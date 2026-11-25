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Για τις περιόδους μεγάλης επιτυχίας στην επαγγελματική του διαδρομή μίλησε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, επισημαίνοντας ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσε να αγγίζει τα όρια της απληστίας.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι παραδέχτηκε πως κατά διαστήματα επιθυμούσε να αποκτήσει περισσότερα πράγματα, χωρίς ουσιαστικά να τα έχει ανάγκη.

«Σε στιγμές, για πραγματάκια, ναι. Δεν θα σου πω ψέματα, αλλά θεωρώ ότι δεν έφτασα σε σημεία περίεργα. Αλλά από το μυαλό μου πέρασε ότι θέλω και το άλλο, χωρίς να το έχω ανάγκη. Θέλω και το παράλλο. Μου ήρθε αυτό, να πάρω και το άλλο. Δεν μου φτάνει αυτό που νόμιζα ότι θα ήμουν ευχαριστημένος. Και εκεί είναι η παγίδα», είπε αρχικά.

«Καμιά φορά φαντάζεσαι ότι έχοντας κάτι θα είσαι OK και βλέπεις ότι όταν το παίρνεις μπορεί να μην είναι αυτό τελικά. Πρέπει την ψυχή σου να δουλέψεις πιο πολύ. Εγώ όταν έφτασα σε αυτό το σημείο, εθελοτυφλούσα, αλλά καταλάβαινα ότι κάτι έχει συμβεί μέσα μου. Μπορεί πια να φτάσεις σε ένα σημείο και να μην καταλαβαίνεις ούτε την απληστία σου ούτε τίποτα» πρόσθεσε.

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