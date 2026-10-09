Χάιντι Κλουμ: Ποζάρει topless στα 53 της και κάνει τους followers να… παραμιλούν!

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Μια… τολμηρή φωτογραφία της μοιράστηκε η Χάιντι Κλουμ, με την 53χρονη να ποζάρει topless, δίπλα σε πισίνα, σχολιάζοντας πως έχει ζέστη στο Λος Άντζελες.

Στο σχετικό απόσπασμα, η Γερμανίδα καλλονή εμφανίζεται ξαπλωμένη, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου, με τον σκύλο της να βρίσκεται δίπλα της.

«Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και ένα emoji με φωτιά και τους followers να την αποθεώνουν στα σχόλια.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όπου βρέθηκε μαζί με τη 16χρονη κόρη της, Λου. Οι δυο τους παρακολούθησαν την επίδειξη της Vivienne Westwood για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στις 3 Οκτωβρίου, καθισμένες στην πρώτη σειρά.

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