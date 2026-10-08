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08.10.2026 19:47

Ταξίδι στην Νότια Γαλλία για την Ελένη Μενεγάκη και τον Ματέο Παντζόπουλο:  Οι φωτογραφίες του ζευγαριού από τα ειδυλλιακά τοπία

08.10.2026 19:47
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Ευκαιρία για απόδραση βρήκαν η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος και ταξίδεψαν στη Νότια Γαλλία.

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς ακολούθους της για το ταξίδι με τον σύζυγό της, ποστάροντας και τις  φωτογραφίες της φθινοπωρινής τους εξόρμησης.


Η Ελένη Μενεγάκη με ένα post στο Instagram αποκάλυψε ότι  βρέθηκαν στην Προβηγκία όπου απόλαυσαν γεύματα σε ιδιαίτερα εστιατόρια και επισκέφτηκαν κάποια από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα.

«Οι μέρες μας στην Προβηγκία», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στη λεζάντα των εντυπωσιακών φωτογραφιών.

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 21:18
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