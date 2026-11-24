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Την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας και της Λιβύης ζήτησε σήμερα από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, κατά τη συζήτηση για το ψήφισμα καταδίκης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για δύο χώρες που επιχειρούν να «μικρύνουν» την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας τους συναδέλφους του «να υπερψηφίσουν την πρόταση καταδικαστικού ψηφίσματος».

Ζητά αποφασιστικά μέτρα από την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισήμανε, ωστόσο, ότι η έγκριση του ψηφίσματος δεν αρκεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανάληψης ουσιαστικής δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως τόνισε, «απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα ώστε να μην δημιουργηθεί ένα απαράδεκτο προηγούμενο αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ένωσης, το οποίο μπορεί να επαναληφθεί στην Ανατολική Ευρώπη».

«Κυρώσεις και πάλι κυρώσεις, σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα των κρατών μελών και της Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νικόλας Φαραντούρης.

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