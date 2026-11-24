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Ενενήντα χρόνια μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου, η προεκλογική εκστρατεία της Ισπανίας για τις κάλπες της 29ης Νοεμβρίου έχει αδιαμφισβήτητες αναφορές στο 1936, με τους πολιτικούς να αναβιώνουν τη ρητορική μιας σύγκρουσης που εξακολουθεί να είναι βαθιά ριζωμένη στην πολωμένη εθνική ψυχή.

Σε μια συνάντηση υποστηρικτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Πουέρτο ντε λα Κρουζ της Τενερίφης το Σάββατο, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απευθύνθηκε στο πλήθος φωνάζοντας συνθήματα όπως «¡No pasarán!» («Δεν θα περάσουν!»), το σύνθημα των αριστερών δυνάμεων που αντιστάθηκαν στην τριετή πολιορκία της Μαδρίτης από τον φασίστα ηγέτη στρατηγό Φρανθίσκο Φράνκο.

Εν τω μεταξύ, τόσο ο ακροδεξιός ηγέτης Σαντιάγο Αμπασκάλ του κόμματος Vox όσο και η περιφερειακή πρόεδρος της Μαδρίτης Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, αναφέρονται στους αριστερούς αντιπάλους τους ως «Λαϊκό Μέτωπο», το όνομα του συνασπισμού κομμουνιστικών, σοσιαλιστικών και δημοκρατικών δυνάμεων που κυβερνούσε την Ισπανία την παραμονή του ξεσπάσματος του εμφυλίου πολέμου.

«Το Λαϊκό Μέτωπο που έχει συγκεντρώσει ο Πέδρο Σάντσεθ δεν θα παραδώσει την εξουσία δημοκρατικά», προειδοποίησε η Αγιούσο κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο τηλεοπτικό δίκτυο Cuatro τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι οδηγεί την Ισπανία προς «επανάσταση».

El Frente Popular, que está pergeñando Sánchez, no va a dejar el poder de manera democrática. @IdiazAyuso en #Horizonte https://t.co/mssEyPaa7C — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 1, 2026

Οι εντάσεις γύρω από αυτά τα ιστορικά ρήγματα του 1936-39 έχουν αυξηθεί από την προοπτική της εισόδου της ακροδεξιάς στην εθνική κυβέρνηση για πρώτη φορά από την αποκατάσταση της δημοκρατίας τη δεκαετία του 1970. Το Vox αναμένεται να γίνει ο μικρότερος εταίρος του συνασπισμού του PP , πράγμα που σημαίνει ότι παλιά αντιφασιστικά τραγούδια και συνθήματα έχουν έρθει στο προσκήνιο στις αριστερές συγκεντρώσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Η αναζωπύρωση του guerracivilismo —ρητορική που υπενθυμίζει τις διαιρέσεις και τα υπαρξιακά διακυβεύματα του εμφυλίου πολέμου— υπογραμμίζει την ολοένα και πιο διχασμένη κοινωνία της Ισπανίας σήμερα.

Μια έρευνα του Σεπτεμβρίου που παρακολούθησε την κοινωνική συνοχή και την πολιτική πόλωση από την More in Common διαπίστωσε ότι το 70% των Ισπανών θεωρούν τη χώρα τους διαιρεμένη – το υψηλότερο ποσοστό από τότε που η εταιρεία δημοσκοπήσεων άρχισε να παρακολουθεί το κλίμα το 2021.

Ο Πέδρο Ριέρα, επικεφαλής του τμήματος κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ΄ της Μαδρίτης, δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη που βλέπει πολιτικούς να επικαλούνται τη σύγκρουση. Για την ισπανική κοινωνία, είπε, ο πόλεμος παραμένει το πιο εμβληματικό παράδειγμα των διαιρέσεων της χώρας και έχει γίνει λιγότερο ταμπού.

«Η μετάβασή μας στη δημοκρατία βασίστηκε σε μια συμφωνία σιωπής, αλλά με την πάροδο του χρόνου, οι άνθρωποι – και τα πολιτικά κόμματα – έχουν αρχίσει να φοβούνται λιγότερο να αντιμετωπίσουν τον πόλεμο, και οι πολιτικοί τώρα τον επικαλούνται για να κινητοποιήσουν τους υποστηρικτές τους», είπε.

Ο Ριέρα τόνισε ότι ο εμφύλιος πόλεμος δεν ήταν στην κορυφή των ανησυχιών των περισσότερων Ισπανών, οι οποίοι ανησυχούν πολύ περισσότερο για «θέματα όπως η στέγαση ή το συνολικό κόστος ζωής».

