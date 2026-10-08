Νίκος Καρβέλας: «Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα στην Άννα Βίσση για απαγόρευση των τραγουδιών μου – Θα επανέλθω με νέα ανακοίνωση (Video)

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Νέα εξέλιξη στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με την πλευρά του συνθέτη να διαψεύδει τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, τις τελευταίες ώρες, περί κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της τραγουδίστριας, με αίτημα την απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών που φέρουν την υπογραφή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Παπαπαναγιώτου Αρχοντούλα διέψευσε το εν λόγω ρεπορτάζ, σημειώνοντας ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες η πλευρά του συνθέτη να περάσει σε νέα ανακοίνωση σχετικά με το εν λόγω θέμα.

«Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή – Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

Υπενθυμίζεται ότι η κόντρα ανάμεσα στο πρώην καλλιτεχνικό ζευγάρι, έγινε γνωστή όταν με ανακοίνωσή του, λίγες μέρες πριν, ο Νίκος Καρβέλας υποστήριξε ότι η Άννα Βίσση έχει πάρει πλέον μια καλλιτεχνική και δημόσια κατεύθυνση με την οποία ο ίδιος διαφωνεί, ασκώντας κριτική τόσο στο μέγεθος της συναυλίας στο ΟΑΚΑ όσο και στις τιμές των εισιτηρίων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν του καταβλήθηκε η συμφωνημένη αμοιβή για τη συναυλία, ενώ κατήγγειλε ότι ο ίδιος και οι καλεσμένοι του κλήθηκαν να μετακινηθούν σε υποδεέστερες θέσεις, επισημαίνοντας ότι ένιωσε «συντριβή» όταν πληροφορήθηκε πως η Βίσση γνώριζε για αυτή την απόφαση.

Λίγες ώρες αργότερα, η Άννα Βίσση απάντησε με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, απορρίπτοντας όσα υποστηρίζει ο επί χρόνια στενός της συνεργάτης της, ενώ έκανε λόγο για «ντροπή, υποκρισία και λαϊκισμό».

Προχώρησε δε, σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλώντας την ότι αν δεν λάβει το εν λόγω ποσό, θα την «καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά».

Καταλήγοντας, η καλλιτέχνιδα περιέγραψε τη βαθιά προσωπική απογοήτευσή της από έναν άνθρωπο που -όπως αναφέρει- θεωρούσε επί δεκαετίες φίλο, συνεργάτη και οικογένειά της και εν τέλει, δεν γνώρισε ποτέ πραγματικά.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε μέσα από την εκπομπή του ότι ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του, μια είδηση που, ωστόσο, η πλευρά του συνθέτη, λίγες ώρες μετά, διαψεύδει.

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