Βίσση – Καρβέλας όπως Κράμερ vs Κράμερ: Από το «Δώδεκα» και τους «Δαίμονες» ως το ΟΑΚΑ – Οι μεγάλες ρήξεις, τα χρήματα και η «τελική μάχη»

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Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν υπάρξει ζευγάρι, σύζυγοι, γονείς, συνεργάτες, φίλοι και, κυρίως, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίδυμα της ελληνικής μουσικής. Μαζί έγραψαν και τραγούδησαν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού ποπ ρεπερτορίου. Χώρισαν, τσακώθηκαν, έπαψαν να μιλούν, ξαναβρέθηκαν. Κάθε φορά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, επέστρεφαν ο ένας στη ζωή του άλλου.

Τώρα, όμως, η νέα ρήξη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στο τραπέζι της αντιπαράθεσης βρίσκονται εκατομμύρια ευρώ, πνευματικά δικαιώματα, συμφωνίες που δεν υπογράφηκαν, δημόσιες καταγγελίες και η πιθανότητα δικαστικής διαμάχης για τα τραγούδια που ο Καρβέλας έγραψε και η Βίσση τραγουδά εδώ και δεκαετίες.

Η αφορμή ήταν η συναυλία στο ΟΑΚΑ, όπου η Βίσση εμφανίστηκε μπροστά σε περίπου 95.000 θεατές. Ο Καρβέλας δεν ήταν εκεί. Λίγες ημέρες αργότερα, οι δύο πλευρές έφτασαν να ανταλλάσσουν δημόσια πυρά και διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Αρχικά, η διαφορά παρουσιάστηκε ως οικονομική. Ο Νίκος Καρβέλας υποστήριξε ότι δεν του καταβλήθηκε η συμφωνημένη αμοιβή του και μίλησε για σοβαρή καλλιτεχνική διαφωνία με την κατεύθυνση που έχει πάρει η Βίσση. Παράλληλα, έθεσε θέμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι προσκεκλημένοι του στο ΟΑΚΑ και υποστήριξε ότι αυτό συνέβαλε στην απόφασή του να μην παραστεί.

Η πλευρά της Άννας Βίσση έδωσε άλλη εικόνα. Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε αποκλεισμός του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία και ότι ο ίδιος επέλεξε να μην πάει. Παράλληλα, έκανε λόγο για περίπου 300.000 ευρώ που είχαν καταβληθεί πριν από τη συναυλία για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών.

Η Άννα Βίσση, σε προσωπική της απάντηση, υποστηρίζει ότι τρεις ημέρες πριν από τη συναυλία πληροφορήθηκε πως ο Καρβέλας ζητούσε 1,5 εκατ. ευρώ και ότι το ποσό έπρεπε να καταβληθεί μέσα σε 24 ώρες, διαφορετικά, όπως καταγγέλλει, θα επιχειρούσε να σταματήσει τη συναυλία. Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι στη συνέχεια δέχθηκε απειλές από τον άλλοτε σύζυγό της και συνεργάτη της ότι θα την εκθέσει δημόσια και ότι θα την καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά.

Η Άννα Βίσση αναφέρεται επίσης σε περισσότερα από 500.000 ευρώ που, όπως λέει, είχαν δοθεί στον Νίκο Καρβέλα κατά το προηγούμενο εξάμηνο, σε μια περίοδο οικονομικής ανάγκης, με σημαντικό μέρος των χρημάτων να προέρχεται από τον εφοπλιστή κ. Γιάννη Κούστα.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts πέρασε στην αντεπίθεση. Με ανακοίνωσή της χθες υποστηρίζει ότι έχει εκπληρώσει όλες τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στους συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένου του Νίκου Καρβέλα. Αναφέρει ότι απευθύνθηκε στην AUTODIA, μέσω της οποίας διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα περιουσιακά δικαιώματα, εξασφάλισε την απαιτούμενη άδεια για τη συναυλία και κατέβαλε στις 23 Σεπτεμβρίου 250.000 ευρώ ως προκαταβολή.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ακόμη ότι δεν υπάρχει καμία γραπτή ή προφορική συμφωνία απευθείας με τον Νίκο Καρβέλα για τη συγκεκριμένη συναυλία ή άλλη παράσταση και ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της, δεν υπάρχει άλλη οικονομική αξίωση εναντίον της για τη συναυλία που έγινε στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι επιφυλάσσεται να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές και στη Δικαιοσύνη εφόσον, όπως αναφέρει, συνεχιστούν ανακριβείς ή προσβλητικοί ισχυρισμοί.

