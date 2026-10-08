Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε στο Πόρτο Γερμενό: «Δεν είναι κατοικήσιμο – Περιμένουμε πότε θα το κατεδαφίσουν» (Video)

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Στην καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το περασμένο καλοκαίρι στο Πόρτο Γερμενό, καταστρέφοντας ολοσχερώς το σπίτι του, αναφέρθηκε ο Τάσος Χαλκιάς ο οποίος τόνισε ότι μαζί με την οικία του καταστράφηκαν και αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής.

Μιλώντας στην στην κάμερα του Happy Day, με αφορμή την παράσταση «Εγώ ο σερ Μπιθικώτσης» όπου πρωταγωνιστεί, ο ηθοποιός τόνισε ότι προσπαθεί να αφήσει πίσω του ό,τι συνέβη και να βρει το κουράγιο να προχωρήσει μπροστά.

«Αυτό που είπες το τελευταίο ήταν το πιο δύσκολο. Αυτά όταν είναι γεγονότα και σου έχουν συμβεί, πρέπει να τα αφήνεις στην άκρη και να ξεφεύγεις από αυτά, να απαγκιστρωθείς και να κοιτάξεις μπροστά. Αυτό έκανα κι εγώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Γιατί δεν γίνεται να μένεις μόνο σε αυτό. Γιατί αρχίζεις μια κρίση προς διάφορες κατευθύνσεις. Να κρίνεις πως έχουν τα πράγματα μετά από ένα τέτοιο πάθημα των ανθρώπων και απογοητεύεσαι. Και έτσι προτίμησα να το αφήσω στην άκρη και προχώρησα μπροστά» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι το σπίτι του έχει κριθεί κατεδαφιστέο και πως πλέον περιμένει τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες.

«Το σπίτι δεν είναι καθόλου κατοικήσιμο. Έχει γίνει ολοκληρωτική η καταστροφή του και οι επιτροπές το έβγαλαν και κατεδαφιστέο με το κόκκινο τριγωνάκι. Περιμένουμε λοιπόν τώρα πότε θα αποφασίσουν να το κατεδαφίσουν για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε με ό,τι αποκαΐδι έχει μείνει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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