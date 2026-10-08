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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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08.10.2026 11:04

Τα τρία φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα – Κάτω από 17.000 ευρώ

08.10.2026 11:04
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Τα φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα ξεκινούν από 16.190 ευρώ με επιδότηση, προσφέροντας τρεις διαφορετικές προτάσεις για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Η αγορά ενός καινούργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν απαιτεί πλέον απαραίτητα έναν προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 25.000 ή τις 30.000 ευρώ. Στο πιο προσιτό άκρο της ελληνικής αγοράς υπάρχουν επιλογές που, συνδυάζοντας τις εμπορικές προσφορές με την κρατική επιδότηση, κατεβάζουν το κόστος απόκτησης κάτω από τις 17.000 ευρώ. Τα Leapmotor T03, Renault Twingo E-Tech και Geely E2 σχηματίζουν την τριάδα των οικονομικότερων προτάσεων, με διαφορά μόλις 800 ευρώ ανάμεσα στο πρώτο και στο τρίτο. Η μικρή απόσταση στην τιμή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι απευθύνονται ακριβώς στον ίδιο αγοραστή. Το καθένα επιχειρεί να κερδίσει το κοινό με διαφορετικό συνδυασμό σχεδίασης, πρακτικότητας και εξοπλισμού.

Απαραίτητη διευκρίνιση είναι ότι οι τιμές που ακολουθούν περιλαμβάνουν την επιδότηση των 3.000 ευρώ του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Δεν έχει συνυπολογιστεί πρόσθετο όφελος απόσυρσης ή άλλη ενίσχυση ειδικής κατηγορίας.

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 11:31
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