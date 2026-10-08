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08.10.2026 10:23

Λάκης Παπαδόπουλος: «Ακούω συνέχεια ότι η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια – Λίγο φρένο, παιδιά»

08.10.2026 10:23
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Την άποψή του αναφορικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται η Άννα Βίσση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εξέφρασε ο Λάκης Παπαδόπουλος, ζητώντας να περιοριστούν κάποιοι χαρακτηρισμοί που ο ίδιος θεωρεί υπερβολικούς.

Μέσα από μια ανάρτησή του στο Facebook, ο τραγουδοποιός διατύπωσε την ένστασή του για τα τηλεοπτικά ππυ παρουσιάζουν την Άννα Βίσση ως «τη μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια των τελευταίων 50 ετών» δηλώνοντας, μάλιστα, ενοχλημένος.

«Βλέπω και ακούω συνέχεια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις ότι η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Ωπα. Αυτό με ενοχλεί, λίγο φρένο παιδιά» έγραψε χαρακτηριστικά.

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 11:30
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