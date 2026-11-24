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Ένα οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας, με πιθανό κίνητρο τις διαφορές στον χώρο της διακίνησης ναρκωτικών, εκτιμούν οι αστυνομικές Αρχές ότι βρίσκεται πίσω από την εν ψυχρώ εκτέλεση του 52χρονου στη Γλυφάδα, στις 11 Οκτωβρίου. Η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχει αποκαλύψει μια υπόθεση με δύο φερόμενους φυσικούς αυτουργούς, έναν 48χρονο που έχει ήδη προφυλακιστεί και ένα δίκτυο ενεργειών για τη διαφυγή των δραστών και την εξαφάνιση των αποδεικτικών στοιχείων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών, η δολοφονία ενδέχεται να ήταν αποτέλεσμα ενός ακριβοπληρωμένου συμβολαίου θανάτου, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του θύματος τους τελευταίους μήνες. Ο 52χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής, φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα στον χώρο του εμπορίου ναρκωτικών στα νότια προάστια, προκαλώντας αντιδράσεις και δημιουργώντας αντιπαραθέσεις με άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στον ίδιο χώρο.

Μάλιστα, οι πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές αναφέρουν ότι το θύμα είχε δεχθεί απειλές και προειδοποιήσεις πριν από τη δολοφονία του. Ένα από τα ευρήματα που προσέλκυσαν ιδιαίτερα την προσοχή των αστυνομικών ήταν ένα κουτί με σφαίρες, το οποίο εντοπίστηκε στο γραμματοκιβώτιο της κατοικίας του μετά την ανθρωποκτονία. Το συγκεκριμένο εύρημα εκτιμάται ότι ενδεχομένως αποτελούσε προειδοποιητικό μήνυμα προς τον 52χρονο, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που φέρεται να είχε προηγηθεί.

Η ενέδρα στη Γλυφάδα και η εκτέλεση του 52χρονου

Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί περιγράφουν μια προσεκτικά οργανωμένη επίθεση, κατά την οποία οι δύο δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και προσέγγισαν τον 52χρονο την ώρα που εκείνος κινούνταν με το δικό του δίκυκλο, με προορισμό το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες άνοιξαν αρχικά πυρ με σκοπό να τον αναγκάσουν να χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του. Όταν ο 52χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, οι δύο άνδρες φέρονται να τον πυροβόλησαν εκ νέου, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν την υπόθεση ως στοχευμένη ανθρωποκτονία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί σχεδιασμός και να υπήρχαν συνεργοί που θα αναλάμβαναν να εξασφαλίσουν τη διαφυγή των εκτελεστών.

Οι κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν τις κινήσεις των δραστών

Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποδείχθηκε η αξιοποίηση του υλικού από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών συγκέντρωσαν καταγραφές όχι μόνο από το σημείο της δολοφονίας, αλλά και από διάφορα σημεία κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά την επίθεση.

Η συνδυαστική ανάλυση των βίντεο, σε συνδυασμό με τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις και τα υπόλοιπα προανακριτικά στοιχεία, επέτρεψε στους ερευνητές να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων και να εντοπίσουν τον υποστηρικτικό μηχανισμό που φέρεται να είχε οργανωθεί για τη διαφυγή τους.

Όπως προέκυψε, μετά τη δολοφονία οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν προς την Κερατέα, όπου εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Το δίκυκλο μεταφέρθηκε σε απομονωμένη κατοικία, χωρίς αριθμό, όπου τους περίμενε ο 48χρονος Έλληνας που συνελήφθη αργότερα στο Αγρίνιο.

Από εκεί και πέρα, η διαφυγή τους φέρεται να συνεχίστηκε με διαφορετικό όχημα. Ο 48χρονος φέρεται να τους παρέλαβε με ασημί αυτοκίνητο και να τους μετέφερε στις εργατικές κατοικίες του Καρέα, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή χωρίς να χρησιμοποιούν πλέον τη μοτοσικλέτα που συνδέεται με την ανθρωποκτονία.

