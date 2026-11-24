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Από τον Στιβ Τζομπς μέχρι τον Έλον Μασκ, η Σίλικον Βάλεϊ υπερασπίστηκε επίμονα τους ιδρυτές της, όμως στη μάχη για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, υπερασπιζόταν επίσης έναν απαραίτητο υποστηρικτή των νεοφυών επιχειρήσεων (start-up) και των κέντρων δεδομένων (data centers) που αγοράζουν τα μικροτσίπ της.

Σύμφωνα με ένα από τα πιστεύω της Σίλικον Βάλεϊ, οι επιχειρήσεις ευημερούν όταν οι ιδρυτές τους κρατούν τον έλεγχο αντί να τον αναθέτουν σε διαχειριστές.

Για ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας, η κρίση που οδήγησε στην εμβληματική έξοδο του συνιδρυτή της Nvidia, έθεσε εν αμφιβόλω αυτή την τιμημένη αλήθεια.

Μόλις μερικές ώρες μετά την αποπομπή του, ξεκινούσε μια εκστρατεία για την επαναφορά του στην εταιρεία, ιδίως στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X .

Οι επιθυμίες τους έγιναν πραγματικότητα την Δευτέρα, έντεκα μέρες έπειτα από αυτήν την αναγκαστική αποπομπή και λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη σαφή άρνηση του διοικητικού συμβουλίου να επανεξετάσει την απόφαση αυτή.

«Το λάθος διορθώθηκε» δήλωσε τη Δευτέρα ο Έλον Μασκ, ο πιο διάσημος από τους υποστηρικτές του.

Λιγότερο γνωστός στο ευρύ κοινό, ο επενδυτής Γκάβιν Μπέικερ, από την Atreides Management, είχε απευθύνει επιστολή στο συμβούλιο μαζί με τον Μπραντ Γκέρστνερ, της Altimeter Capital, την επομένη της αποπομπής.

ΟΙ δύο επιχειρηματίες έκαναν λόγο για μια αναζήτηση διαδόχου που θα άφηνε ανοικτή “την πιθανότητα επιστροφής” του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ανοικτή επιστολή με τις υπογραφές του Έλον Μασκ. του διευθύνοντος συμβούλου της Epc Games Τιμ Σουίνι ή εκείνην του επικεφαλής της start-up Y Combinator Γκάρι Ταν ζητούσε την επιστροφή του εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Οι οργανωτές της εκστρατείας επιδεικνύουν πάνω από 200.000 υπογραφές, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τέταρτο από υπαλλήλους. Δεκάδες από αυτούς χειροκρότησαν τη Δευτέρα την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, στην έδρα της υπηρεσίας στη Σάντα Κλάρα (Καλιφόρνια).

Το επεισόδιο φέρνει στον νου την ξαφνική έξωση του Σαμ Άλτμαν της OpenAI ((ChatGPT), τον Νοέμβριο του 2023, επίσης λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Το διοικητικό συμβούλιο τον επανέφερε πέντε ημέρες αργότερα, όταν σχεδόν το σύνολο των υπαλλήλων απείλησε να φύγει και η Microsoft τού πρότεινε να τον προσλάβει.

Άλλο προηγούμενο, η έξωση του Στιβ Τζομπς της Apple το 1985, προτού επανέλθει περισσότερες από δέκα ημέρες αργότερα. Η απόφαση πέρασε στην αιωνιότητα ως ένα από τα μεγάλα λάθη στην ιστορία της των εταιριών υψηλής τεχνολογίας.

Όμως η διαφορά με αυτά τα διάσημα προηγούμενα είναι ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ αντιπροσώπευε επίσης κάτι περισσότερο από τον χαρισματικό διευθυντή ενός πρωταθλητή της τεχνολογίας.

Θεωρείται ως ο κεντρικός μοχλός της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ/αγγλικά AI), στην οποία έχει εναποτεθεί πολύ μεγάλο μέρος της οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ.

Οι υποστηρικτές του προσπάθησαν επίσης να διασώσουν ένα “βουνό” επενδύσεων στην ΤΝ που αρχίζει να ανησυχεί πολύ τη Γουόλ Στριτ, ελλείψει επαρκούς αποδοτικότητας βραχυπρόθεσμα.

Υπό τη διεύθυνσή του, η Nvidia απέκτησε το προσωνύμιο της «κεντρικής τράπεζας της ΤΝ»: ο όμιλος συμμετέχει στις start-up και στους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής εξ αποστάσεως (cloud), τους ίδιους τους πελάτες του που αγοράζουν τα μικροτσίπ του, φθάνοντας μέχρι του να εγγυάται την κατασκευή κέντρων δεδομένων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ θεωρείται ο θεμέλιος λίθος αυτής της αρχιτεκτονικής. Χωρίς αυτόν, η Nvidia μπορεί να χάσει κρίσιμες συμφωνίες με τους παρόχους της, προειδοποιούσε ο Έλον Μασκ στο X στις 14 Νοεμβρίου, έναν αριθμό «ντιλ» που εξαρτώνται από «μια χειραψία με τον Τζένσεν, και όχι από ένα γραπτό συμβόλαιο», σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της Space X.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ θα μπορούσε ωστόσο να είχε ακόμη ανάγκη την υποστήριξη των ομοτίμων του, με την επανεισδοχή του στη Nvidia να μην σβήνει το σκάνδαλο των εξωσυζυγικών σχέσεών του με μία γυναίκα επιχειρηματία που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου σε ένα υπόβαθρο αντιπαράθεσης για την πρόσβαση Κινέζων ανταγωνιστών στα μικροτσίπ της Nvidia:η ανεξάρτητη έρευνα που ξεκίνησε το διοικητικό συμβούλιο συνεχίζεται και ο ίδιος αναμένεται να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στο Κογκρέσο την 1η Δεκεμβρίου.

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