Ωστόσο, η σύγκρουση εξακολουθεί να βαραίνει την εθνική συνείδηση. «Το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα καταφεύγουν σε αυτό το ζήτημα δείχνει ότι πρόκειται για ένα χάσμα που δεν έχει ακόμη επιλυθεί πλήρως για ένα σχετικά σημαντικό τμήμα του πληθυσμού», συνέχισε.

Η μάχη πάνω στους νεκρούς

Αυτή η ρήξη είναι ιδιαίτερα ορατή στο Μπελσίτε, έναν δήμο στη βορειοανατολική περιοχή της Αραγονίας, όπου η μάχη για την κληρονομιά του εμφυλίου πολέμου προμηνύει την πολιτική που θα μπορούσε να φέρει μια κυβέρνηση PP-Vox στην υπόλοιπη Ισπανία.

Σφοδρές μάχες κατέστρεψαν το Μπελσίτε κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλάζοντας χέρια μεταξύ των δημοκρατικών και των φρανκικών δυνάμεων μέσα σε ένα χρόνο. Αν και η πόλη θα μπορούσε να είχε ξαναχτιστεί, ο Φράνκο διέταξε τους κατοίκους της να μετεγκατασταθούν σε έναν νεόκτιστο οικισμό και διέταξε το Μπελσίτε να παραμείνει ερειπωμένο ως μνημείο για την καταστροφή που προκάλεσαν οι αριστερές δυνάμεις που ήταν πιστές στη Δημοκρατία.

Σήμερα, οι κατεστραμμένοι δρόμοι και τα σημαδεμένα από τις σφαίρες κτίρια χρησιμεύουν συνήθως ως σκηνικά γυρισμάτων. Αλλά τα ερείπια αποτελούν επίσης μια φυσική υπενθύμιση ότι ο εμφύλιος πόλεμος παραμένει ημιτελής υπόθεση — όχι μόνο για τις οικογένειες που εξακολουθούν να αναζητούν τις σορούς όσων αγνοούνται κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Περίπου 114.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και της δικτατορίας του Φράνκο. Πιστεύεται ότι περίπου 12.000 από τα λείψανα των αγνοούμενων θυμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ομαδικούς τάφους και άλλους χώρους ταφής σε όλη την Ισπανία, με περισσότερους από 200 να βρίσκονται πιθανώς μέσα και γύρω από το Μπελσίτε.

Ο Χοσέ Βιντάλ, πρόεδρος του Συνδέσμου Mariano Castillo για την Ανάκτηση της Δημοκρατικής Μνήμης, δήλωσε ότι η ομάδα του είχε ανασκάψει 11 ομαδικούς τάφους και είχε ανακτήσει 105 σύνολα λειψάνων. Ωστόσο, μερικοί από τους μεγαλύτερους χώρους ταφής παραμένουν απρόσιτοι, θαμμένοι κάτω από κόγχες νεκροταφείων που χτίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και του 1950. «Και υπάρχουν πολλά περισσότερα πτώματα αλλού», είπε, συμπεριλαμβανομένων και στις άκρες των δρόμων.

Το έργο του συλλόγου έχει γίνει πιο δύσκολο από τότε που το Λαϊκό Κόμμα και το Vox σχημάτισαν μια περιφερειακή κυβέρνηση συνασπισμού στην Αραγονία το 2023. Μέσα σε ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα κυβέρνηση κατάργησε τον νόμο περί δημοκρατικής μνήμης της περιοχής, ο οποίος αναγνώριζε τα θύματα του εμφυλίου πολέμου και της καταστολής του Φράνκο και θέσπισε ένα πλαίσιο για τις εκταφές. Ο επίσημος κατάλογος μαζικών τάφων της Αραγονίας και το ειδικό ερευνητικό κέντρο της καταργήθηκαν επίσης.

Το PP και το Vox υπερασπίστηκαν την κατάργηση — η οποία βρίσκεται υπό εξέταση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας — ως έναν τρόπο να τερματιστεί αυτό που αποκάλεσαν «κομματική ερμηνεία της ιστορίας», υποστηρίζοντας ότι τα θύματα και των δύο πλευρών άξιζαν αναγνώριση.

