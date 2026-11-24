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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται 14χρονη τοξικοεξαρτημένη που είναι έγκυος. Η θετή μητέρα της δεν δίνει τη συγκατάθεση της, ώστε να κάνει έκτρωση.

«Δεν μπορώ να υπογράψω, γιατί δεν θέλω να έχω ενοχή για φόνο. Έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, δεν μπορώ θα νιώθω ένοχη», δήλωσε στο MEGA η 66χρονη θετή μητέρα, που είναι καθηγήτρια.

Η 66χρονη προέρχεται από εύπορη οικογένεια του Πύργου. Η μητέρα της την πίεσε όταν ήταν 51 ετών να υιοθετήσει ένα παιδί, προκειμένου να κληρονομήσει την περιουσία της οικογένειας. Η γιαγιά και η Αλβανίδα οικιακή βοηθός αναλαμβάνουν την ανατροφή της μικρής, καθώς η καθηγήτρια δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί της. Το 2018 η γιαγιά πεθαίνει και καθηγήτρια απολύει την Αλβανίδα οικιακή βοηθό.

Το κορίτσι από τότε μεγαλώνει μόνο με γείτονες και την Αλβανική οικιακή βοηθό να το βοηθούν περιστασιακά. Η σχέση τους με την καθηγήτριας είναι τόσο τεταμένη που το 2023 νοικιάζει ένα σπίτι και στέλνει το κορίτισι να ζήσει εκεί ολομόναχο. Το σπίτι έχει μόνο ένα μουχλιασμένο στρώμα, ενώ το κορίτσι κυκλοφορεί με ρακένδυτο με τρύπια παπούτσια.

«Το σπίτι που είχε το παιδί μέσα ήταν μέσα σε μια βρώμα. Κατσαρίδες, ποντίκια, τα πάντα μέσα. Πιάτα άπλυτα, πιρούνια πεταμένα. Και της λέω “γιατί δεν παίρνεις να τα πλύνεις;” “Εγώ να τα πλύνω” μού λέει. Τα έπλενε μοναχή της. Και τι έκανε μετά; Πήρε όλα τα πιρούνια και τα πιάτα και τα ‘φερε στο άλλο σπίτι και δεν άφησε να φάει το παιδί. Και πάει να μαγειρέψει και δεν είχε πιρούνι. Ναι, θα πέθαινε. Δεν θα ζούσε. Αλλά το τάιζε η κυρία αυτή από την Αλβανία, που ήταν τότε οικιακός βοηθός και μία άλλη κυρία που είναι κοντά.Το παιδάκι γύριζε μόνο του και έπαιζε με άλλα παιδιά. Ερχόταν από το πρωί έως τη μία ή τις δύο τη νύχτα. Τα ρούχα του δεν τα έπλενε στο πλυντήριο, καθώς σιχαινόταν, αλλά τα βούταγε σε κρύο νερό και τα άπλωνε στο σύρμα, με αποτέλεσμα να μυρίζουν. Όταν ο πατέρας τηλεφωνούσε στη γυναίκα για να παραπονεθεί ότι τα ρούχα βρωμάνε, εκείνη τα έπαιρνε και τα έπλενε. Το παιδί δεν είχε δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, καθώς δεν του αγόραζε, και η γυναίκα τού αγόραζε συνέχεια καινούργια, όχι μόνο μία φορά, όταν εκείνο δεν είχε τι να φορέσει. Και αυτή φόραγε κάθε μέρα κι ένα ζευγάρι και μου λέει τα είδες τα παπούτσια μου, ; Ωραία είναι, της λέω. Φουστάνια έναν φόραγε κάθε μέρα και το παιδί το είχε ξυπόλυτο και νηστικό. Αυτά που σας λέω δεν είναι ψέματα. Τα ζεις, τα έζησα μέσα στο σπίτι μου και το έφερε μια μέρα στο σπίτι μου, και κάτι έκανε το παιδάκι. Εγώ τρέμω ολόκληρη που σου μιλάω τώρα γιατί η γυναίκα πήρε το παιδάκι από το λαιμό να το πνίξει. Και εκείνο δεν έπαιρνε ανάσα και τότε το παράτησε»,δήλωσε στο Mega γειτόνισσα.

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