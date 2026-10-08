Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Μαζωνάκη: «Τραγουδούσα πάντα τραγούδια του, αυτή τη στιγμή δεν έχω το κουράγιο» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καλεσμένη του Λάκη Λαζόπουλου στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ήταν χθες (7/10) η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία ανεβαίνοντας στη σκηνή μίλησε συγκινημένη για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την οδύνη που προκάλεσε σε καλλιτέχνες και μη, ο αναπάντεχος χαμός του, ενώ θέλησε να του αφιερώσει ένα κομμάτι που -όπως τόνισε- καθόρισε την ίδια.

«Τον τελευταίο καιρό βιώνουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και η κοινωνία ολόκληρη, την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη. Μας έχει στιγματίσει όλους, είτε κάνουμε αυτή τη δουλειά είτε όχι. Η αγάπη που έχει δεχθεί είναι σπάνια και μοναδική. Δυστυχώς, κάποιες τέτοιες στιγμές ίσως χρειάζονται για να καταλαβαίνουμε πόσο πολύ αγάπη έχει ο ένας τον άλλον» είπε αρχικά, εμφανώς συγκινημένη συναισθηματικά.

«Η αγάπη και η αποδοχή είναι κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος, σε κάθε του στιγμή, έχει τρομερή ανάγκη. Το επόμενο τραγούδι θέλω να του το αφιερώσουμε, αν και δεν είναι ένα δικό του. Τραγούδαγα πάντα τραγούδια του Γιώργου, απλά αυτή τη στιγμή δεν ένιωθα το κουράγιο για να το κάνω. Είναι ένα τραγούδι που με έχει στιγματίσει πολύ, το αφιερώνουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου στον Γιώργο. Θα τον ευχαριστήσω κιόλας, παρότι δεν είναι εδώ αλλά ξέρω ότι το αισθάνεται, γιατί ακόμα και μέσα από την απουσία του μας έχει βάλει σε μια διαδικασία να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα για τη ζωή μας. Για τις επιλογές μας. Γιατί ο δρόμος του καθενός είναι μοναδικός» πρόσθεσε, για να ερμηνεύσει, αμέσως μετά, το «Που να εξηγώ» του Αντώνη Βαρδή.

Διαβάστε επίσης:

Βίσση – Καρβέλας όπως Κράμερ vs Κράμερ: Από το «Δώδεκα» και τους «Δαίμονες» ως το ΟΑΚΑ – Οι μεγάλες ρήξεις, τα χρήματα και η «τελική μάχη»

Κόντρα Βίσση-Καρβέλα: «Η Άννα έγραψε μόνη της την επιστολή, μου την έστειλε τα ξημερώματα» λέει ο Δημητρακόπουλος (video)

Ο Καρβέλας για την κόντρα με τη Βίσση: «Πρώτη φορά αρνήθηκαν αμοιβή σε δημιουργό – Η Άννα πήρε κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο»