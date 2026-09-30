Κυψέλη: Συνάντηση Δούρου με κατοίκους για τις ζημιές από τα έργα του Μετρό – «Αγωνιούν για τα σπίτια τους» (Photos)

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Συνάντηση με την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες της περιοχής από τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό, πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με επικεφαλής την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου.

Η Ρένα Δούρου ανέφερε ότι οι κάτοικοι αγωνιούν εδώ και μήνες για την ασφάλεια των σπιτιών τους, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση για ελλιπή ενημέρωση και αδιαφορία. Όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη φέρει το ζήτημα στη Βουλή.

«Για πολλούς μήνες οι συμπολίτες μας αγωνιούν για την ασφάλεια των σπιτιών τους ενώ η κυβέρνηση τους αφήνει στο σκοτάδι και αδιαφορεί. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και καιρό έχει φέρει το θέμα στη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αδιανόητο να απειλούνται ζωές και περιουσίες»

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι είναι αδιανόητο σε μία ευρωπαϊκή μητρόπολη να τίθενται, εξαιτίας ενός έργου, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα έργο που, όπως ανέφερε, καθυστέρησε επί δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι κάτοικοι μετέφεραν στη Ρένα Δούρου τους φόβους και τις ανησυχίες τους για την κατάσταση των πολυκατοικιών, υποστηρίζοντας ότι οι μέχρι σήμερα κυβερνητικές δεσμεύσεις δεν προσφέρουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Οι ανησυχίες στην περιοχή αφορούν ρωγμές και καθιζήσεις που έχουν καταγραφεί σε κτίρια κατά τη διάρκεια των εργασιών του Μετρό, με τους κατοίκους να ζητούν σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των κατοικιών τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τις μελέτες για τις επιπτώσεις των εργασιών

Η Ρένα Δούρου ανέφερε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει τα στοιχεία των μελετών που αφορούν τις επιπτώσεις των εργασιών στην περιοχή.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι το κόμμα θα συνεχίσει, όπως είπε, να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων έως ότου ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους.

«Αγωνιούμε για το πότε θα γίνει η αποκατάσταση και η μετεγκατάσταση των συμπολιτών μας», ανέφερε.

Η κριτική Δούρου στον Νίκο Ταχιάο

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε επίσης κριτική στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο, κατηγορώντας τον για «αλαζονεία απέναντι σε όσα βιώνουν οι συμπολίτες μας».

Ο Νίκος Ταχιάος έχει δηλώσει από την πλευρά του ότι, σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν έχει προκύψει λόγος εκκένωσης των επηρεαζόμενων κτιρίων, ενώ έχει αναφερθεί και σε αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες για την κατάσταση στην περιοχή.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Στη συνάντηση έδωσαν ακόμη το «παρών», μεταξύ άλλων, ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νατάσα Γκαρά, η δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και μέλος της ΚΕ του κόμματος Άννα Φιλίνη, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Τάσος Πολιτίδης, καθώς και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Αθήνας.

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