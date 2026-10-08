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Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2026 10:49

Πόσο κάνει η πιο σκληροτράχηλη έκδοση του MINI Countryman στην Ελλάδα;

08.10.2026 10:49
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Με εμφάνιση εμπνευσμένη από την περιπέτεια, ξεχωριστή καμπίνα και τετρακίνηση, το MINI Countryman Untamed Edition αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα.

Οι αποδράσεις έξω από την πόλη αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα στη νέα ειδική έκδοση του βρετανικού SUV, η οποία συνδυάζει την καθημερινή πρακτικότητα με μια πιο έντονη διάθεση εξερεύνησης. Το MINI Countryman Untamed Edition ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκδόσεις με αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ιδιαίτερους χρωματισμούς και εξοπλισμό που παραπέμπει στον κόσμο των υπαίθριων δραστηριοτήτων. 

Η νέα έκδοση βρίσκεται ήδη στον ελληνικό διαμορφωτή της MINI, όπου το τετρακίνητο Countryman S ALL4 Untamed εμφανίζεται με τελική τιμή 44.812 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου οφέλους πελάτη 1.647 ευρώ. Πρόκειται για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση με χρώμα Hideaway Grey, μαύρη οροφή, ζάντες 19 ιντσών και επενδύσεις Nightshade Blue.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 11:29
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