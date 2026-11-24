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Η ουκρανική επίθεση σε ρωσικό πολεμικό πλοίο, μέσα σε λιμάνι της Λιβύης την Κυριακή, επαναφέρει τη βορειοαφρικανική χώρα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργεί η παρατεταμένη πολιτική και στρατιωτική κρίση στη χώρα, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ των αντίπαλων παρατάξεων και η εμπλοκή ξένων δυνάμεων απειλούν να προκαλέσουν νέες εστίες αστάθειας. Αυτό επισημαίνει το Reuters σε ανάλυσή του για τις εξελίξεις στη Λιβύη.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε περίπου 2.400 χιλιόμετρα μακριά από το ουκρανικό μέτωπο, αποτελώντας ακόμη μία επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας από τις δυνάμεις του Κιέβου. Είχαν προηγηθεί, την περασμένη εβδομάδα, οι επιθέσεις στη γέφυρα του Κερτς, βασική οδό ανεφοδιασμού της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας, αλλά και στο ρωσικό λιμάνι του Καλίνινγκραντ, στη Βαλτική.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), το ρωσικό πλοίο Merkury βρισκόταν επί ημέρες στο λιμάνι της Λιβύης, στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας, προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και προμήθειες. Το πλοίο συνόδευε ρωσικά φορτηγά πλοία με προορισμό τη Ρωσία, τα οποία ενδέχεται να μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η Λιβύη έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε πεδίο ανταγωνισμού ξένων δυνάμεων, με τη Μόσχα να διατηρεί στενή συνεργασία με τον Χαλίφα Χαφτάρ και την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης. Βασικός στόχος της Ρωσίας είναι να αξιοποιήσει την περιοχή ως βάση για την ενίσχυση της στρατιωτικής και πολιτικής επιρροής της στη Βόρεια Αφρική και το Σαχέλ.

Από την πτώση του Καντάφι στη διαίρεση της χώρας

Η ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, έπειτα από 42 χρόνια στην εξουσία, δεν οδήγησε στην πολιτική σταθερότητα που επιδιωκόταν μέσω της εξέγερσης με τη στήριξη του ΝΑΤΟ. Η μετάβαση σε ένα δημοκρατικό σύστημα απέτυχε, καθώς ένοπλες οργανώσεις ισχυροποιήθηκαν, συνδέθηκαν με αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα και απέκτησαν τον έλεγχο σημαντικών οικονομικών πόρων.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2014, μετά τις εκλογές, όταν οι συγκρούσεις έφτασαν στην πρωτεύουσα. Η πλειονότητα των μελών του νεοεκλεγμένου κοινοβουλίου εγκαταστάθηκε στην ανατολική Λιβύη, όπου αναγνώρισε τον Χαλίφα Χαφτάρ ως στρατιωτικό ηγέτη και προχώρησε στη δημιουργία παράλληλης διοίκησης.

Ακολούθησε πρωτοβουλία του ΟΗΕ για πολιτική διευθέτηση της κρίσης και επανένωση των δύο πλευρών. Η προσπάθεια δεν προχώρησε, καθώς οι ανατολικές παρατάξεις δεν αποδέχθηκαν τη συμφωνία. Το 2019, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA), υπό τον Χαφτάρ, επιχείρησε να καταλάβει την Τρίπολη, εξαπολύοντας ευρείας κλίμακας επίθεση.

Η στρατιωτική επιχείρηση απέτυχε, παρά την υποστήριξη που παρείχαν στον Χαφτάρ η Ρωσία, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι δυνάμεις της δυτικής Λιβύης, με τη συνδρομή της Τουρκίας, κατάφεραν να ανακόψουν την προέλασή του. Το 2020 οι αντίπαλες πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία, τερματίζοντας τις μεγάλης κλίμακας εχθροπραξίες.

Η νέα διαμεσολάβηση του ΟΗΕ οδήγησε στη συγκρότηση μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και στον σχεδιασμό εκλογών για το 2021. Η εκλογική διαδικασία, ωστόσο, ακυρώθηκε εξαιτίας των διαφωνιών για τους όρους διεξαγωγής της και τα κριτήρια συμμετοχής των υποψηφίων.

