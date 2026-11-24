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Τα αντιπλημμυρικά έργα, η πρόληψη και η επόμενη ημέρα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο. Στη σκιά της αποχώρησης των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων και της οικονομικής εκκρεμότητας των 2,5 εκατ. ευρώ με την HVA η συνάντηση.

Τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας, καθώς και την πορεία των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, εξέτασαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο πρωθυπουργός προήδρευσε της συνάντησης, στην οποία ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί από την Περιφέρεια, σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, συζητήθηκε ο συνολικότερος σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής, με έμφαση στις ανάγκες πρόληψης και στον συντονισμό των αρμόδιων φορέων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι έχει γίνει σημαντική δουλειά μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια και τους δήμους της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της πρόληψης, υπογραμμίζοντας ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο θα πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης.

Από την πλευρά της αυτοδιοίκησης έλαβαν μέρος οι δήμαρχοι Λάρισας Αθανάσιος Μαμάκος, Βόλου Αχιλλέας Μπέος, Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος.

Στη σκιά της αποχώρησης των Ολλανδών της HVA

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, μετά την αποχώρηση των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων που είχαν αναλάβει την εκπόνηση μελέτης για τη συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η ολλανδική εταιρεία HVA, πέρα από την αποχώρησή της, διεκδικεί ποσό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Η αντιπολίτευση είχε ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την εξέλιξη της συνεργασίας, κάνοντας λόγο για «ναυάγιο» στον σχεδιασμό που είχε παρουσιαστεί για τη Θεσσαλία.

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