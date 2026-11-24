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Η Σενεγάλη είναι αμετάκλητα πρωταθλήτρια του αφρικανικού ποδοσφαίρου, καθώς το CAS έκανε δεκτή την προσφυγή της και ακύρωσε την απόφαση με την οποία είχε χάσει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι Σενεγαλέζοι διατηρούν οριστικά το τρόπαιο, με την έφεσή τους κατά της απόφασης της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να έχει δικαιωθεί.

Η υπόθεση ξεκίνησε από τα όσα εκτυλίχθηκαν στις καθυστερήσεις του τελικού με το Μαρόκο. Ο καταλογισμός πέναλτι υπέρ των Μαροκινών προκάλεσε την αποχώρηση των παικτών της Σενεγάλης από τον αγωνιστικό χώρο. Η επιστροφή τους ακολούθησε την άστοχη εκτέλεση της εσχάτης των ποινών, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται τελικά στην παράταση. Εκεί, η Σενεγάλη επικράτησε με 1-0 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν είχε την αναμενόμενη κατάληξη, καθώς το πειθαρχικό όργανο της αφρικανικής συνομοσπονδίας αποδέχθηκε την προσφυγή του Μαρόκου και του απέδωσε τον τίτλο. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι η αποχώρηση της Σενεγάλης από τον αγωνιστικό χώρο έπρεπε να λογιστεί ως οριστική. Η προσφυγή των Σενεγαλέζων στο CAS ανέτρεψε πλέον αυτή την απόφαση.

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