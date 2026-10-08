Νίκος Καρβέλας: Η Άννα Βίσση θα πρέπει να παίρνει την άδειά του για να ερμηνεύσει τα τραγούδια του – Η ανάκληση της εντολής που είχε δώσει στην Αυτοδιαχείριση

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Σε ανάκληση των δικαιωμάτων διαχείρισης του μουσικού του έργου από την εταιρεία αυτοδιαχείρισης έχει προχωρήσει ο Νίκος Καρβέλας, μετά την τεράστια κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον συνθέτη και την Άννα Βίσση, στον απόηχο της συναυλίας της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου ανάμεσα στο καλλιτεχνικό ζευγάρι.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που παρουσίασε το Mega, πλέον μόνο ο Νίκος Καρβέλας θα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ποιος θα ερμηνεύει και πού τα τραγούδια του, συμπεριλαμβανομένης και της Άννας Βίσση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Καρβέλας στις 30 Σεπτεμβρίου, τέσσερις μέρες δηλαδή μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προχώρησε σε ανάκληση της εντολής που είχε δώσει στην Αυτοδιαχείριση (τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων στην Ελλάδα) για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του. Πράγμα που σημαίνει ότι όποιος τραγουδιστής θέλει να ερμηνεύσει τραγούδια του θα πρέπει να ζητά τη δική του άδεια, δικαίωμα που του δίνει ο νόμος.

Χωρίς τη δική του άδεια ούτε η Άννα Βίσση, ούτε οποιοσδήποτε άλλος καλλιτέχνης δεν θα έχει τη δυνατότητα να τραγουδάει τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει γράψει. Εάν η Άννα Βίσση ή οποιοσδήποτε άλλος τραγουδιστής αποφασίσει να ερμηνεύσει τραγούδια του Νίκου Καρβέλα σε συναυλία ή νυχτερινό κέντρο, χωρίς την άδειά του, τότε ο συνθέτης, βάσει νόμου, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης, ο Νίκος Καρβέλας τονίζει μεταξύ άλλων, πως η Άννα Βίσση θα πρέπει από εδώ και στο εξής να αναζητήσει μουσικούς πόρους από το μηδέν, χωρίς τη δική του συνδρομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα

«H Άννα Βίσση, μιλώντας προφανώς και εξ ονόματος της εταιρείας παραγωγής, εξέδωσε χθες μια δημόσια ανακοίνωση ως απάντηση στο δελτίο τύπου μου. Αυτά είναι όσα έχω να πω, για την ώρα:

Η Εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και «περήφανος» για αυτό που θα παρουσίαζαν. Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο (ερήμην μου) γεγονός ήμουν – όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι.

Και δεν υπήρξα, ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κας Μέρμηγκα/Κούστα, οι οποίες, άλλωστε, μου απαγόρευσαν να έχω οποιοδήποτε ρόλο, δημιουργικό ή συμβουλευτικό στη συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην «αλλοιώσω» το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν.

Με την ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Εμμέσως αλλά σαφώς, επιβεβαιώνει, επίσης, ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης της δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο ΟΑΚΑ, εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα.

Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει, βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα, για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο (επιπλέον, ασφαλώς, των όποιων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης). Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η «θέση» τους (αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό) ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα, και μάλιστα (τα μισά) υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο τύπου μου, να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα.

Τα περί δήθεν απειλών μου να «διασύρω» και να «καταστρέψω» την Άννα, σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, είναι αστειότητες και ψεύδη. Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω για ποιον λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα; Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι.

Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράσθηκα.

Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια: η Άννα, με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων, έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα) τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον.

Το σημείο όμως της ανακοίνωσης που πραγματικά ξεπερνά το όριο του ανεκτού είναι εκείνο στο οποίο, με μια εντελώς χαοτική και ακατανόητη διατύπωση (όπου συμφύρονται, άτακτα, δήθεν «δάνεια» και δήθεν «εξυπηρετήσεις»), η Άννα μιλάει για δήθεν «εξυπηρέτηση» ύψους 500.000 ευρώ που υποτίθεται πως μου έκανε ο κ. Κούστας, και μάλιστα επειδή «είχα ανάγκη». Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κ. Κούστα. Όπως λέγεται, το «κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα». Μαθαίνω όμως τώρα, από την ανακοίνωση της Άννας, ότι ειδικά το κεφάλαιο του κ. Κούστα έχει τουλάχιστον μεγάλη καρδιά. Φαίνεται πως η εταιρεία παραγωγής του κ. Κούστα μπορεί να αισθάνεται άβολα όταν πρέπει να πληρώσει σε έναν δημιουργό αυτά που δικαιούται, αλλά, αντ’ αυτού, ο ίδιος ο κ. Κούστας επιδίδεται σε «φιλανθρωπία» για να με βοηθήσει (προφανώς ως «αναξιοπαθούντα»).

Αλλά επειδή η μεγαλοψυχία και η φιλανθρωπία έχουν, φαίνεται, και τα όριά τους, από όσα διαβάζω στην ανακοίνωση της Άννας συνάγεται ότι ο κ. Κούστας δεν με «ελέησε» ακριβώς: υποτίθεται μου «δάνεισε» ποσά για να του τα επιστρέψω (ελπίζω, τουλάχιστον, άτοκα). Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρω στο δικό μου δελτίο τύπου ως λαϊκισμό. Αναρωτιέμαι ποια λέξη μπορεί να αποδώσει την κατασκευή μιας τόσο ακραίας μυθοπλασίας, με την οποία οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στο σημείο να αυτοπαρουσιάζονται ως «φιλάνθρωποι».

