Το Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof, με την ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή, συμπληρώνει την γκάμα του μοντέλου (photos)

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Το Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof, με την ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή, συμπληρώνει την γκάμα του νέου Renault 4.

Η μαύρη, ανοιγόμενη, υφασμάτινη οροφή αποτελεί ένα εντυπωσιακό σχεδιαστικό στοιχείο που χαρίζει στο μοντέλο αναβαθμισμένη εμφάνιση. Οι μπάρες οροφής έχουν αφαιρεθεί για να μεγιστοποιηθεί το άνοιγμα, ενώ η κεραία είναι πλέον ενσωματωμένη στο πίσω παράθυρο. Το όχημα σχεδιάστηκε εξαρχής για να φιλοξενήσει υφασμάτινη οροφή, επομένως δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση σε κανένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Το ύψος για το κεφάλι, για παράδειγμα, παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Είναι 90,6 εκατοστά εμπρός και 81,3 εκατοστά, έναντι 88,6 εκατοστά και 85,3 εκατοστά αντίστοιχα με συμβατική οροφή.

Τα δομικά στοιχεία της οροφής είναι κατασκευασμένα από πλαστικό αντί για μέταλλο, ενώ το ύφασμα διπλώνει σε τρία τμήματα, αντί για τέσσερα, κατά το άνοιγμα. Αυτές οι λεπτομέρειες μειώνουν το συνολικό βάρος, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα. Η ακουστική βελτιστοποιείται χάρη στο πάχος του υφάσματος όταν η οροφή είναι κλειστή και χάρη σε έναν ανεμοθραύστη που μειώνει τους εξωτερικούς θορύβους κύλισης, όταν η οροφή είναι ανοιχτή.

Οι μηχανικοί που εξέλιξαν την υφασμάτινη ηλιοροφή είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμη μία πρόκληση, πέρα από την ηχομόνωση. Έπρεπε να κάνουν το άνοιγμα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα όχι μόνο στους εμπρός επιβάτες, αλλά και στους πίσω, χωρίς η οροφή να βρίσκεται στο οπτικό τους πεδίο. Με την υποστήριξη των συνεργατών της, η Renault μεγιστοποίησε τις διαστάσεις, επιτυγχάνοντας μήκος 92 εκατοστών και πλάτος 80 εκατοστών. Έτσι, ακόμη και οι πίσω επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη θέα. Η υφασμάτινη οροφή μπορεί να ανοίγει σε διάφορες ενδιάμεσες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες, μέσω κουμπιού, στο κλειδί ή κοντά στον εσωτερικό καθρέφτη ή μέσω φωνητικού ελέγχου με το avatar Reno.

To Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof με την μπαταρία των 52kWh και τον ηλεκτροκινητήρα των 150 ίππων, με μέγιστη αυτονομία 409 χλμ. είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

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