Ωστόσο, οι περιφερειακές δημοκρατικές ομάδες μνήμης λένε ότι αυτό το πλαίσιο συσκοτίζει την πολύ μεγαλύτερη κλίμακα της καταστολής του Φράνκο και παραβλέπει τον τρόπο με τον οποίο η δικτατορία έδωσε προτεραιότητα στην ανάκτηση και τη μνήμη των δικών της νεκρών. Ενώ σε όσους σκοτώθηκαν από την πλευρά των Εθνικιστών έγιναν χριστιανικές ταφές και δημόσιες επιμνημόσυνες δέήσεις, πολλά από τα θύματα του Φράνκο αφέθηκαν σε ανώνυμους τάφους, με τις οικογένειές τους να μην γνωρίζουν το πού βρίσκονταν.

Από την κατάργηση του νόμου, οι σχέσεις με την περιφερειακή διοίκηση έχουν παγώσει και τα έργα που είχαν συζητηθεί προηγουμένως για τη μνήμη των θυμάτων έχουν επίσης αναβληθεί επ’ αόριστον, σύμφωνα με τον Βιντάλ. «Πιστεύουμε ότι η πρόθεσή τους είναι να τα ακυρώσουν εντελώς», είπε.

Ο Κάρλος Βιλανόβα Μουτίλβα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης συνασπισμού PP-Vox της Αραγονίας, δήλωσε ότι αντί να υπονομεύσει τις προσπάθειες των ενώσεων, η περιφέρεια αύξησε τη χρηματοδότηση για τις εκταφές κατά 10% το 2024 και το 2025, με ετήσιους προϋπολογισμούς που ανέρχονται σε 110.000 ευρώ. Υποστήριξε ότι οι σχέσεις είχαν επιδεινωθεί λόγω «καθαρού σεκταρισμού» επειδή «δεν δέχονται την αντικατάσταση του δημοκρατικού νόμου περί μνήμης».

Στο Μπελσίτε, ο Βιντάλ φοβάται ότι η αντίσταση στο έργο της ομάδας του θα ενταθεί εάν το PP και το Vox αναλάβουν την εξουσία σε εθνικό επίπεδο στις επερχόμενες εκλογές. Για αυτόν, το ζήτημα είναι βαθιά προσωπικό: Ακόμα ψάχνει τον παππού του, έναν συνδικαλιστή εργάτη σε αγρόκτημα που εθεάθη τελευταία φορά το 1936, όταν οι δυνάμεις του Φράνκο τον συνόδευσαν μακριά από το χωράφι του.

«Δεν πρόκειται μόνο για την ανάκτηση οστών: Πρόκειται για την ανάκτηση της αξιοπρέπειας του ατόμου και των οικογενειών του», είπε. «Ποιος δεν θέλει να μάθει πού βρίσκονται τα λείψανα των συγγενών του;»

Ένας διαχρονικός πόλεμος

Η σημασία του εμφυλίου πολέμου στην ισπανική πολιτική δεν είναι απλώς ένα ζήτημα νόμων, χρηματοδότησης ή τάφων. Είναι επίσης ένα πολιτιστικό φαινόμενο – μια συλλογική γοητεία με μια σύγκρουση που αρνείται να περιοριστεί στα βιβλία ιστορίας.

Από την πρεμιέρα της στους ισπανικούς κινηματογράφους τον περασμένο μήνα, η ταινία «La Bola Negra», ένα ιστορικό δράμα που ακολουθεί μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ομοφυλόφιλων στρατιωτών σε αντίθετες πλευρές της σύγκρουσης, έχει προσελκύσει πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές. Η ταινία, η οποία έχει γίνει πολιτιστική αίσθηση και αποτελεί την πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς, μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τους κινδύνους της πολιτικής αποκλεισμού.

Αλλά αυτό το μήνυμα δεν έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτό. Καθώς οι κινηματογράφοι πρόβαλαν την ταινία σε όλη τη Μαδρίτη στις 20 Νοεμβρίου, περισσότεροι από 200 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία Santa Bárbara της πρωτεύουσας για να τιμήσουν την επέτειο του θανάτου του Φράνκο, τραγουδώντας τον ακροδεξιό ύμνο «Cara al Sol» και σηκώνοντας τα χέρια τους σε φασιστικούς χαιρετισμούς.

