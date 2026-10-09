Το νέο Audi των 125.980 ευρώ που έχει γίνει ανάρπαστο – Διπλάσιες παραγγελίες από αυτές που περίμεναν

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Οι κρατήσεις για το νέο Audi RS5 είναι σχεδόν διπλάσιες του αναμενομένου – Τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση στην Audi

Η νέα γενιά του Audi RS5 ξεκίνησε την εμπορική της πορεία στην Ευρώπη με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από αυτή που περίμενε ακόμη και η ίδια η Audi. Οι παραγγελίες είναι σχεδόν διπλάσιες από τις αρχικές προβλέψεις της γερμανικής εταιρείας, ενώ η παραγωγή έχει ήδη κλείσει για ολόκληρο το 2026.

Το νέο RS5 παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2026, σε στόχο να καλύψει το κενό που άφησαν πίσω τους τα RS5 Coupe και RS4 Avant. Η επιλογή της Audi να προσφέρει τη νέα γενιά σε δύο διαφορετικές εκδόσεις αμαξώματος φαίνεται πως αποδίδει, καθώς το μοντέλο έχει καταγράψει την πιο επιτυχημένη εμπορική εκκίνηση στην ιστορία του ονόματος RS5.

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