Νίκος Γρίτσης: «Πρόσφατα μου ζητήθηκε να δώσω τραγούδια στη Βίσση» – Δεν ψάχνεται, δεν αναζητά συνθέτες λέει η πλευρά της τραγουδίστριας (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και τη ρήξη ανάμεσα στη σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα αναφέρθηκε ο Νίκος Γρίτσης, με τον γνωστό στιχουργό, να αποκαλύπτει, μιλώντας στην εκπομπή «Επόμενη Κίνηση», ότι πριν από λίγες ημέρες του ζητήθηκε από την πλευρά της καλλιτέχνιδος να προτείνει τραγούδια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μια ενδεχόμενη συνεργασία στο άμεσο μέλλον.

Τόνισε δε, ότι ο ίδιος θα ήθελε να γράψει για την Άννα Βίσση λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποτελεί «αποθημένο παιδικών χρόνων».

«Έχει τύχει να μιλήσω μαζί τους. Πρόσφατα μου έχει ζητηθεί από την πλευρά της κυρίας Βίσση να δώσω κάποια τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον. Πριν γίνει αυτό, 3-4 μέρες πριν. Τώρα βέβαια αυτά δεν μπορείς να τα ξέρεις ποτέ στον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί και ένα τραγούδι που είναι σίγουρα σε ένα δίσκο μέσα μπορεί να αλλάξουν γνώμη και να βάλουν κάτι άλλο. Θα ήθελα να γράψω στη Βίσση, είναι ένα απωθημένο παιδικών χρόνων» είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το περιβάλλον της Άννας Βίσση, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ξεκαθάρισε ότι η τραγουδίστρια δεν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι στο άμεσο μέλλον, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα και φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε επικοινωνία ή συζητήσεις για συνεργασία με άλλους συνθέτες.

«Είναι σαν να βάζεις τα χέρια σου και να βγάζεις τα μάτια σου – Τεράστια οικονομική ζημιά»

Αναφερόμενος στην απόφαση του Νίκου Καρβέλα να αποφασίζει πλέον ο ίδιος ποιοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τα τραγούδια του, ο Νίκος Γρίτσης τόνισε ότι πρόκειται για μια τεράστια οικονομική ζημιά και παράλληλα, το τελευταίο καταφύγιο ενός δημιουργού.

«Είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός δημιουργού να απαγορεύσει στον καλλιτέχνη να ερμηνεύσει τα τραγούδια που έχει γράψει γι’ αυτόν. Και ειδικά στην περίπτωση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση είναι σαν να βάζεις τα χέρια σου και να βγάζεις τα μάτια σου από την άποψη ότι είναι πολλά τα πνευματικά δικαιώματα που δεν θα διεκδικήσει ο Νίκος Καρβέλας απότην ώρα της απαγόρευσης και μετά. Θα χάσει πολλά χρήματα. Ένας δημιουργός δεν έχει άλλον τρόπο να επιβιώσει και νομίζω ότι είναι μια οικονομική ζημιά τεράστια και όσον αφορά την ηθική ζημιά, έχει και αυτή ένα κόστος γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να καταλάβει άμεσα γιατί απαγορεύεται να ακούσει ένα τραγούδι από την αγαπημένητου καλλιτέχνιδα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενώ τόνισε ότι αυτό μπορεί να ισχύσει και τα ραδιόφωνα, αν το επιθυμεί ο δημιουργός.

«Απαγορεύεται οποιαδήποτε παραγωγή ή κυκλοφορία μουσικού έργου του Νίκου Καρβέλα χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδειά του»

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας θα αποφασίζει πλέον ο ίδιος ποιοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τα τραγούδια του, ενώ πριν από λίγες ημέρες, ανακάλεσε την εντολή που είχε αναθέσει στην Αυτοδιαχείριση για τη διαχείριση του καλλιτεχνικού του έργου.

Ενδεικτική της στάσης του ήταν και η δήλωσή του μέσω της τελευταίας ανακοίνωσής του, την οποία έκλεισε με μια αναφορά στους μουσικούς πόρους, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τις εξελίξεις που ακολούθησαν λίγες ώρες αργότερα:

«Χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν» είχε πει, προσθέτοντας: «Προτιμώ την οικονομική αυτοκτονία από την ηθική δολοφονία»

Το δελτίο Τύπου του Νίκου Καρβέλα

Ειδικότερα, στο δελτίο τύπου που απέστειλε η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Λαμβανομένων υπόψιν των πρόσφατων γεγονότων και συμπεριφορών που περιγράφονται αναλυτικά στα ήδη εκδοθέντα Δελτία Τύπου του ίδιου του κ. Νίκου Καρβέλα, ενημερώνουμε με το παρόν ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας, όπως έχει δικαίωμα, έχει ανακαλέσει από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση, κατ’ εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 12 παρ.2 του Ν. 4481/2017, την εξουσία -μεταξύ άλλων- δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων δια ζωντανών ερμηνειών/εκτελέσεων (π.χ. συναυλία, ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα διασκέδασης κλπ), ήδη από την 30η-9-2026.

Συνακόλουθα, τα ως άνω ανακληθέντα δικαιώματα, εφεξής, δεν νομιμοποιείται ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση να τα αδειοδοτεί σε τρίτους χρήστες, αλλά πλέον διατηρούνται και ασκούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό/δικαιούχο ατομικά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας παραμένει μέλος του ΟΣΔ για τη διαχείριση από τον τελευταίο άλλων περιουσιακών εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραγουδιών του, όπως είναι η ραδιοφωνική, τηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση μηχανικά αναπαραχθέντων έργων (δημόσια εκτέλεση χωρίς ζωντανή ερμηνεία σε καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος).

Συνακόλουθα, εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Άννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής), αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση. Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο».

Διαβάστε επίσης:

Πλήθος επωνύμων στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου (Photos)

Αγγελική Ηλιάδη: «Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα – Βλέπω κορίτσια που ψάχνουν ένα πορτοφόλι να τις συντηρεί» (Video)

Χάιντι Κλουμ: Ποζάρει topless στα 53 της και κάνει τους followers να… παραμιλούν!