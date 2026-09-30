Diddy: Καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση στη φυλακή με κινητό, αλκοόλ και «εξυπηρετήσεις» – Του μαγειρεύουν συγκρατούμενοι και του κάνουν μασάζ

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Συνθήκες που απέχουν από την καθημερινότητα των υπόλοιπων κρατουμένων φέρεται να απολαμβάνει στη φυλακή ο Diddy, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το NBC News. Όπως υποστηρίζουν τέσσερις άνδρες που κρατήθηκαν στην ίδια πτέρυγα με τον 56χρονο μουσικό παραγωγό, ο ίδιος έχει πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο και αλκοόλ, ενώ άλλοι κρατούμενοι αναλαμβάνουν να τον εξυπηρετούν.

Οι ίδιοι ανέφεραν ότι κρατούμενοι μαγειρεύουν και καθαρίζουν για εκείνον, ενώ ορισμένοι φέρεται ακόμη και να του κάνουν μασάζ. «Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα που βλέπεις στη φυλακή. Είναι πράγματα που κάνουν οι πλούσιοι», είπε ένας από αυτούς στο αμερικανικό Μέσο. «Φαίνεται τρελό, αλλά μιλάμε για τον Diddy».

Sean 'Diddy' Combs living VIP life behind bars with massages, alcohol, nude photos and a cell phone: report https://t.co/Eh4ZXVrKbY pic.twitter.com/Pd6out2Gyp — New York Post (@nypost) September 30, 2026

Με βάση τις συγκεκριμένες μαρτυρίες, υπάρχουν κρατούμενοι που πληρώνονται για να καθαρίζουν την τουαλέτα και το ντους του, ενώ παράλληλα του ετοιμάζουν κρυφά φαγητά που δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο μενού. Ανάμεσα σε αυτά φέρονται να είναι κοτόπουλο κάρι, πίτσα και empanadas.

Πρόσβαση σε αντικαταθλιπτικά και… γυμνές φωτογραφίες

Το NBC News μεταδίδει ακόμη ότι ο Diddy χρησιμοποιεί κινητό για να παρακολουθεί το Instagram, αλλά και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, του στέλνει πρώην σύντροφός του. Οι μαρτυρίες κάνουν επίσης λόγο για πρόσβαση σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα και για κατοχή κρυφού αποθέματος ακριβού αλκοόλ.

Όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι κρατούμενοι, το αλκοόλ εισέρχεται παράνομα στη φυλακή με τη συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων και στη συνέχεια μοιράζεται σε περιορισμένο αριθμό κρατουμένων. «Ναι, φυσικά και ήπια μαζί του», δήλωσε ένας από αυτούς.

Ο εκπρόσωπος του Diddy, πάντως, υποβάθμισε τις συγκεκριμένες μαρτυρίες και την προβολή που έχουν λάβει. «Η συνεχής παρακολούθηση κάθε ασήμαντης λεπτομέρειας από τη ζωή του Σον Κομπς στη φυλακή έχει φτάσει στο σημείο όπου τα μέσα παρουσιάζουν τη συνηθισμένη καθημερινότητα ενός κρατουμένου ως είδηση», ανέφερε σε δήλωση προς το Page Six. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η μόνη πραγματική είδηση είναι ότι συνεχίζει να εκτίει την ποινή του σύμφωνα με τους κανόνες και περιμένει υπομονετικά την απόφαση του δικαστηρίου για την έφεσή του».

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία φυλακών των ΗΠΑ απέφυγε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες, επικαλούμενη ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Σε γενικότερο επίπεδο, ωστόσο, σημείωσε ότι η παράνομη εισαγωγή αντικειμένων στις ομοσπονδιακές φυλακές, κυρίως κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και όπλων, παραμένει ένα διαρκές πρόβλημα. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι καταγγελίες που αφορούν παραπτώματα σωφρονιστικών υπαλλήλων εξετάζονται και, εφόσον απαιτείται, διαβιβάζονται για περαιτέρω έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Diddy εκτίει ποινή για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή 50 μηνών και ακολούθως μεταφέρθηκε από το ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν στη φυλακή Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η ημερομηνία αποφυλάκισής του έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2028.

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