Ο 48χρονος που συνελήφθη και ο ισχυρισμός ότι δεν γνώριζε για τη δολοφονία

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 48χρονος Έλληνας στο Αγρίνιο, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο μετά την εκτέλεση του 52χρονου. Σε βάρος του ασκήθηκαν οι προβλεπόμενες διώξεις και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Κατά την εξέτασή του, φέρεται να παραδέχθηκε ότι βοήθησε τους δύο άνδρες, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά τους από την κατοικία στην Κερατέα προς την περιοχή του Καρέα. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι γνώριζε πως οι συγκεκριμένοι άνδρες είχαν εμπλακεί σε ανθρωποκτονία.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, πίστευε ότι η μοτοσικλέτα που του παρέδωσαν ήταν κλεμμένη και όχι το όχημα που είχε χρησιμοποιηθεί στη δολοφονία. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες τού παρέδωσαν τα προστατευτικά κράνη τους και το δίκυκλο, ζητώντας του να προχωρήσει στην αποσυναρμολόγησή του.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε ήδη ξεκινήσει τη διάλυση της μοτοσικλέτας, έχοντας αφαιρέσει διάφορα εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων και τον κινητήρα. Ένα από τα δύο κράνη είχε ήδη απομακρυνθεί από τον χώρο, καθώς ο 48χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου δήλωσε ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει ή να αποκαλύψει.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν τμήματα της μοτοσικλέτας, καθώς και κράνος που φέρεται να ανήκει σε έναν από τους δύο φυσικούς αυτουργούς. Τα συγκεκριμένα ευρήματα εντάσσονται στη δικογραφία και αξιολογούνται σε συνδυασμό με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Οι δύο καταζητούμενοι και το ένταλμα σύλληψης

Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας. Ο ένας από αυτούς, ηλικίας 48 ετών, έχει ήδη ταυτοποιηθεί και σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη ταυτοποίηση και του δεύτερου.

Οι εκτιμήσεις των Αρχών είναι ότι οι δύο καταζητούμενοι ενδέχεται να έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποινικό παρελθόν του 48χρονου που έχει ταυτοποιηθεί ως οδηγός της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε στην ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Καλαμάτας, το οποίο εκδόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2023 και διατηρήθηκε σε ισχύ με σχετική διάταξη του Προέδρου Εφετών Καλαμάτας στις 17 Δεκεμβρίου 2024.

Το ένταλμα αφορά υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, κατηγορείται ότι μαζί με δύο ακόμη άγνωστα πρόσωπα συμμετείχε σε ένοπλη ληστεία στο κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. Μεσσήνης, το πρωί της 27ης Ιουλίου 2023.

Κατά τη συγκεκριμένη ληστεία, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν βαρέως τύπου όπλο και πιστόλι, αφαιρώντας χρηματικό ποσό ύψους 130.000 ευρώ.

Επιπλέον, το 2025, με απόφαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και τριών μηνών για τρεις ληστείες και παράνομη οπλοκατοχή.

Στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται ακόμη υποθέσεις που αφορούν συμμετοχή σε συμμορία, εκβίαση, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και απαγορευμένων ουσιών.

Το παρελθόν του συλληφθέντος και η μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών

Αντίστοιχα βαρύ είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, και το παρελθόν του 48χρονου που βρίσκεται ήδη στη φυλακή για την υπόθεση της Γλυφάδας.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε την εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην ίδια δικογραφία είχαν περιληφθεί, μεταξύ άλλων, η αδελφή και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με όσα είχαν προκύψει από την παλαιότερη έρευνα, ο 48χρονος φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας κυρίως τη διαχείριση χώρων στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων που χρησιμοποιούνταν από μέλη της.

Μάλιστα, σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή της Αυλίζας Κερατέας, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με τον ίδιο και την αδελφή του, είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί πολεμικού τύπου υλικά και πυρομαχικά.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονταν σώματα χειροβομβίδων, πυροδοτικοί μηχανισμοί, γεμιστήρας πιστολιού με φυσίγγια, καθώς και ποσότητες φυσιγγίων και καλύκων διαφορετικών διαμετρημάτων.

Για τον ίδιο είχαν επιβληθεί στο παρελθόν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του το πρώτο και το τέταρτο πενθήμερο κάθε μήνα.

Συνεχίζεται η έρευνα για το συμβόλαιο θανάτου

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συνεχίζει την έρευνα, με βασικό στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο καταζητούμενων, αλλά και την πλήρη αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εμπλεκομένου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο της οργανωμένης ανάθεσης της δολοφονίας, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν οι διαφορές στον χώρο της διακίνησης ναρκωτικών αποτέλεσαν το κίνητρο για την εκτέλεση του 52χρονου.

Παράλληλα, αξιολογούνται τα ευρήματα από τη μοτοσικλέτα, τα κράνη, το υλικό των καμερών ασφαλείας και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν στον σχεδιασμό ή την υποστήριξη της εγκληματικής ενέργειας.

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