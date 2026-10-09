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09.10.2026 19:59

Η Μπέττυ Μαγγίρα αποκάλυψε ότι απέρριψε πρόταση για την παρουσίαση πρωινής εκπομπής

09.10.2026 19:59
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Πρόταση να αναλάβει την παρουσίαση πρωινής εκπομπής αποκάλυψε ότι δέχτηκε η Μπέττυ Μαγγίρα, την οποία όμως απέρριψε.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, η παρουσιάστρια και μοντέλο εξήγησε ότι υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την θεματολογία των πρωινών εκπομπών που την απωθούν από το να πει το «ναι».

«Έχουν γίνει συζητήσεις για άλλα πράγματα, όχι για τηλεόραση», απάντησε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα για το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια νέα εκπομπή στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Μου έγινε πρόταση, αλλά δεν την αποδέχτηκα γιατί δεν είμαι σε φάση να κάνω πρωινό. Θεωρώ ότι η επικαιρότητα είναι πια τόσο σκληρή και είναι δύσκολο να την αποφύγεις».

Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media, η Μπέττυ Μαγγίρα τόνισε ότι δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα:

«Εξαρτάται ποιος τα λέει. Άμα τα πει κάποιος που μπορεί να εκτιμώ και θαυμάζω και λέω “μπορεί αυτό να ήταν έτσι ή”, ναι, μπορεί να τα λάβω υπόψη μου, αλλά επειδή τα social πια εμπεριέχουν πάρα πολύ μίσος και κακία, τα προσπερνάω ή τα αντιμετωπίζω με χιούμορ», επισήμανε.

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