Οι καβγάδες της Βίσση και του Καρβέλα ξεκινούν πολύ πριν από το ΟΑΚΑ. Το 1985, στην ηχογράφηση του «Δώδεκα», ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς καβγάδες τους είχε φτάσει στο σημείο ο Καρβέλας να φύγει από το στούντιο, θεωρώντας ότι η ερμηνεία της Βίσση δεν ήταν αυτή που ήθελε. Εκείνη έμεινε όλη τη νύχτα, δούλεψε ξανά το τραγούδι και το επόμενο πρωί, όταν τελικά το ηχογράφησε όπως ήθελε, εκείνος την αγκάλιασε και τη φίλησε.

Η σχέση τους πέρασε από τον έρωτα στον γάμο και από τον γάμο στο διαζύγιο. Η περίοδος των «Δαιμόνων» στις αρχές της δεκαετίας του ’90 συνδέθηκε με ακόμη μια μεγάλη ένταση στη σχέση τους και το 1992 οι δυο τους χώρισαν. Χρόνια αργότερα, ο Καρβέλας είχε μιλήσει για εκείνη την εποχή, λέγοντας ότι είχαν μείνει χωρίς χρήματα και είχαν μαλώσει. Παρ’ όλα αυτά, δεν σταμάτησαν να αποτελούν ο ένας κομμάτι της ζωής και της δουλειάς του άλλου.

Το 1995 ήρθε η τηλεοπτική τους συνεργασία στο «Με Αγάπη, Άννα», στον ANT1, με τον Καρβέλα στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Το πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί για 40 επεισόδια, αλλά τελικά προβλήθηκαν μόλις 10, αφού οι διαφωνίες και οι εντάσεις δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του project. Η μεγάλη ρήξη, όμως, ήρθε το 2007.

Για περίπου δύο χρόνια, μέχρι το 2009, οι δυο τους δεν μιλούσαν και δεν συνεργάζονταν. Ήταν η πρώτη φορά έπειτα από 27 χρόνια κοινής καλλιτεχνικής πορείας που η Βίσση χρειάστηκε να προχωρήσει χωρίς τον Καρβέλα. Το 2008 κυκλοφόρησε το «Απαγορευμένο», χωρίς δικό του τραγούδι, και η ίδια αργότερα μίλησε για μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο είχαν κουραστεί από τη μεταξύ τους σχέση και τη διαρκή επαγγελματική συνύπαρξη.

Ωστόσο, το χάσμα εκείνης της εποχής βρήκε γέφυρα και οι δυο τους ξαναέσμιξαν. Η Άννα Βίσση έχει περιγράψει την επανασύνδεσή τους ως ένα «λυτρωτικό κλάμα», ενώ το 2010 κυκλοφόρησαν το «Αγάπη είναι εσύ», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα.

Βέβαια, η σημερινή σύγκρουση έχει πάρει διαστάσεις μεγαλύτερες από ένα συμβόλαιο ή μια συναυλία. Η μία πλευρά μιλά για απαίτηση 1,5 εκατ. ευρώ και απειλές. Η άλλη για συμφωνημένη αμοιβή που δεν καταβλήθηκε και για καλλιτεχνική διαφωνία. Η παραγωγή λέει ότι δεν υπάρχει άλλη συμβατική υποχρέωση.

Και στη μέση βρίσκονται τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση. Τα τραγούδια που τους ένωσαν. Τα τραγούδια που έκαναν την Άννα Βίσση σταρ. Τα τραγούδια που έδωσαν στον Νίκο Καρβέλα μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στην ελληνική μουσική. Τα τραγούδια που συνέχισαν να τους συνδέουν ακόμη και όταν χώρισαν, ακόμη και όταν δεν μιλούσαν.

Μόνο που αυτή τη φορά η ρήξη έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στους δύο καλλιτέχνες θεωρούν ότι αυτή η ρήξη θα είναι ολοκληρωτική. Με την τελευταία λέξη, τουλάχιστον προς το παρόν, να ανήκει στην Άννα Βίσση, η οποία στην ανακοίνωσή της τελειώνει με τον στίχο: «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»!

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