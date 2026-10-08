Ελένη Γερασιμίδου για Αντώνη Ξένο: «Είμαστε 46 χρόνια μαζί – Ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε» (Video)

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Στην κοινή πορεία της με τον Αντώνη Ξένο που, πλέον, μετρά 46 χρόνια, αναφέρθηκε η Ελένη Γερασιμίδου, σχολιάζοντας πως ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, καθώς -όπως είπε- έχουν γεράσει, πλέον.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητα με τον σύζυγό της, εξηγώντας πως υπάρχουν συχνά στιγμές έντασης και διαφωνίας ανάμεσά τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές ξεκινούν από την ίδια.

«Είμαστε 46 χρόνια δύο άνθρωποι που μαλώνουνε συνέχεια για όλα, εγώ μαλώνω βασικά γιατί είμαι Πόντια και είμαι τσαούσα και έχω τις απαιτήσεις μου, γελάνε αμέσως μετά, που αγαπιούνται βαθιά πιστεύω. Εντάξει, ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε, για έρωτες είμαστε;».

Αναφερόμενη, στη συνέχεια, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν της αρέσουν τα μπουζούκια ως τρόπος διασκέδασης

«Δεν πηγαίνω καν στα μπουζούκια δεν μου αρέσουν. Εμείς πηγαίναμε στις μπουάτ και καμία φορά λέγαμε μετά να πάμε στο μπουζουξίδικο και εγώ τρόμαζα λίγο. Έχω δει άνθρωπο να σπάει και ματώνει τα χέρια του. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν γίνονται αυτά, αλλά γενικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος διασκέδασης, καθόλου».

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