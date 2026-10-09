Τάσος Χαλκιάς: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα έπρεπε να είναι στο θέατρο, λείπει» (Video)

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Για το σπίτι του που κάηκε στη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα κακόβουλα σχόλια που λαμβάνει κατά καιρούς μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί να ξαναφτιάξει το σπίτι του, καθώς με αυτό είχαν συνδεθεί οι αναμνήσεις 57 χρόνων.

«Δεν είμαι προς το παρόν σε mood να ξαναφτιάξω το σπίτι μου, δεν είναι εύκολο αυτό. Ένα σπίτι που έχεις ζήσει 57 χρόνια, δεν είναι εύκολο. Τι να φτιάξω; Το ίδιο σπίτι; Τι θα έχει μέσα; Ούτε τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν, ούτε οι αναμνήσεις μου. Ξέρεις γιατί έκλαψα; Γιατί χάσαμε πολύ πνευματικό έργο εγώ και η σύντροφός μου. Και εκείνη έγραφε και εγώ έγραφα. ήταν ένας τόπος ήσυχος. Αυτά που χαθήκαν δεν ξαναγίνονται. Το οικόπεδο είναι εκεί, η τσιμεντένια πλατφόρμα υπάρχει. Ένα σπίτι δεν ξαναφτιάχνεται, είναι η ζωή που έζησα εκεί μέσα» ειπε αρχικά, καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά».

Απαντώντας σε όσους λένε «έχει άλλα 5, κάηκε το ένα του σπίτι», ο ηθοποιός επισημαίνει:

«Με αυτή τη γελοιότητα δεν μπορώ να εκνευριστώ, έχω άλλα 100… Έχω κατηγορηθεί για ληστεία; Δεν είναι από τη δουλειά μου; Δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο που πηγαίνει καλά ότι είναι πλούσιος, δεν είναι αντάμα αυτά τα πράγματα»

Ερωτηθείς για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο Τάσος Χαλκιάς εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να επιστρέψει στο θέατρο, επισημαίνοντας ότι ο χαρακτήρας ενός καλλιτέχνη θα έπρεπε να διαχωρίζεται από την καλλιτεχνική του αξία.

«Δεν έχω καμία αμηχανία απέναντί του. Του λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Πρέπει να επιστρέψει στον πολιτισμό, είναι ένας άνθρωπος του θεάτρου που λείπει, θα έπρεπε να είναι στο θέατρο. Ο χαρακτήρας ενός καλλιτέχνη με την καλλιτεχνική του αξία θα έπρεπε να είναι λίγο διαχωρισμένος αλλά δεν ξέρω πώς γιατί ο χαρακτήρας επηρεάζει τον καλλιτέχνη».

«Το έχει αλλάξει (σ.σ. ο Πέτρος Φιλιππίδης) είναι μεγάλη κουβέντα. Το ότι έχει επηρεαστεί και έχει μαλακώσει, το βλέπω επάνω του. Και όταν βγαίνει έξω δεν τραντάζεται από την παρουσία κάποιου δημοσιογράφου. Νομίζω τιμωρήθηκε. Για να συνέλθεις ο ίδιος πρέπει να αποδεχθείς ότι αυτό που έκανες δεν έπρεπε να το κάνεις, αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι λειτουργία γίνεται μέσα του».

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