικό δάπεδο, ενώ υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στα κεφάλια και στην οροφή. Το άνοιγμα των πίσω θυρών είναι μεγάλο, γεγονός που διευκολύνει την επιβίβαση και την αποβίβαση των επιβατών. Τα πίσω καθίσματα έχουν δυνατότητα μετατόπισης και ανάκλισης για πρόσθετη άνεση ή αυξημένο χώρο αποσκευών. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι 280 λίτρα με τα καθίσματα στην κανονική θέση τους, 350 λίτρα εάν συρθούν εμπρός, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο χώρος φθάνει τα 1.059 λίτρα.

Υπάρχει μία μπαταρία 49 kWh που δίνει ενέργεια σε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 115 ίππων και 147Nm ροπής. Δηλαδή αποδίδει 11,61 κιλά ανά ίππο. Η τελική ταχύτητα είναι 150 χλμ./ώρα, ενώ η επιτάχυνση από τη στάση μέχρι τα 100χλμ/ώρα έρχεται σε 10,6 δευτερόλεπτα. Στην καθημερινότητα η ενεργειακή κατανάλωση, κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ήταν 14,3kWh προσφέροντας αυτονομία 340 χιλιομέτρων. Μέσα στην πόλη η κατανάλωση ήταν 12,5kWh προσφέροντας 380-390 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Πέρα από τις επιδόσεις, το μοντέλο δίνει την αίσθηση ενός στιβαρού αυτοκινήτου, που έχει καλή ποιότητα κύλισης. Εξαιρετικές είναι, επίσης, και οι δυνατότητες φόρτισης για ένα όχημα τέτοιων διαστάσεων. Σε ταχυφορτιστή DC και με ισχύ φόρτισης έως 120 kW, χρειάζεται μόλις 30 λεπτά για την πλήρωση του 10%-80% της ενεργειακής χωρητικότητας της μπαταρίας. Σε μονοφασικό φορτιστή AC η διάρκεια μίας πλήρους φόρτισης θα διαρκέσει περίπου 4 ώρες.

Το μοντέλο έχει την τεχνολογία one pedal για ακόμη μεγαλύτερη ανάκτηση ενέργειας, έχει αντλία θερμότητας, ενώ υποστηρίζει και την τεχνολογία V2L όπου μπορεί να φορτίσει εξωτερικές συσκευές. Έχει καλή θέση οδήγησης, καλή οδηγική συμπεριφορά, είναι ευρύχωρο, πρακτικό, σβέλτο και με γρήγορη φόρτιση. Η τιμή της βασικής έκδοσης είναι 22.390 ευρώ με την κρατική επιδότηση.

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