Στο σημείο αυτό, θα παρακάμψω τόσο την Εταιρεία όσο και την Άννα Βίσση και θα στραφώ στο κοινό:

κατανοώ απόλυτα ότι όλη αυτή η συζήτηση περί αμοιβών φαντάζει προκλητική σε ανθρώπους που παλεύουν να βγάλουν τον μήνα. Θα ήθελα όμως να απευθύνω μια ερώτηση σε εκείνους που παρακάμπτουν το θέμα αρχών, που τίθεται εδώ, επικεντρώνοντας στο ύψος των χρημάτων. Ας αναρωτηθούν οι ίδιοι το εξής, και ας απαντήσουν ανυπόκριτα: Αν ο μόχθος και η εργασία τους αποτελούσε τη βασική πρώτη ύλη του υψηλού κέρδους ενός τρίτου που την εκμεταλλεύεται, θα δέχονταν να αποποιηθούν τα δικαιώματά τους;

Πέρα από το θέμα αρχών, όποιος με ξέρει γνωρίζει ότι δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη διαχείριση και εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτή είναι και η αιτία που, όσο εξωφρενικό και να ακούγεται σε τρίτους, όσο καιρό συμπορευόμασταν, η Άννα έχει όντως χρειαστεί να με στηρίξει οικονομικά. Όπως και εγώ εκείνην.

Αυτή την αμοιβαία στήριξη, που έδωσα και που έλαβα, ωστόσο, ποτέ δεν την εξέλαβα ως απλοχεριά ή μεγαλοψυχία. Θεωρούσα πάντα ότι η αλληλοστήριξη είναι κάτι αυτονόητο για δύο ανθρώπους που έχουν συμπορευτεί με τον τρόπο που έχουμε συμπορευτεί εμείς. Κάποτε, Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο. Για να τελειώνουμε: όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει.

Κάτι αποκλειστικά για την Άννα:

Τίποτα δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση για το καλλιτεχνικό μέρος, που αποτελεί την αφετηρία και τον κορμό της θέσης μου. Όλη η ανακοίνωση αναλώνεται στα χρήματα. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Η ουσία είναι τα ίδια τα τραγούδια, η δική της ερμηνεία και η διάδραση με τον κόσμο. Εάν η Άννα θεωρεί ότι η διάδραση με τον κόσμο στο ΟΑΚΑ ήταν η ίδια με όλες τις άλλες εμφανίσεις της, πλανάται. Δεν είναι θέμα επιλογής «χώρων». Όπως έχω πει, είναι σύγκρουση μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Μετά και από όσα έμαθα περί «φιλανθρωπίας» και τα όσα υπέστην ως προσβολή, δικαιούμαι να προσθέσω: και νοοτροπιών.

Και κάτι τελευταίο περί «κόντρας». Η θεωρία του πολέμου διδάσκει το εξής: Στον πόλεμο, δεν είναι σοφό να ξεμένεις σε μια θέση αποκομμένη από πόρους. Αγαπητοί, χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους, πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν».

Εταιρείας παραγωγής της συναυλίας στο ΟΑΚΑ: Καταβλήθηκαν 250.000 για τα πνευματικά δικαιώματα του κ. Καρβέλα

Υπενθυμίζεται ότι χθες η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας στο ΟΑΚΑ δημοσιοποίησε τη συμφωνία που είχε κάνει με την εταιρεία διαχείρισης δικαιωμάτων των τραγουδιών του γνωστού δημιουργού.

Όπως αποκαλύπτεται από τη σύμβαση που είχε υπογράψει η εταιρεία D&A Live Concerts, που δημιούργησαν η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα για να κάνουν παραγωγές, με την εταιρεία AUTODIA, που διαχειρίζεται τα μουσικά πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Καρβέλα, είχε κατατεθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 το ποσό των 250.000 ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών αν συνεχιστούν να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί.

«Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή – Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

Υπενθυμίζεται ότι η κόντρα ανάμεσα στο πρώην καλλιτεχνικό ζευγάρι, έγινε γνωστή όταν με ανακοίνωσή του, λίγες μέρες πριν, ο Νίκος Καρβέλας υποστήριξε ότι η Άννα Βίσση έχει πάρει πλέον μια καλλιτεχνική και δημόσια κατεύθυνση με την οποία ο ίδιος διαφωνεί, ασκώντας κριτική τόσο στο μέγεθος της συναυλίας στο ΟΑΚΑ όσο και στις τιμές των εισιτηρίων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν του καταβλήθηκε η συμφωνημένη αμοιβή για τη συναυλία, ενώ κατήγγειλε ότι ο ίδιος και οι καλεσμένοι του κλήθηκαν να μετακινηθούν σε υποδεέστερες θέσεις, επισημαίνοντας ότι ένιωσε «συντριβή» όταν πληροφορήθηκε πως η Βίσση γνώριζε για αυτή την απόφαση.

Λίγες ώρες αργότερα, η Άννα Βίσση απάντησε με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, απορρίπτοντας όσα υποστηρίζει ο επί χρόνια στενός της συνεργάτης της, ενώ έκανε λόγο για «ντροπή, υποκρισία και λαϊκισμό».

Προχώρησε δε, σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλώντας την ότι αν δεν λάβει το εν λόγω ποσό, θα την «καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά».

Καταλήγοντας, η καλλιτέχνιδα περιέγραψε τη βαθιά προσωπική απογοήτευσή της από έναν άνθρωπο που -όπως αναφέρει- θεωρούσε επί δεκαετίες φίλο, συνεργάτη και οικογένειά της και εν τέλει, δεν γνώρισε ποτέ πραγματικά.

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