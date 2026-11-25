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Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ενημερώθηκε ότι το 3,5 ετών παιδί της είχε ξεχαστεί μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο, μίλησε η μητέρα του, Δέσποινα Παπασάβα στον ΣΚΑΙ περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και εκφράζοντας την αγωνία της για όσα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί.

Όπως ανέφερε, οι υπεύθυνοι παραδέχονται πλέον το λάθος τους και ζητούν συγγνώμη, κάνοντας λόγο για ανθρώπινο λάθος και αμέλεια.

Ωστόσο, η ίδια ξεκαθάρισε ότι αυτό που την ενδιαφέρει πρωτίστως είναι πως το παιδί της είναι καλά και ζητά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

Η μητέρα αποκάλυψε ότι την ημέρα εκείνη επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κύπρο, καθώς είχε προγραμματισμένη συμμετοχή σε συνέδριο.

Το παιδί επρόκειτο να βρίσκεται με τον πατέρα του, τον πρώην σύζυγό της, καθώς ήταν η ημέρα που είχε αναλάβει εκείνος τη φροντίδα του.

Όπως περιέγραψε, το παιδί παραλήφθηκε από την κατοικία του πατέρα του περίπου στις 07:30 το πρωί και τοποθετήθηκε στο ειδκό κάθισμά του στο σχολικό λεωφορείο. Στη συνέχεια, το όχημα παρέλαβε και τα υπόλοιπα παιδιά και κατευθύνθηκε προς το σχολείο.

Ωστόσο, κατά την αποβίβαση των μαθητών, το παιδί παρέμεινε μέσα στο σχολικό λεωφορείο, καθώς κοιμόταν και κανείς δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του. Ο οδηγός αποχώρησε από το σχολείο και στάθμευσε το όχημα σε σημείο που, σύμφωνα με τη μητέρα, απείχε περίπου 30 λεπτά από εκεί.

Το παιδί ξύπνησε αργότερα, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς στο λεωφορείο και βγήκε μόνο του έξω στις αλάνες και στα θεμέλια του κεντρικού δρόμου. Όπως ανέφερε η μητέρα, το όχημα ήταν κλειστό, αλλά ευτυχώς δεν είχε κλειδωθεί και το παιδί βρέθηκε από έναν περαστικό.

«Ούτε η δασκάλα ούτε ο οδηγός αναρωτήθηκαν γιατί δεν πήγε το παιδί στο σχολείο»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδρασή της στο γεγονός ότι κανείς δεν αντιλήφθηκε πως το παιδί δεν είχε αποβιβαστεί και δεν είχε φτάσει στην τάξη του.

«Όταν το παιδάκι δεν είχε πάει στη θέση του στο σχολείο, κατέβηκαν τα άλλα, αυτό δεν πήγε. Δεν αναρωτήθηκε κανείς γιατί δεν πήγε, ούτε ο οδηγός αλλά ούτε και η δασκάλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε και την αγωνία της για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, εάν δεν εντοπιζόταν εγκαίρως το παιδί, επισημαίνοντας ότι εκείνη την ώρα θα βρισκόταν καθ’ οδόν για την Κύπρο.

«Εγώ θα έφευγα για Κύπρο εκείνη την ώρα, γιατί είχα ένα συνέδριο. Σας λέω απλά ότι θα ταξίδευα για να σας πω τον καημό μου, ότι αν εγώ είχα φτάσει στην Κύπρο, μέχρι να γυρίσω, να δω τι θα γινόταν», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε τον φόβο της για τους κινδύνους στους οποίους θα μπορούσε να έχει εκτεθεί το παιδί, λέγοντας: «Συζητάμε ότι μπορούσε να είχε πάθει ασφυξία, ότι μπορούσε να είχε πέσει σε θεμέλια στον κεντρικό δρόμο. Μόνο και μόνο κι από τον φόβο του μπορούσε να πάθει κάτι».

Αναφερόμενη στην ενημέρωση της οικογένειας για το περιστατικό, είπε ότι η Αστυνομία ήταν εκείνη που τους ειδοποίησε και στη συνέχεια και το σχολείο.

Η μητέρα σημείωσε ακόμη ότι οι υπεύθυνοι επικαλούνται ανθρώπινο λάθος και ζητούν συγγνώμη, ενώ σε σχέση με τη διάρκεια που παρέμεινε το παιδί στο σχολικό, η κα Δέσποινα τόνισε ότι ακόμη και λίγα λεπτά θα ήταν αρκετά για να προκληθεί σοβαρός κίνδυνος.

«Μιλάνε για ανθρώπινο λάθος, μιλάνε για αμέλεια και συγγνώμη. Μιλάνε για τον χρόνο, ότι δεν ήταν τρεις ώρες, μπορεί να ήταν δυόμισι. Να σας πω, βρε παιδιά, και δέκα λεπτά να αφήσεις το παιδί στο πουθενά, εγώ πάλι έτσι δεν θα κάνω;», ανέφερε.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν την απασχολεί πλέον η συγγνώμη των υπευθύνων, αλλά η ασφάλεια του παιδιού της και η αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

«Με ενδιαφέρει ότι το παιδί μου είναι καλά. Αυτό με ενδιαφέρει. Ζήτησαν συγγνώμη, δεν με νοιάζει η συγγνώμη τους. Θέλω να μην επαναληφθεί. Εμένα ο Θεός μου το δώρισε το παιδί μου για δεύτερη φορά, θα γυρνούσα με μια φωτογραφία, αυτό με ενδιαφέρει, ότι το παιδί μου είναι καλά, να μην πάθει κανένα άλλο παιδάκι τίποτα», κατέληξε.

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