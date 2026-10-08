Δημητρακόπουλος: «Νομικά δεν μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύσει στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του» (Video)

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Στα άκρα οδηγείται η κόντρα μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα, με τον συνθέτη να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, απαγορεύοντας στην τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του.

«Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Είναι οριστικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από το Πρωινό, μεταφέροντας την είδηση.

Σημειώνεται ότι Νίκος Καρβέλας έχει υπογράψει την συντριπτική πλειονότητα των επιτυχιών της Άννας Βίσση , ενώ πρόσφατα σε ανακοίνωσή του είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

«Νομικά δεν μπορεί να απαγορεύεσει στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του» λέει ο δικηγόρος της τραγουδίστριας

Νωρίτερα, το πρωί της Πέμπτης (8/10), ο δικηγόρος της τραγουδίστριας Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα», τόνισε ότι έχει, πλέον, εντολή να σταματήσει κάθε προσπάθεια συμβιβασμού με την άλλη πλευρά, με την υπόθεση να οδηγείται, πλέον, στα δικαστήρια, ενώ ερωτηθείς αν ο Νίκος Καρβέλας έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του, ο δικηγόρος απάντησε ότι «νομικά δεν μπορεί να το κάνει».

«Νομικά δεν μπορεί να εμποδίσει την Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του, γιατί τα περιουσιακά δικαιώματα ο Νίκος Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινωφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, στιχουργών, συνθετών. Αυτοί έχουν τα περιουσιακά δικαιώματα. Το ηθικό δικαίωμα, το οποίο δεν μεταβιβάζεται, για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια ο κ. Καρβέλας θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι “η Άννα Βίσση παραβιάζει το ηθικό μου δικαίωμα“. Πού θα το στηρίξει αυτό νομικά; Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών του εδώ και πάνω από 35 χρόνια. Υπάρχει κάποιος τρόπος που κακοποιεί το ύφος των τραγουδιών η Άννα Βίσση, ώστε να τον οδηγήσει να της απαγορεύσει την ερμηνεία; Όχι. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτή του η προσπάθεια και να απαγορευτεί η ερμηνεία των τραγουδιών του είναι ελάχιστες» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Δημητρακόπουλος υποστήριξε εκ νέου ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Άννα Βίσση του είχε δώσει δάνειο άνω των 500.000 ευρώ, τη στιγμή που -σύμφωνα με τον ίδιο- ο συνθέτης είχε ήδη εισπράξει από την παραγωγή 350.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών.

Απαντώντας για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας των δύο καλλιτεχνών, ο δικηγόρος σημείωσε ότι «αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας μας. Και όλα αυτά τα οποία κάνουν, μουτζουρώνουν τη δημόσια εικόνα τους. Και προσπάθησα, τώρα όμως έχουν θυμώσει και η εντολή που έχω αυτή τη στιγμή είναι να πάμε στα δικαστήρια».

«Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο», υπογράμμισε, τέλος, αποκλείοντας το σενάριο του στημένου θέματος.

«Δεν μπορείς να στήσεις κάτι που δεν σε βοηθάει επικοινωνιακά. Αυτό που βλέπουμε έχει αρνητικό πρόσημο και για τους δύο. Μακάρι να ήταν στημένο, αλλά δεν είναι» τόνισε.

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