Έκτοτε δεν έχει διαμορφωθεί κοινά αποδεκτό σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Η χώρα εξακολουθεί να είναι διαιρεμένη, με την κυβέρνηση της Τρίπολης να μην ελέγχει μεγάλο μέρος της επικράτειας και ξένες στρατιωτικές δυνάμεις να διατηρούν ισχυρά ερείσματα.

Ο ρόλος των ξένων δυνάμεων και οι στρατηγικές τους επιδιώξεις

Ρωσία

Η Μόσχα συγκαταλέγεται στους πρώτους και σημαντικότερους υποστηρικτές του Χαφτάρ. Το 2019, ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ κατέγραψε την παρουσία έως και 1.200 μισθοφόρων της ρωσικής εταιρείας Wagner στη Λιβύη. Έναν χρόνο αργότερα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι η Ρωσία είχε μεταφέρει πολεμικά αεροσκάφη στη χώρα. Η Μόσχα αρνήθηκε ότι είχε αποστείλει στρατιωτικό προσωπικό ή μαχητικά αεροσκάφη.

Η εκεχειρία του 2020 δεν ανέκοψε τη ρωσική δραστηριότητα. Αντίθετα, η παρουσία της επεκτάθηκε σε έξι αεροπορικές εγκαταστάσεις υπό τον έλεγχο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών των ΗΠΑ. Η ίδια υπηρεσία έχει καταγράψει και ελλιμενισμό ρωσικών πολεμικών πλοίων σε ναυτικές εγκαταστάσεις που ελέγχουν οι δυνάμεις του Χαφτάρ.

Για τη Μόσχα, η διατήρηση αυτών των θέσεων θεωρείται σημαντική για την επέκταση της επιρροής της στην αφρικανική ήπειρο, σύμφωνα με αναλυτές. Η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει ζητήσει την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, ενώ η πλευρά του Χαφτάρ αποφεύγει συνήθως να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα. Το γραφείο Τύπου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, πάντως, έχει δημοσιοποιήσει κατά καιρούς φωτογραφίες από συναντήσεις και επισκέψεις Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Ουκρανία

Η ουκρανική δραστηριότητα στη δυτική Λιβύη είχε καταγραφεί και πριν από την πρόσφατη επίθεση. Τον Μάρτιο, δύο Λίβυοι αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι Ουκρανοί βρίσκονταν στην περιοχή, εκπαιδεύοντας δυνάμεις που συνδέονται με την κυβέρνηση της Τρίπολης και πραγματοποιώντας παράλληλα επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας δεν έχει διαψεύσει την παρουσία Ουκρανών στη δυτική πλευρά της χώρας. Έχει ξεκαθαρίσει, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το λιβυκό έδαφος ως βάση για επιθέσεις.

Τουρκία

Η στρατιωτική εμπλοκή της Άγκυρας ενισχύθηκε το 2019, όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης, στέλνοντας στρατεύματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τεθωρακισμένα οχήματα για την αντιμετώπιση της επίθεσης του Χαφτάρ.

Η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις στη δυτική Λιβύη, με τη συναίνεση της κυβέρνησης της Τρίπολης. Στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί περιλαμβάνονται η αεροπορική βάση Αλ Ουατίγια και ναυτική βάση στη Μισράτα.

Σημαντική διάσταση της τουρκικής παρουσίας αποτελεί και η συμφωνία που υπέγραψε το 2019 με την κυβέρνηση της Τρίπολης για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών, γνωστή ως τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η Αθήνα το χαρακτηρίζει παράνομο και ανυπόστατο, καθώς παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Το μνημόνιο απέρριψαν επίσης η Αίγυπτος και το Ισραήλ, καθώς και, αρχικά, το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης.

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, οι σχέσεις της Τουρκίας με την ανατολική πλευρά βελτιώθηκαν σταδιακά. Μάλιστα, το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε τη συμφωνία φέτος.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η υποστήριξη των ΗΑΕ προς τον Χαφτάρ ξεκίνησε το 2014, με το Αμπού Ντάμπι να τον θεωρεί ανάχωμα σε πολιτικές και ένοπλες ομάδες που συνδέονταν με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, τα Εμιράτα προμήθευσαν τις δυνάμεις του με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αντιαεροπορικά συστήματα και τεθωρακισμένα οχήματα. Το 2019, η κυβέρνηση της Τρίπολης τα κατηγόρησε ακόμη ότι πραγματοποιούσαν αεροπορικές επιθέσεις και μετέφεραν Αφρικανούς μισθοφόρους στη Λιβύη.