Des images glaçantes. Le bruit des bottes. Espagne 2026. Dans une quinzaine de villes des militants fascistes se sont réunis en faisant des saluts nazis pour célébrer la mémoire du dictateur Franco et le fondateur de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. L’extrême droite doit être mise hors d’état de nuire. — Thomas Portes (@Portes_Thomas) November 22, 2026

Η Ισπανία έχει δει μεγαλύτερη ανοχή στις αυταρχικές ιδέες τα τελευταία χρόνια, ιδίως μεταξύ των νεότερων γενεών: Σχεδόν το 20% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών θεωρούν τη δικτατορία του Φράνκο «καλή» ή «πολύ καλή», σύμφωνα με έρευνα του 2025 από το κέντρο κοινωνιολογικής έρευνας CIS.

Τέτοιες συμπεριφορές είναι ολοένα και πιο ορατές στους δρόμους. Μετά την παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της Ισπανίας στις 12 Οκτωβρίου, δεκάδες έφηβοι συγκεντρώθηκαν σε έναν καταυλισμό διαμαρτυρίας για τη στέγαση στην Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης , φωνάζοντας συνθήματα όπως «Rojo muerto, abono para mi huerto» («Οι κόκκινοι νεκροί είναι λίπασμα για τον κήπο μου»), αναφερόμενοι σε αριστερά κόμματα.

Ο Γκουτμάρο Γκόμεζ Μπράβο, διευθυντής της ερευνητικής ομάδας για τον εμφύλιο πόλεμο και τον φρανκισμό στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, δήλωσε ότι η Ισπανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση του παρελθόντος της: Το 2002 ψηφίστηκε ομόφωνο κοινοβουλευτικό ψήφισμα, το οποίο καταδίκαζε το πραξικόπημα του Φράνκο τον Ιούλιο του 1936 και αναγνώριζε τα θύματα του εμφυλίου πολέμου και της επακόλουθης δικτατορίας.

Αλλά η πρόοδος, λέει, φαίνεται τώρα να έχει σταματήσει.

«Η αντιπαράθεση για το παρελθόν αποφέρει εκλογικά κέρδη στο Vox και σε άλλα κόμματα», είπε. «Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι εκμεταλλεύονται μια θετική αλλά αξιοσημείωτα όχι νοσταλγική άποψη για το καθεστώς του Φράνκο».

Ο Γκόμεζ Μπράβο υποστήριξε ότι οι προσπάθειες για την κατάργηση των νόμων περί δημοκρατικής μνήμης, την αμφισβήτηση της ιστορικής συναίνεσης γύρω από την ανατροπή της Δημοκρατίας από τον Φράνκο και την υποβάθμιση της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος του δημιουργούν ένα κλίμα στο οποίο τέτοιες απόψεις θα μπορούσαν να κερδίσουν έδαφος.

Η διαμάχη για το πώς η Ισπανία θυμάται το παρελθόν της θα μπορούσε σύντομα να μεταφερθεί σε εθνικό επίπεδο.

Στα προεκλογικά τους προγράμματα, τόσο το PP όσο και το Vox προτείνουν την κατάργηση του εθνικού νόμου περί δημοκρατικής μνήμης. Το PP δεσμεύεται να τον καταργήσει και να τον αντικαταστήσει με νομοθεσία που θα ακολουθήσει το μοντέλο εκείνου στην Αραγονία, ενώ το Vox ζητά την «υπέρβαση» αυτού που περιγράφει ως διχαστικούς ιδεολογικούς νόμους που επιδιώκουν να επιβάλουν μια «επίσημη αλήθεια».

Το Λαϊκό Κόμμα (PP) λέει ότι παραμένει προσηλωμένο στην ανάκτηση των θυμάτων του πολέμου, αλλά για «ανθρωπιστικούς λόγους».

Ωστόσο, το ιστορικό του τελευταίου συντηρητικού πρωθυπουργού της Ισπανίας προσφέρει ένα προειδοποιητικό προηγούμενο: Μέσα σε ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2011, η κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόι κατάργησε τη χρηματοδότηση έργων ιστορικής μνήμης και του γραφείου συντονισμού των εκταφών, τερματίζοντας ουσιαστικά τις κρατικά χρηματοδοτούμενες προσπάθειες για την ανάκτηση των λειψάνων των θυμάτων του Φράνκο.

Ο Γκόμεζ Μπράβο προειδοποίησε ότι η ανατροπή αυτών των πολιτικών θα υπερέβαινε τα πολιτικά πλαίσια, επιδεινώνοντας την αδικία που υπέστησαν όσοι υπέστησαν καταστολή κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο.

«Αυτό που διακυβεύεται είναι η αναγνώριση των ίδιων των θυμάτων, η κατάστασή τους», είπε. «Θα γίνουν ξανά αόρατα».

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