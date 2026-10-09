«Στο σφυρί» το κόκκινο τζάκετ που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ του «Thriller» – Εκτιμήσεις για τιμή-ρεκόρ

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Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ενδύματα στην ιστορία της pop μουσικής βγαίνει σε δημοπρασία, καθώς το χαρακτηριστικό κόκκινο τζάκετ που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ του «Thriller» αναμένεται να δημοπρατηθεί τον Δεκέμβριο στο Λος Άντζελες.

Τη διαδικασία έχει αναλάβει ο οίκος Julien’s Auctions, με την τιμή πώλησης να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Εάν επιβεβαιωθούν οι σχετικές εκτιμήσεις, το τζάκετ ενδέχεται να καταγράψει νέο ρεκόρ στην αγορά μουσικών αναμνηστικών. Πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεπεραστεί ακόμη και το ρεκόρ της κιθάρας «Black Strat» του Ντέιβιντ Γκίλμορ των Pink Floyd, η οποία πωλήθηκε φέτος για 14,55 εκατομμύρια δολάρια.

$10million thriller! Michael Jackson's jacket goes up for sale https://t.co/MPjsmoCoUf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 9, 2026

Η ιστορία πίσω από το εμβληματικό τζάκετ

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το έκαναν να ξεχωρίσει: Ασημένιες αγκράφες στις μανσέτες, κόκκινη μεταξωτή εσωτερική επένδυση, γιακάς με διακοσμητικές ραφές, κλείσιμο με κουμπιά σούστες και ώμοι με χαρακτηριστικές προεξοχές. Στο εσωτερικό του υπάρχει, επίσης, ετικέτα με την ένδειξη «Marc Laurent Paris».

Το συγκεκριμένο κομμάτι εξακολουθεί να ανήκει στην περιουσία του τραγουδιστή, ενώ στο παρελθόν είχε παρουσιαστεί στο Rock and Roll Hall of Fame. Πρόκειται για ένα από τα δύο τζάκετ που κατασκευάστηκαν για το βιντεοκλίπ του «Thriller». Το άλλο χρησιμοποιήθηκε στις σκηνές όπου ο Τζάκσον μεταμορφώνεται σε ζόμπι και υπέστη σκόπιμα σκισίματα και φθορές για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Τη δημιουργία του εμβληματικού σχεδίου είχε αναλάβει η ενδυματολόγος Ντέμπορα Ναντλμαν Λάντις. Αργότερα, οι επί χρόνια συνεργάτες του Τζάκσον στον σχεδιασμό κοστουμιών, Ντένις Τόμπκινς και Μάικλ Μπους, ανέλαβαν να κατασκευάσουν εκδοχές του για τις συναυλίες και τις περιοδείες του.

Στη δημοπρασία αναμένεται να περιλαμβάνονται και άλλα αντικείμενα που συνδέονται με την καριέρα του τραγουδιστή. Ανάμεσά τους βρίσκονται μαύρα δερμάτινα μοκασίνια της Florsheim, τα οποία φορούσε στα γυρίσματα του «Thriller» αλλά και στις πρόβες. Η τιμή τους υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 30.000 και 50.000 δολαρίων.

«Στο σφυρί» θα βγει, επίσης, το γάντι με τα στρας που φορούσε ο Τζάκσον κατά την ιστορική ερμηνεία του «Billie Jean» στο «Motown 25», όταν παρουσίασε το moonwalk στο τηλεοπτικό κοινό.

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