Το Αμπού Ντάμπι απέρριψε το σύνολο των καταγγελιών. Παράλληλα με τη διατήρηση των δεσμών του με τον Χαφτάρ, έχει αναπτύξει σχέσεις και με τον επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά.

Η αμερικανική πρωτοβουλία και οι δυσκολίες μιας συμφωνίας

Παρά το αδιέξοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προσπάθεια για την πολιτική επανένωση της Λιβύης. Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει ο Αμερικανός απεσταλμένος Μασάντ Μπούλος, με βασικό στόχο την ενοποίηση των κρατικών θεσμών και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή εκλογών.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου δεν έχουν γίνει γνωστές. Ο Μπούλος έχει δηλώσει, ωστόσο, ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο και σαφές πλαίσιο για την επανένωση της χώρας.

Αναλυτές που παρακολουθούν τη λιβυκή κρίση εκτιμούν ότι η προσπάθεια θα στηριχθεί σε μια συμφωνία κατανομής της πολιτικής εξουσίας ανάμεσα στις δύο οικογένειες που κυριαρχούν στα αντίπαλα στρατόπεδα: Την οικογένεια Χαφτάρ στην ανατολική Λιβύη και την οικογένεια Ντμπεϊμπά στη δυτική.

Όπως αναφέρει το Reuters, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει τη διατήρηση του Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά στην πρωθυπουργία μιας νέας κυβέρνησης, ενώ ο γιος του Χαφτάρ, Σαντάμ, θα αναλάβει την προεδρία του προεδρικού συμβουλίου.

Η προοπτική μιας τέτοιας συμφωνίας προκαλεί προβληματισμό σε τμήμα της λιβυκής κοινωνίας. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο οι ισχυρές οικογένειες που ελέγχουν σήμερα τη χώρα να διατηρήσουν την κυριαρχία τους, χωρίς να προχωρήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές ή σε εκλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πραγματική πολιτική ανανέωση.

Πετρέλαιο και μεταναστευτικές ροές: Οι επιπτώσεις πέρα από τα σύνορα

Η παρατεταμένη κρίση στη Λιβύη έχει άμεσες συνέπειες και για την ευρύτερη περιοχή, καθώς η χώρα αποτελεί σημαντικό παραγωγό και εξαγωγέα πετρελαίου. Η παραγωγή της μπορεί να φτάσει τα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με τα έσοδα από τις πωλήσεις να βρίσκονται διαχρονικά στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ των ισχυρών πολιτικών και στρατιωτικών παρατάξεων. Οι συγκρούσεις για τον έλεγχο των πόρων έχουν οδηγήσει επανειλημμένα σε διακοπές της παραγωγής και των εξαγωγών.

Η γεωγραφική κατανομή των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα και οι τερματικοί σταθμοί εξαγωγής βρίσκονται κυρίως σε περιοχές της ανατολικής Λιβύης που ελέγχει ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός. Τα έσοδα, ωστόσο, βάσει των διεθνών συμφωνιών, καταλήγουν μέσω της κεντρικής τράπεζας στην Τρίπολη. Από εκεί χρηματοδοτούνται οι κρατικές υπηρεσίες που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο έλεγχος των ενεργειακών υποδομών αποτελεί μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης. Διάφορες ένοπλες ομάδες έχουν προχωρήσει κατά καιρούς σε αποκλεισμούς πετρελαϊκών τερματικών σταθμών και διακοπή της λειτουργίας εγκαταστάσεων, επιδιώκοντας να πιέσουν την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Για τις ευρωπαϊκές χώρες, εξίσου σημαντική είναι η θέση της Λιβύης στις μεταναστευτικές διαδρομές της Μεσογείου. Η χώρα αποτελεί σημείο αναχώρησης για χιλιάδες μετανάστες που επιχειρούν να περάσουν στη βόρεια πλευρά της Μεσογείου, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία διάσταση στις περιφερειακές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης αστάθειας.

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