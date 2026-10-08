Diddy: Παρατείνεται η παραμονή του στη φυλακή – Η νέα ημερομηνία αποφυλάκισης μετά τις καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση

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Η αποφυλάκιση του Diddy μετατέθηκε για αργότερα, και συγκεκριμένα για τις 2 Μαρτίου 2028, αντί για τις 21 Ιανουαρίου του ίδιου έτους που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η εν λόγω απόφαση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση ρεπορτάζ σχετικά με τις συνθήκες κράτησής του και τις καταγγελίες ότι έχει δαπανήσει χιλιάδες δολάρια προκειμένου να εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση μέσα στη φυλακή.

Ο άλλοτε πανίσχυρος παράγοντας της μουσικής βιομηχανίας κρατείται στην ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας αποφυλάκισής του έχει καταγραφεί στα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ (BOP).

Η υπηρεσία, πάντως, δεν έδωσε εξηγήσεις για την αλλαγή της ημερομηνίας. Εκπρόσωπός της δήλωσε σχετικά στο PEOPLE την Τετάρτη, 7/10, ότι «για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής και διασφάλισης της ασφάλειας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες κράτησης κανενός κρατουμένου, συμπεριλαμβανομένων των λόγων που οδηγούν σε αλλαγή της ημερομηνίας αποφυλάκισης».

Στο επίκεντρο οι συνθήκες κράτησης του Diddy

Πριν γίνει γνωστή η αλλαγή της ημερομηνίας αποφυλάκισης, πηγή είχε αναφέρει στο ίδιο Μέσο ότι ο Diddy είχε τεθεί σε καθεστώς απομόνωσης, μετά από ρεπορτάζ του NBC News για κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Diddy είχε επίσης στην κατοχή του ένα τάμπλετ, στο οποίο είχε παρακαμφθεί το λογισμικό ασφαλείας, αλλά και πρόσβαση σε αλκοόλ, ενώ άλλοι κρατούμενοι αναλάμβαναν να τον εξυπηρετούν, μαγειρεύοντας ή καθαρίζοντας για λογαριασμό του, και κάνοντάς του ακόμη και μασάζ.

Υπενθυμίζεται ότι ο μουσικός παραγωγός εκτίει ποινή 50 μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή, μετά την καταδίκη του για δύο κατηγορίες που αφορούσαν τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.

Στην πολύκροτη ομοσπονδιακή δίκη που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη, ωστόσο, δεν κρίθηκε ένοχος για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετώπιζε, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει ακόμη και σε ισόβια κάθειρξη.

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