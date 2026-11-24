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Δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σχηματίστηκε για το νήπιο που το ξέχασαν στο σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο.

Σε αναστάτωση βρίσκονται οι γονείς του κοριτσιού. Ο πατέρας είναι ο τραγουδιστής Στάθης Ραφτόπουλος, που συμμετείχε στο Fame Story. O ίδιος μιλώντας στο Star εξήγησε ότι το βρήκε περαστικός να στέκεται θλιμμένο δίπλα από το σχολικό λεωφορείο.

«Ακόμα προσπαθούμε να το χωνέψουμε. Η συνοδός έκανε λάθος και ξέχασε το παιδί μέσα στο σχολικό, το οποίο το νοικιάζουν από έναν ιδιοκτήτη. Ο οδηγός, όταν παραδώσει τα παιδιά στο σχολείο, είναι υποχρεωμένος μετά να παραδώσει το όχημα στον ιδιοκτήτη. Το όχημα το παρκάρουν σε ένα ξεχωριστό μέρος από το σχολείο, το οποίο είναι σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο», είπε χαρακτηριστικά.

Το κορίτσι μόλις ξύπνησε βγήκε από το σχολικό λεωφορείο από την πόρτα του οδηγού. «Ξύπνησε, έβγαλε τη ζωνούλα του, σηκώθηκε, βγήκε έξω και έκατσε δίπλα από το σχολικό. Το παιδί δεν έφυγε. Είδε κάποιος περαστικός την πόρτα ανοιχτή. Και εκεινη την ώρα αντιλαμβάνεται ένα παιδί να κλαίει δίπλα από το σχολικό».

Η συνοδός σε κατάσταση σοκ κάλεσε από την αστυνομία τον Στάθη Ραφτόπουλο. «Με ειδοποίησε η ίδια η συνοδός, σε σοκ και εκείνη, που μου είπε ότι το παιδί βρίσκεται με την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου στο πάρκινγκ. Είμαι σε σοκ ακόμα, δεν μπορώ να συνέλθω».

Η μητέρα του παιδιού δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά. «Ήταν τρεις ώρες μόνο του στο… πουθενά, κοντά σε κεντρικούς δρόμους, από την πάνω μεριά ήταν ένα βουνό. Δεν ξέρω αν κάποιος το επέστρεψε κοντά στο σχολικό. Πώς βρέθηκαν οι λάσπες; Τι έγινε στις 3 ώρες που ήταν το παιδί μου μόνο του; Διανοείστε τι έχουν κάνει; Τι θα περάσει η οικογένειά μου, αυτό το παιδί, στους ψυχολόγους; Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν ξέρω πού πήγε το παιδί, πού κυκλοφόρησε. Το βρήκε ο περαστικός, για καλή του τύχη», είπε η κύρια Δέσποινα Παπασάββα.

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