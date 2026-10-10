Θανάσης Τσαλταμπάσης: Δάκρυσε μιλώντας για την απώλεια του πατέρα του – «Με το που κάνω εικόνα το πρόσωπό του, χτυπάει στην καρδιά, είναι πολύ νωπό» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης φιλοξενήθηκε στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24. Ο γνωστός ηθοποιός δεν μπόρεσε να κρύψει την έντονη συναισθηματική του φόρτιση όταν αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του.

«Η συγκέντρωση σημαίνει να χάνεσαι και λίγο από τον εαυτό σου. Η εργασία βοηθάει σίγουρα, αλλά τον πρώτο καιρό δεν ήθελα να αφήνω μόνη την αδερφή μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου. Δεν ήθελα να πηγαίνω να ξεχνιέμαι και να ξέρω ότι οι άλλοι στο σπίτι πενθούν. Ίσως με βοήθησε στο να είμαι μετά ο άνθρωπος, που θα δώσω περισσότερο κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους.

Είχα πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου. Είναι πολύ νωπό. Με το που κάνω εικόνα το πρόσωπό του, χτυπάει στην καρδιά. Είναι πολύ νωπό», είπε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης με δάκρυα στα μάτια.

«Είμαι μπαμπάς βράχος»

Παρακάτω μίλησε για τη σύζυγό του, Αγοραστή Αρβανίτη και την οικογένειά τους: «Υπάρχει κάτι μαγικό με την Αγοραστή. Μην νομίζουμε ότι είναι όλα εύκολα και παραμυθένια, αλλά ό,τι και να συμβεί πηγαίνουμε πίσω τους εγωισμούς μας, τα ξαναβρίσκουμε και είμαστε αγαπημένοι.

Είμαι μπαμπάς βράχος και το δυνατό στήριγμα. Κάποια που ξέρω ότι δυσκολεύουν την Αγοραστή τα έχω πάρει εγώ. Τα βραδινά ξυπνήματα των παιδιών τα κάνω εγώ και ας είμαι μετά κουδούνι το πρωί».

Διαβάστε επίσης:

Κίγκαν Άλεν: Αιμόφυρτος μετά από ένοπλη ληστεία στο Χόλιγουντ ο ηθοποιός του «Pretty Little Liars» – «Απείλησαν να με σκοτώσουν για το ρολόι μου» (Video)

Όταν ο Καρβέλας είχε απαγορεύσει στη Βίσση να λέει τραγούδια του λόγω της σχέσης της με τον Λάμπη Λιβιεράτο – «Και τι θα λέω;» (Video)

Η Μπέττυ Μαγγίρα αποκάλυψε ότι απέρριψε πρόταση για την παρουσίαση πρωινής εκπομπής