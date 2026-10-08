Στα άκρα η κόντρα Βίσση – Καρβέλα: «Της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια του» (Video)

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Στα άκρα οδηγείται η κόντρα μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα, καθώς όπως μετέδωσε από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας, ο συνθέτης πάει ένα βήμα παραπέρα και της απαγορεύει να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του.

«Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Είναι οριστικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, επισημαίνοντας ότι εαν ο συνθέτης δεν έχει ήδη καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, θα το κάνει εντός της ημέρας.

Σημειώνεται ότι Νίκος Καρβέλας έχει υπογράψει την συντριπτική πλειονότητα των επιτυχιών της Άννας Βίσση , ενώ πρόσφατα σε ανακοίνωσή του είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

Αν όντως ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε η Άννα Βίσση δεν θα μπορεί να ερμηνεύει, ούτε στο καλλιτεχνικό σχήμα στο οποίο θα εμφανιστεί του χρόνου, κάποιο από τα 400 τραγούδια του συνθέτη.

«Θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο»

Σε νέα, μακροσκελή ανακοίνωση έξι σελίδων, η οποία προβλήθηκε σήμερα (8/10) στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Νίκος Καρβέλας απαντά εκ νέου στην Άννα Βίσση μετά τη δημόσια τοποθέτηση της τραγουδίστριας σχετικά με τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και όσα έχουν ακολουθήσει γύρω από την οικονομική τους διαφορά.

Σε αυτήν αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συναυλία, αλλά και στη σχέση του με την τραγουδίστρια, ενώ καταλήγει με μία ξεκάθαρη θέση για το μέλλον της καλλιτέχνιδας, αναφέροντας ότι η «Άννα Βίσση θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο».

Απαντώντας, αρχικά, στον ισχυρισμό ότι γνώριζε για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και ήταν περήφανος για το αποτέλεσμα, ο Νίκος Καρβέλας ισχυρίζεται ότι προφανώς και γνώριζε για το μουσικό γεγονός, ωστόσο, ουδέποτε δήλωσε περήφανος γι’ αυτό.

«Η εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζαν. Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο (ερήμην μου) γεγονός ήμουν – όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι. Και δεν υπήρξα, ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κας Μέρμηγκα/Κούστα, οι οποίες, άλλωστε, μου απαγόρευσαν να έχω οποιοδήποτε ρόλο, δημιουργικό ή συμβουλευτικό στην συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην “αλλοιώσω” το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν» σημειώνει.

«Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα»

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην οικονομική συμφωνία που -σύμφωνα με τον ίδιο- υπήρχε στις συνεργασίες του με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας υποστήριξε ότι και η ίδια επιβεβαιώνει ότι είχε συμφωνηθεί αμοιβή του πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα που εισπράττει μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, κάνει λόγο για την αλλαγή των θέσεων που είχαν κρατηθεί για τον ίδιο, τους οικείους και τους προσκεκλημένους του στη συναυλία του ΟΑΚΑ, αλλά και για απειλή απαγόρευσης της εισόδου του στον χώρο.

«Με την ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Εμμέσως αλλά σαφώς, επιβεβαιώνει, επίσης, ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης της δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο ΟΑΚΑ, εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα» επισημαίνει.

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, ο Νίκος Καρβέλας διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, εξηγώντας πως το ποσό που διεκδίκησε αντιστοιχούσε στην αμοιβή που είχε λάβει στο παρελθόν για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα που δικαιούται μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.

«Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει, βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα, για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο (επιπλέον, ασφαλώς, των οποίων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης). Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η «θέση» τους (αποφεύγω συνειδητό σκληρότερο χαρακτηρισμό) ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα, και μάλιστα (τα μισά) υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο τύπου μου, να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία»

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του, ο Νίκος Καρβέλας υπογραμμίζει ότι τόσο η Άννα Βίσση όσο και ο ίδιος είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν ο καθείς τον δρόμο του, ενώ αρνείται παντελώς τα περί πρόθεσης εκ μέρους του να καταστρέψει ή να διασύρει την ερμηνεύτρια, κάνοντας λόγο για «ψεύδη» και «αστειότητες».

αναφέρεται στη στάση που έχει επιλέξει να κρατήσει απέναντι στην Άννα Βίσση, τονίζοντας πως ο καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο.

«Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία» σημειώνει, επισημαίνοντας ότι δεν προτίθεται να θέσει τις προσωπικές του αρχές σε διαπραγμάτευση.

«Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράσθηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια: η Άννα, με την συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων, έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα) τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον. Τα περί δήθεν απειλών μου να «διασύρω» και να «καταστρέψω» την Άννα, σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, είναι αστείοτητες και ψεύδη. Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω για ποιον λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα;».

Απαντώντας, τέλος, στην αναφορά της Άννας Βίσση σε οικονομική «εξυπηρέτηση» ύψους 500.000 ευρώ από τον Γιάννη Κούστα, την οποία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η τραγουδίστρια, είχε λάβει ο Νίκος Καρβέλας επειδή βρισκόταν σε ανάγκη, ο συνθέτης διαψεύδει ότι έλαβε χρήματα από τον επιχειρηματία, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο την εν λόγω αναφορά.

«Η Άννα μιλάει για δήθεν “εξυπηρέτηση” ύψους 500.000 ευρώ που υποτίθεται πως μου έκανε ο κ. Κούστας, και μάλιστα, επειδή “είχα ανάγκη”. Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κ. Κούστα. Όπως λέγεται, το “κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα”. Μαθαίνω όμως τώρα, από την ανακοίνωση της Άννας, ότι ειδικά το κεφάλαιο του κ. Κούστα έχει τουλάχιστον μεγάλη καρδιά. Φαίνεται πως η εταιρεία παραγωγής του κ. Κούστα μπορεί να αισθάνεται άβολα όταν πρέπει να πληρώσει σε έναν δημιουργό αυτά που δικαιούται, αλλά, αντ’ αυτού, ο ίδιος ο κ. Κούστας επιδίδεται σε “φιλανθρωπία” για να με βοηθήσει (προφανώς ως “αναξιοπαθούντα”). Αλλά επειδή η μεγαλοψυχία και η φιλανθρωπία έχουν, φαίνεται, και τα όριά τους, από όσα διαβάζω στην ανακοίνωση της Άννας συνάγεται ότι ο κ. Κούστας δεν με “ελέησε” ακριβώς: υποτίθεται μου «δάνεισε» ποσά για να του τα επιστρέψω (ελπίζω, τουλάχιστον, άτοκα). Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρω στο δικό μου δελτίο τύπου ως λαϊκισμό. Αναρωτιέμαι ποια λέξη μπορεί να αποδώσει την κατασκευή μιας τόσο ακραίας μυθοπλασίας, με την οποία οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στο σημείο να αυτοπαρουσιάζονται ως “φιλάνθρωποι”. Το σημείο όμως της ανακοίνωσης που πραγματικά ξεπερνά το όριο του ανεκτού είναι εκείνο στο οποίο, με μια εντελώς χαοτική και ακατανόητη διατύπωση (όπου συμφύρονται, άτακτα, δήθεν «δάνεια» και δήθεν “εξυπηρετήσεις”)» αναφέρει, μεταξύ άλλων.

«Νομικά δεν μπορεί να εμποδίσει τη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του» λέει ο δικηγόρος της τραγουδίστριας

Νωρίτερα, το πρωί της Πέμπτης (8/10), ο δικηγόρος της τραγουδίστριας Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα», τόνισε ότι έχει, πλέον, εντολή να σταματήσει κάθε προσπάθεια συμβιβασμού με την άλλη πλευρά, με την υπόθεση να οδηγείται, πλέον, στα δικαστήρια.

Ερωτηθείς αν ο Νίκος Καρβέλας έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του, ο δικηγόρος απάντησε ότι «νομικά δεν μπορεί να το κάνει, γιατί τα περιουσιακά δικαιώματα ο Νίκος Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινωφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, στιχουργών, συνθετών. Αυτοί έχουν τα περιουσιακά δικαιώματα. Το ηθικό δικαίωμα, το οποίο δεν μεταβιβάζεται, για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια ο κ. Καρβέλας θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι “η Άννα Βίσση παραβιάζει το ηθικό μου δικαίωμα“. Πού θα το στηρίξει αυτό νομικά; Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών του εδώ και πάνω από 35 χρόνια. Υπάρχει κάποιος τρόπος που κακοποιεί το ύφος των τραγουδιών η Άννα Βίσση, ώστε να τον οδηγήσει να της απαγορεύσει την ερμηνεία; Όχι. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτή του η προσπάθεια και να απαγορευτεί η ερμηνεία των τραγουδιών του είναι ελάχιστες».

Στη συνέχεια, ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Άννα Βίσση του είχε δώσει δάνειο άνω των 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνθέτης είχε ήδη εισπράξει από την παραγωγή 350.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών.

Για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας των δύο καλλιτεχνών, ο δικηγόρος σημείωσε ότι «αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας μας. Και όλα αυτά τα οποία κάνουν, μουτζουρώνουν τη δημόσια εικόνα τους. Και προσπάθησα, τώρα όμως έχουν θυμώσει και η εντολή που έχω αυτή τη στιγμή είναι να πάμε στα δικαστήρια».

«Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο», υπογράμμισε, αποκλείοντας το σενάριο του στημένου θέματος.

«Δεν μπορείς να στήσεις κάτι που δεν σε βοηθάει επικοινωνιακά. Αυτό που βλέπουμε έχει αρνητικό πρόσημο και για τους δύο. Μακάρι να ήταν στημένο, αλλά δεν είναι» τόνισε.

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